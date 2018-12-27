Додано: Пон 14 січ, 2019 11:47

Долярчик



Дуже правильне питання, про охорону треба думати з першого дня.

В нас ОСББ з двох будинків, хоча й встановили відеоспостереження і є цілодобово консьєрж, і договір з охоронною фірмою яка приїжджає по тривозі, все одно час від часу трапляються крадіжки.

Зокрема через бажання сусідів економити на охороні змушені були наймати пенсію на мінімалку, але з них відповідальності нуль. Сплять собі вночі.



Буде вельми наївно сподіватись що 2-3 пенсіонера за мінімалку будуть нести службу цілодобово, в дощ сніг мороз цілу ніч ходити довкола вашого будинку пильно видивляючись злодіїв-вандалів-хуліганів, ризикуючи при цьому чи то схопити простуду чи то цеглою по голові.



Проявіть ініціативу, проведіть попередній тендер з двома-трьома охоронними фірмами, скільки будуть коштувати такі послуги і повідомте сусідам. Можливо хтось з них запропонує кращі умови. Поділіть витрати на кількість квартир, вийде не так вже й багато, хоча будьте готові що в кращому випадку половина буде нити що дорого і не погодиться платити. Але це на мою думку найоптимальніший варіант на вже, оскільки охоронна фірма буде нести відповідальність в разі пошкодження майна, вони знаються на тому як правильно охороняти, як робити обхід, де є ризиковані місця, в разі хвороби можуть замінити охоронця, і т.д., і в принципі ризики вандалізму і крадіжок зменшуються, якщо на об'єкті присутня охорона в формі.

Також треба бути готовими до того що охоронна фірма буде мати зустрічні вимоги щодо належного освітлення, побутового приміщення для охорони, оскільки вони теж живі люди. Якщо такого приміщення немає можливості їм надати, є фірми які можуть встановити свій вагончик/будку для охорони, треба лише підключити електрику. Звісно це буде коштувати

Паралельно подумайте про систему відеоспостереження яка має сходитись в приміщення чи стійку для консьєржа, думаю у вашому будинку таке має бути передбачено. На мою думку це одна з перших і необхідних спільних інвестицій.

Допоможе уникнути непорозумінь, типу хто тут викинув сміття, хто пошкодив вхідні двері, хто чиє авто на парковці лупнув ну і т.д.



З бонусів за цю ініціативу будете орієнтовно знати хто є хто з Ваших сусідів )