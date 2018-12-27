Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
З кінця опалювального сезону буду робити ремонт в квартирі в центрі для здачі подобово.
Вирішив ставити електричне опалення, бо забагато біганини з документами/дозволами і обмежень на газ (наразі центральне опалення, маленька котельня на два будинки). З тарифом на електроопалення і двозонним лічильником виходить ненабагато дорожче за газ.
jump написав:Пара 21-річних киян загинула через чадний газ в орендованій квартирі в центрі Львова
Оце жесть! І удар по репутації цілого туристичного Львова. І від цього ніхто не застрахований. Австрійський люкс на Дорошенка! Та він понад 100 років стоїть, і газ там теж років 70 мінімум. Це або газовщики знімали лічильника, або якщо це в кімнаті, трішки переплутали вентканали при ремонті, могли допалювати каміном або п'єцом, бо ж похолоднішало на вулиці.
В мене була ситуація з газом 2 роки тому у старому будинку в центрі Львова.
Як розповідають сусіди, у помешканні був якісний ремонт і нова побутова техніка. Проте стояла стара пічка, через яку й могла статися біда.
«В них пічка стояла. І та пічка була така дуже старовинна, антикварна. Господарі робили ремонт в квартирі, а ту пічку не розібрали. Просто так тримали для краси. Але господар їх попередив, щоб вони ту пічку не включали. А вони взяли і запалили. Він їх попереджав, що пічка є в несправному стані. А вони, видно, змерзли з дороги чи що. І скоріше всього так і сталось», ‒ розповіла сусідка пані Ірина.
Шановне товариство! - потрібно поради/підказки... ....от у нас вже недавно були збори, де вибрали голову ОСББ і т. п. питання... - через два-чотири тижні наш будинок перейде від авалонців на баланс ОСББ! - але, зіштовхнулись з проблемою(яку активно обговорюєм у Вайбері) охорони об'єкта/будинку! - не так, як від проф-грабіжників, як від хуліганів/вандалів: розбитих вікон/ліхтарів.... викрадення/пошкодження газ-котлів/лічильників/щитових/насосних.... і т. д. - наймати охорону фірму - дорого, більшісь хоче дешевше, а дехто взагалі, проти охорони!
- схиляємось найняти двох охоронців, можливо пенсіонерів, щоб на мінімалку.... щоб там ходили/бродили вдень і вночі! - але, то треба, щоб вони були ФОПи! (ще хороший варіант, щоб хтось з них мав собаку для нічної зміни) - ще додам, що "таку охорону", плануємо лише на пів року - рік, поки хоч половина мешканців не зробить ремонт і не заселиться...
- то що порадите? - хто зіштовхувавсь з таким? - як вирішували це?
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Дуже правильне питання, про охорону треба думати з першого дня. В нас ОСББ з двох будинків, хоча й встановили відеоспостереження і є цілодобово консьєрж, і договір з охоронною фірмою яка приїжджає по тривозі, все одно час від часу трапляються крадіжки. Зокрема через бажання сусідів економити на охороні змушені були наймати пенсію на мінімалку, але з них відповідальності нуль. Сплять собі вночі.
Буде вельми наївно сподіватись що 2-3 пенсіонера за мінімалку будуть нести службу цілодобово, в дощ сніг мороз цілу ніч ходити довкола вашого будинку пильно видивляючись злодіїв-вандалів-хуліганів, ризикуючи при цьому чи то схопити простуду чи то цеглою по голові.
Проявіть ініціативу, проведіть попередній тендер з двома-трьома охоронними фірмами, скільки будуть коштувати такі послуги і повідомте сусідам. Можливо хтось з них запропонує кращі умови. Поділіть витрати на кількість квартир, вийде не так вже й багато, хоча будьте готові що в кращому випадку половина буде нити що дорого і не погодиться платити. Але це на мою думку найоптимальніший варіант на вже, оскільки охоронна фірма буде нести відповідальність в разі пошкодження майна, вони знаються на тому як правильно охороняти, як робити обхід, де є ризиковані місця, в разі хвороби можуть замінити охоронця, і т.д., і в принципі ризики вандалізму і крадіжок зменшуються, якщо на об'єкті присутня охорона в формі. Також треба бути готовими до того що охоронна фірма буде мати зустрічні вимоги щодо належного освітлення, побутового приміщення для охорони, оскільки вони теж живі люди. Якщо такого приміщення немає можливості їм надати, є фірми які можуть встановити свій вагончик/будку для охорони, треба лише підключити електрику. Звісно це буде коштувати Паралельно подумайте про систему відеоспостереження яка має сходитись в приміщення чи стійку для консьєржа, думаю у вашому будинку таке має бути передбачено. На мою думку це одна з перших і необхідних спільних інвестицій. Допоможе уникнути непорозумінь, типу хто тут викинув сміття, хто пошкодив вхідні двері, хто чиє авто на парковці лупнув ну і т.д.
З бонусів за цю ініціативу будете орієнтовно знати хто є хто з Ваших сусідів )
Реально цікаво, як воно у Долярчика вийде. Мені також таку проблему скоро вирішувати, сподіваюсь, можливо буде з сусідами домовитись. Якщо ні, то думаю, можно окрему квартиру поставити на охорону, чи ні?
Живу в новобудові. Також проходили через цей етап: створення ОСББ, приймання на баланс, пошук управителя і. т. д. З організацією охорони у нас не вийшло: більшість не погодилися на ці додаткові витрати. Тому довго і нудно ставили камери, на вхідні двері в під'їзди - домофони, і все. Хто хотів окремо поставив квартиру на охорону в ДСУ. Люди всюди однакові - думаю тут буде так само.
Долярчик, чи обговорювали ви на зборах питання зміни скління балконів/ лоджій. Це зміна зовнішнього виду фасаду, на який авторське право має Авалон.
change_pm Свою квартиру окремо на охорону є зміст ставити навіть якщо загалом на будинок є охорона. В нас кілька квартир обікрали не дивлячись на відеоспостереження зовнішнє і в під'їздах і наявність консьєржів. Причому відеокамери в під'їзді і на території зафіксувала злодіїв, але то виявляється не достатній доказ, бо немає зазнято підтвердження що саме вони вломились в квартиру на поверсі. Брак доказів, злодії зміни до кримінального кодексу на жаль добре знають і почувають себе досить комфортно. Як на мене ДСУ це вихід і ціни в них помірні, але про встановлення охоронної системи краще думати одразу на стадії ремонту.
Долярчик написав:Шановне товариство! - потрібно поради/підказки... ....от у нас вже недавно були збори, де вибрали голову ОСББ і т. п. питання... - через два-чотири тижні наш будинок перейде від авалонців на баланс ОСББ! - але, зіштовхнулись з проблемою(яку активно обговорюєм у Вайбері) охорони об'єкта/будинку! - не так, як від проф-грабіжників, як від хуліганів/вандалів: розбитих вікон/ліхтарів.... викрадення/пошкодження газ-котлів/лічильників/щитових/насосних.... і т. д. - наймати охорону фірму - дорого, більшісь хоче дешевше, а дехто взагалі, проти охорони!
- схиляємось найняти двох охоронців, можливо пенсіонерів, щоб на мінімалку.... щоб там ходили/бродили вдень і вночі! - але, то треба, щоб вони були ФОПи! (ще хороший варіант, щоб хтось з них мав собаку для нічної зміни) - ще додам, що "таку охорону", плануємо лише на пів року - рік, поки хоч половина мешканців не зробить ремонт і не заселиться...
- то що порадите? - хто зіштовхувавсь з таким? - як вирішували це?
Вибачаюсь за офф , ви та інші львівьяни гарно тут балакаєте на зрозумілій мові , чому по валюті пишете на суржику?
LYUDYNKA написав:Долярчик, чи обговорювали ви на зборах питання зміни скління балконів/ лоджій. Це зміна зовнішнього виду фасаду, на який авторське право має Авалон.
... так, але коли перейде на ОСББ вирішує це питання(ніби) УК(управляюча компанія) - і попередньо, начебто, дійшли згоди, що перший житловий(а насправді він другий поверх, бо під двома секціями - паркінг, а під третьою - комерц. приміщення) - можна буде склити! - бо, через той підземний паркінг - отой другий поверх зі сторони двору/дит. площадки вийшов, наче, перший! - взагалі, подекуди, балкони на рівні дит. площадки! - а як буде з вищими поверхами - то теж ідуть запеклі дискусії, хоч впринципі, всі за те, щоб склити однаково/однотипно, за проектом, який погодять!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4