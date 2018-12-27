1)... ні, сторожів найняти на мінімалку! - якщо з собакою, то дорожче))
2)... знаю! ОСББ і наймає УК
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Додано: Пон 14 січ, 2019 21:46
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
1)... ні, сторожів найняти на мінімалку! - якщо з собакою, то дорожче))
2)... знаю! ОСББ і наймає УК
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Додано: Пон 14 січ, 2019 21:59
Так а чому по 300- та з хати?
п.с. У моєму ЖК приблизно 0,60 грн/м.кв.на охрану , але у нас УК без ОСББ, охрана хе-ро-ва як і сама УК .
Може і не наймати а обходитись самотужки , а якихось специфічних спеціальстів за потреби замовляти у вузькоспецифічних компаній.
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