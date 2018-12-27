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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 292293294295
Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 21:46

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

1)... ні, сторожів найняти на мінімалку! - якщо з собакою, то дорожче))
2)... знаю! ОСББ і наймає УК ;)
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 21:59

  Долярчик написав:1)... ні, сторожів найняти на мінімалку! - якщо з собакою, то дорожче))
2)... знаю! ОСББ і наймає УК ;)

Так а чому по 300- та з хати?
п.с. У моєму ЖК приблизно 0,60 грн/м.кв.на охрану , але у нас УК без ОСББ, охрана хе-ро-ва як і сама УК :mrgreen: :( .
Може і не наймати а обходитись самотужки , а якихось специфічних спеціальстів за потреби замовляти у вузькоспецифічних компаній.
Vadim V
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 22:27

Скажу свою думку.
За малі гроші норм сторожів не буде. Будуть пияки які вкрадуть ще більше ніж злодії, або пенси, що вночі будуть дрихнути без задніх ніг.
По друге - треба камери вішати по периметру. Який би сторож хороший не був...
Львівський БатяР
 
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