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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 14 січ, 2019 21:46
1)... ні, сторожів найняти на мінімалку! - якщо з собакою, то дорожче))
2)... знаю! ОСББ і наймає УК
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Долярчик
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Додано: Пон 14 січ, 2019 21:59
Долярчик написав:
1)... ні, сторожів найняти на мінімалку! - якщо з собакою, то дорожче))
2)... знаю! ОСББ і наймає УК
Так а чому по 300- та з хати?
п.с. У моєму ЖК приблизно 0,60 грн/м.кв.на охрану , але у нас УК без ОСББ, охрана хе-ро-ва як і сама УК
.
Може і не наймати а обходитись самотужки , а якихось специфічних спеціальстів за потреби замовляти у вузькоспецифічних компаній.
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Vadim V
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Додано: Пон 14 січ, 2019 22:27
Скажу свою думку.
За малі гроші норм сторожів не буде. Будуть пияки які вкрадуть ще більше ніж злодії, або пенси, що вночі будуть дрихнути без задніх ніг.
По друге - треба камери вішати по периметру. Який би сторож хороший не був...
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Львівський БатяР
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1
Додано: Вів 15 січ, 2019 09:33
Краще на сигналізацію і платити. Мені будинок 500 гр обходиться і немає проблем. Квартира буде дешевше,треба дивитися по фірмах. І можете спокійно на море їхати ,а не так як лохи футболісти,яких -читаєш в пресі,постійно чистять.
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Ethereum
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Додано: Вів 15 січ, 2019 09:59
Ethereum написав:
Краще на сигналізацію і платити. Мені будинок 500 гр обходиться і немає проблем. Квартира буде дешевше,треба дивитися по фірмах. І можете спокійно на море їхати ,а не так як лохи футболісти,яких -читаєш в пресі,постійно чистять.
Не забывайте про общую совместную собственность ЖК , могут спи-здить входные двери , раскурочить лифт , плафоны , детскую площадку , забор....
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Vadim V
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Додано: Вів 15 січ, 2019 10:00
Vadim V написав: Ethereum написав:
Краще на сигналізацію і платити. Мені будинок 500 гр обходиться і немає проблем. Квартира буде дешевше,треба дивитися по фірмах. І можете спокійно на море їхати ,а не так як лохи футболісти,яких -читаєш в пресі,постійно чистять.
Не забывайте про общую совместную собственность ЖК , могут спи-здить входные двери , раскурочить лифт , плафоны , детскую площадку , забор....
Так Ви праві. Злодіїв багато і чомусь в новобудовах
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Ethereum
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Додано: Вів 15 січ, 2019 13:42
Ethereum написав: Vadim V написав: Ethereum написав:
Краще на сигналізацію і платити. Мені будинок 500 гр обходиться і немає проблем. Квартира буде дешевше,треба дивитися по фірмах. І можете спокійно на море їхати ,а не так як лохи футболісти,яких -читаєш в пресі,постійно чистять.
Не забывайте про общую совместную собственность ЖК , могут спи-здить входные двери , раскурочить лифт , плафоны , детскую площадку , забор....
Так Ви праві. Злодіїв багато і чомусь в новобудовах
Ну так такий контингент квартири і купляє.Інакше як заробиш, якщо не ІТшник!?
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Bolt
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