1)... ні, сторожів найняти на мінімалку! - якщо з собакою, то дорожче))
2)... знаю! ОСББ і наймає УК
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 14 січ, 2019 21:46
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
1)... ні, сторожів найняти на мінімалку! - якщо з собакою, то дорожче))
2)... знаю! ОСББ і наймає УК
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Пон 14 січ, 2019 21:59
Так а чому по 300- та з хати?
п.с. У моєму ЖК приблизно 0,60 грн/м.кв.на охрану , але у нас УК без ОСББ, охрана хе-ро-ва як і сама УК .
Може і не наймати а обходитись самотужки , а якихось специфічних спеціальстів за потреби замовляти у вузькоспецифічних компаній.
Додано: Пон 14 січ, 2019 22:27
Скажу свою думку.
За малі гроші норм сторожів не буде. Будуть пияки які вкрадуть ще більше ніж злодії, або пенси, що вночі будуть дрихнути без задніх ніг.
По друге - треба камери вішати по периметру. Який би сторож хороший не був...
Додано: Вів 15 січ, 2019 09:33
Краще на сигналізацію і платити. Мені будинок 500 гр обходиться і немає проблем. Квартира буде дешевше,треба дивитися по фірмах. І можете спокійно на море їхати ,а не так як лохи футболісти,яких -читаєш в пресі,постійно чистять.
Додано: Вів 15 січ, 2019 09:59
Не забывайте про общую совместную собственность ЖК , могут спи-здить входные двери , раскурочить лифт , плафоны , детскую площадку , забор....
Додано: Вів 15 січ, 2019 10:00
Так Ви праві. Злодіїв багато і чомусь в новобудовах
Додано: Вів 15 січ, 2019 13:42
Ну так такий контингент квартири і купляє.Інакше як заробиш, якщо не ІТшник!?
Додано: Вів 15 січ, 2019 18:10
"дешево і сердито"! ©®™
... та бо таку цифру озвучували за камери+охоронці з фірми....
... так і будемо робити! - але охорону(хоч якусь) потрібно ВЖЕ!
...так, камери по периметру - треба! - а от, чи "амбали" з охорон. фірми(за дорого) потрібні, чи пенс з собакою(за дешево) - то вже питання!
- бо все впирається в ціну: по настроях мешканців - за 100+/- грн/міс. - ще, ніби, погоджуються..... - а за 300грн - багато категорично проти!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Вів 15 січ, 2019 18:14
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
... саме про це і йдеться!
- а ще про систему водопідкачки... електрощитків.....лічильників води і ел. - вони ж є на загальних коридорах!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Вів 15 січ, 2019 18:17
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Пішла інформація по загальноукраїнських сайтах
''Оплатила власну смерть'': розповідь батька трагічно загиблої у Львові студентки
Молода пара загинула від чадного газу у львівській квартирі, яку зняла усього на декілька днів. Безвідповідальні господарі встановили газове обладнання у непрацюючому старовинному каміні. Увімкнувши опалення, Настя Ковальчук (Борсук) і Андрій Разказчиков загинули.
Вижити вдалося лише двом їхнім друзям. Один із них ще в лікарні.
батько Насті розповів, що коли вони забирали тіло доньки, то в поліції порадили не поспішати із заявою, мовляв, потім поштою надішлете.
Також у поліції запевняли батьків, що квартиру здає дуже літній дідусь – хотів підзаробити копійчину, переїхав до дітей, а квартиру здав туристам. "Хоча друзі Насті вже перевірили, де вони орендували це житло і кому платили за нього. І з'ясували, що квартира здається постійно. Зараз уже всі сліди в інтернеті стирають", – каже батько загиблої.
Львів славиться тим, що тут активно здають житло туристам, причому в старому місті переважно будинки дуже старі, з пічним та газовим опаленням. І потрапити на таких горе-господарів дуже легко.
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