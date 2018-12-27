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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 293294295296
Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 22:15

  Долярчик написав:- схиляємось найняти двох охоронців, можливо пенсіонерів, щоб на мінімалку.... щоб там ходили/бродили вдень і вночі!
- то що порадите? - хто зіштовхувавсь з таким? - як вирішували це?


Пан Долярчик!
Не беріть дурного в голову і важного у руки.
1. На дверях під"їзду - кодовий замок, ніхто не лазить ніколи.
2. Всі ці камери - дитяча забавка і заробіток для "фірмачів": за три роки один раз намагалися вскрити під вікнами БМВ. Ну й що? 10 камер зафіксували двох легінів в капюшонах - і все. Ні, не все - на наступний день вкрали два ровери прямо в середині під"їзду - камери то дуже добре зафіксували, на тому й закінчилося... То все дурниці - камери ті.
Не дуринці, якщо хтось цілодобово сидить, дивиться і приймає міри (ще й інтересно, які саме?).
Але де ж ви таких дурних знайдете, ще й за мінімалку????
Тому: Не беріть дурного в голову і важного у руки. Потрібна колективна відповідальність сусідів за безпеку...
90 відсотків скажуть, що не розуміють, про що мова.
От і все...

P.S. Камери дуже допомогли, коли із комори одного із будинків вкрали три 3-и літрових бутиля з огірками: по камерах впізнали, хто... Той і не ховався...
Тут і 300 гривень із квартири в місяць не шкода віддати...
“Не тот глуп, кто на слова скуп, а тот глуп, кто на деле туп.” (Warren Buffett, в беседе с Frant и shapo).
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 23:25

  Долярчик написав:
  Vadim V написав:Так а чому по 300- та з хати?

... та бо таку цифру озвучували за камери+охоронці з фірми....
  Vadim V написав:Може і не наймати а обходитись самотужки , а якихось специфічних спеціальстів за потреби замовляти у вузькоспецифічних компаній.

... так і будемо робити! - але охорону(хоч якусь) потрібно ВЖЕ!
  Львівський БатяР написав:За малі гроші норм сторожів не буде. Будуть пияки які вкрадуть ще більше ніж злодії, або пенси, що вночі будуть дрихнути без задніх ніг.
По друге - треба камери вішати по периметру. Який би сторож хороший не був...

...так, камери по периметру - треба! - а от, чи "амбали" з охорон. фірми(за дорого) потрібні, чи пенс з собакою(за дешево) - то вже питання!
- бо все впирається в ціну: по настроях мешканців - за 100+/- грн/міс. - ще, ніби, погоджуються..... - а за 300грн - багато категорично проти!


Амбали нідочого, вам ж затримання на місці не треба робити. Але і дідугани які всю ніч продрихнуть замість того щоб дивитись в монітор теж не варіант. Думаю дядьки 55-65років максимум, хоча більше мабуть від людини залежить.
Кодовий замок це бомж захист, ну і щоб в підїзді не насцяли.
Львівський БатяР
 
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