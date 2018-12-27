Пан Долярчик!
Не беріть дурного в голову і важного у руки.
1. На дверях під"їзду - кодовий замок, ніхто не лазить ніколи.
2. Всі ці камери - дитяча забавка і заробіток для "фірмачів": за три роки один раз намагалися вскрити під вікнами БМВ. Ну й що? 10 камер зафіксували двох легінів в капюшонах - і все. Ні, не все - на наступний день вкрали два ровери прямо в середині під"їзду - камери то дуже добре зафіксували, на тому й закінчилося... То все дурниці - камери ті.
Не дуринці, якщо хтось цілодобово сидить, дивиться і приймає міри (ще й інтересно, які саме?).
Але де ж ви таких дурних знайдете, ще й за мінімалку????
Тому: Не беріть дурного в голову і важного у руки. Потрібна колективна відповідальність сусідів за безпеку...
90 відсотків скажуть, що не розуміють, про що мова.
От і все...
P.S. Камери дуже допомогли, коли із комори одного із будинків вкрали три 3-и літрових бутиля з огірками: по камерах впізнали, хто... Той і не ховався...
Тут і 300 гривень із квартири в місяць не шкода віддати...