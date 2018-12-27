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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 15 січ, 2019 22:15
Долярчик написав:
- схиляємось найняти двох охоронців, можливо пенсіонерів, щоб на мінімалку.... щоб там ходили/бродили вдень і вночі!
- то що порадите? - хто зіштовхувавсь з таким? - як вирішували це?
Пан Долярчик
!
Не беріть дурного в голову і важного у руки.
1. На дверях під"їзду - кодовий замок, ніхто не лазить ніколи.
2. Всі ці камери - дитяча забавка
і заробіток для "фірмачів": за три роки один раз намагалися вскрити під вікнами БМВ. Ну й що? 10 камер зафіксували двох легінів в капюшонах - і все. Ні, не все - на наступний день вкрали два ровери прямо в середині під"їзду - камери то дуже добре зафіксували,
на тому й закінчилося... То все дурниці - камери ті.Не дуринці, якщо хтось цілодобово сидить, дивиться і приймає міри (ще й інтересно, які саме?).
Але де ж ви таких дурних знайдете, ще й за мінімалку????
Тому: Не беріть дурного в голову і важного у руки. Потрібна колективна відповідальність сусідів за безпеку...
90 відсотків скажуть, що не розуміють, про що мова.
От і все...P.S.
Камери дуже допомогли, коли із комори одного із будинків вкрали три 3-и літрових бутиля з огірками: по камерах впізнали, хто... Той і не ховався...
Тут і 300 гривень із квартири в місяць не шкода віддати...
“Не тот глуп, кто на слова скуп, а тот глуп, кто на деле туп.” (Warren Buffett, в беседе с Frant и shapo).
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Додано: Вів 15 січ, 2019 23:25
Долярчик написав: Vadim V написав:
Так а чому по 300- та з хати?
... та бо таку цифру озвучували за камери+охоронці з фірми....
Vadim V написав:
Може і не наймати а обходитись самотужки , а якихось специфічних спеціальстів за потреби замовляти у вузькоспецифічних компаній.
... так і будемо робити! - але охорону(хоч якусь) потрібно ВЖЕ!
Львівський БатяР написав:
За малі гроші норм сторожів не буде. Будуть пияки які вкрадуть ще більше ніж злодії, або пенси, що вночі будуть дрихнути без задніх ніг.
По друге - треба камери вішати по периметру. Який би сторож хороший не був...
...так, камери по периметру - треба! - а от, чи "амбали" з охорон. фірми(за дорого) потрібні, чи пенс з собакою(за дешево) - то вже питання!
- бо все впирається в ціну: по настроях мешканців - за 100+/- грн/міс. - ще, ніби, погоджуються..... - а за 300грн - багато категорично проти!
Амбали нідочого, вам ж затримання на місці не треба робити. Але і дідугани які всю ніч продрихнуть замість того щоб дивитись в монітор теж не варіант. Думаю дядьки 55-65років максимум, хоча більше мабуть від людини залежить.
Кодовий замок це бомж захист, ну і щоб в підїзді не насцяли.
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Додано: Сер 16 січ, 2019 07:31
Тут ще інтересні питання, на які звернули увагу під час зборів нашого ОСББ:
- які поноваження мають такі охоронці? Вони можуть застрелити підозрілу людину, "вирубити" її бейсбольною битою, надіти кайданки, затримати, позбавити волі, видавити око, відрізати пальці, каструвати? Які повноваження?
- чи дійсно дідуган, якому пропонують платити "мінімалку", піде проти ножа або проти пари наркоманів о другій годині ночі?
Напроти моїх дверей - двері сусіда, в якого камерами обвішана вся квартира, всі балкони, всі двері і всі вікна. Прийшов постраждалий, у якого намагалися вскрити автівку з проханням дати відео. Не дав. Причина банальна: забув перевірити, что та система взагалі працює, камери нічого не писали вже 2 тижні...
Про всяк випадок: у 99% відсотків випадків на збори ОСББ не приходить 80% мешканців.
Із тих, що прийдуть 75% ні на що не будуть погоджуватися, навіть якщо додаткові витрати на щось будуть складати 5 або 10 копійок на місяць.
Дуже інтересно, який вихід знайде ОСББ пана Долярчика.
Реально цікаво.
“Не тот глуп, кто на слова скуп, а тот глуп, кто на деле туп.” (Warren Buffett, в беседе с Frant и shapo).
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Додано: Сер 16 січ, 2019 07:53
... всі ці зауваження - правильні, але..... - думаєте, справді, НІКОЛИ, не прийдуть п'яні/вколені підлітки, яким "море по-коліна" і не потрощать ліхтарі/лавки/вікна? ...... не буде їм цікаво проникнути у середину, пошкодити лічильники...... насос-станцію.... ел.-щитки - їм же це все буде цікаво, або один другого буде брати на "слабо?"?
- або інструменти майстрів... - подумаєш, гримнув цеглиною вікно і ти вже у середині
... а так, хоч їх собака сполохає)).... чи" пенсіонер" поліцію "на гаряче" викличе....
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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