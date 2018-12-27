Додано: Сер 16 січ, 2019 07:31

Тут ще інтересні питання, на які звернули увагу під час зборів нашого ОСББ:

- які поноваження мають такі охоронці? Вони можуть застрелити підозрілу людину, "вирубити" її бейсбольною битою, надіти кайданки, затримати, позбавити волі, видавити око, відрізати пальці, каструвати? Які повноваження?



- чи дійсно дідуган, якому пропонують платити "мінімалку", піде проти ножа або проти пари наркоманів о другій годині ночі?



Напроти моїх дверей - двері сусіда, в якого камерами обвішана вся квартира, всі балкони, всі двері і всі вікна. Прийшов постраждалий, у якого намагалися вскрити автівку з проханням дати відео. Не дав. Причина банальна: забув перевірити, что та система взагалі працює, камери нічого не писали вже 2 тижні...



Про всяк випадок: у 99% відсотків випадків на збори ОСББ не приходить 80% мешканців.

Із тих, що прийдуть 75% ні на що не будуть погоджуватися, навіть якщо додаткові витрати на щось будуть складати 5 або 10 копійок на місяць.

Дуже інтересно, який вихід знайде ОСББ пана Долярчика.

Реально цікаво.

“Не тот глуп, кто на слова скуп, а тот глуп, кто на деле туп.” (Warren Buffett, в беседе с Frant и shapo).