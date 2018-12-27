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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 15 січ, 2019 22:15
Долярчик написав:
- схиляємось найняти двох охоронців, можливо пенсіонерів, щоб на мінімалку.... щоб там ходили/бродили вдень і вночі!
- то що порадите? - хто зіштовхувавсь з таким? - як вирішували це?
Пан Долярчик
!
Не беріть дурного в голову і важного у руки.
1. На дверях під"їзду - кодовий замок, ніхто не лазить ніколи.
2. Всі ці камери - дитяча забавка
і заробіток для "фірмачів": за три роки один раз намагалися вскрити під вікнами БМВ. Ну й що? 10 камер зафіксували двох легінів в капюшонах - і все. Ні, не все - на наступний день вкрали два ровери прямо в середині під"їзду - камери то дуже добре зафіксували,
на тому й закінчилося... То все дурниці - камери ті.Не дуринці, якщо хтось цілодобово сидить, дивиться і приймає міри (ще й інтересно, які саме?).
Але де ж ви таких дурних знайдете, ще й за мінімалку????
Тому: Не беріть дурного в голову і важного у руки. Потрібна колективна відповідальність сусідів за безпеку...
90 відсотків скажуть, що не розуміють, про що мова.
От і все...P.S.
Камери дуже допомогли, коли із комори одного із будинків вкрали три 3-и літрових бутиля з огірками: по камерах впізнали, хто... Той і не ховався...
Тут і 300 гривень із квартири в місяць не шкода віддати...
“Не тот глуп, кто на слова скуп, а тот глуп, кто на деле туп.” (Warren Buffett, в беседе с Frant и shapo).
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Додано: Вів 15 січ, 2019 23:25
Долярчик написав: Vadim V написав:
Так а чому по 300- та з хати?
... та бо таку цифру озвучували за камери+охоронці з фірми....
Vadim V написав:
Може і не наймати а обходитись самотужки , а якихось специфічних спеціальстів за потреби замовляти у вузькоспецифічних компаній.
... так і будемо робити! - але охорону(хоч якусь) потрібно ВЖЕ!
Львівський БатяР написав:
За малі гроші норм сторожів не буде. Будуть пияки які вкрадуть ще більше ніж злодії, або пенси, що вночі будуть дрихнути без задніх ніг.
По друге - треба камери вішати по периметру. Який би сторож хороший не був...
...так, камери по периметру - треба! - а от, чи "амбали" з охорон. фірми(за дорого) потрібні, чи пенс з собакою(за дешево) - то вже питання!
- бо все впирається в ціну: по настроях мешканців - за 100+/- грн/міс. - ще, ніби, погоджуються..... - а за 300грн - багато категорично проти!
Амбали нідочого, вам ж затримання на місці не треба робити. Але і дідугани які всю ніч продрихнуть замість того щоб дивитись в монітор теж не варіант. Думаю дядьки 55-65років максимум, хоча більше мабуть від людини залежить.
Кодовий замок це бомж захист, ну і щоб в підїзді не насцяли.
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Додано: Сер 16 січ, 2019 07:31
Тут ще інтересні питання, на які звернули увагу під час зборів нашого ОСББ:
- які поноваження мають такі охоронці? Вони можуть застрелити підозрілу людину, "вирубити" її бейсбольною битою, надіти кайданки, затримати, позбавити волі, видавити око, відрізати пальці, каструвати? Які повноваження?
- чи дійсно дідуган, якому пропонують платити "мінімалку", піде проти ножа або проти пари наркоманів о другій годині ночі?
Напроти моїх дверей - двері сусіда, в якого камерами обвішана вся квартира, всі балкони, всі двері і всі вікна. Прийшов постраждалий, у якого намагалися вскрити автівку з проханням дати відео. Не дав. Причина банальна: забув перевірити, что та система взагалі працює, камери нічого не писали вже 2 тижні...
Про всяк випадок: у 99% відсотків випадків на збори ОСББ не приходить 80% мешканців.
Із тих, що прийдуть 75% ні на що не будуть погоджуватися, навіть якщо додаткові витрати на щось будуть складати 5 або 10 копійок на місяць.
Дуже інтересно, який вихід знайде ОСББ пана Долярчика.
Реально цікаво.
“Не тот глуп, кто на слова скуп, а тот глуп, кто на деле туп.” (Warren Buffett, в беседе с Frant и shapo).
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Додано: Сер 16 січ, 2019 07:53
... всі ці зауваження - правильні, але..... - думаєте, справді, НІКОЛИ, не прийдуть п'яні/вколені підлітки, яким "море по-коліна" і не потрощать ліхтарі/лавки/вікна? ...... не буде їм цікаво проникнути у середину, пошкодити лічильники...... насос-станцію.... ел.-щитки - їм же це все буде цікаво, або один другого буде брати на "слабо?"?
- або інструменти майстрів... - подумаєш, гримнув цеглиною вікно і ти вже у середині
... а так, хоч їх собака сполохає)).... чи" пенсіонер" поліцію "на гаряче" викличе....
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Додано: Сер 16 січ, 2019 12:06
Долярчик
Прийдуть, можете не сумніватись. Питання чи будете готові. З другої сторони як вже шось потовчуть то може й сусідам буде легше зорганізуватись і вийняти зі шкарпетки пару гривень на охорону.
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Додано: Сер 16 січ, 2019 13:34
Yur написав:Долярчик
Прийдуть, можете не сумніватись. Питання чи будете готові. З другої сторони як вже шось потовчуть то може й сусідам буде легше зорганізуватись і вийняти зі шкарпетки пару гривень на охорону.
... як потовчуть, то ще на то потовчене скидуватись прийдеться
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Додано: Сер 16 січ, 2019 15:41
Долярчик написав: Yur написав:Долярчик
Прийдуть, можете не сумніватись. Питання чи будете готові. З другої сторони як вже шось потовчуть то може й сусідам буде легше зорганізуватись і вийняти зі шкарпетки пару гривень на охорону.
... як потовчуть, то ще на то потовчене скидуватись прийдеться
Так сами жильцы и поломают/побьют. Помнится, в середине 90-х у меня на микрорайоне в подъезде друга поставили железную дверь. О домофонах тогда и речи не шло, чтобы попасть к нему в подъезд приходилось звонить по телефону из дома (и то, телефоны тоже не у всех стояли), что ты выходишь и чтобы он через 5 минут встречал внизу. Короче, куча неудобств. А по факту подъезд как был засранный, так и остался. В лифте как гадили, так и продолжили гадить.
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Додано: Сер 16 січ, 2019 16:42
Долярчик написав:
- схиляємось найняти двох охоронців, можливо пенсіонерів, щоб на мінімалку.... щоб там ходили/бродили вдень і вночі! - але, то треба, щоб вони були ФОПи!
То складно.
В нас теж спершу були охоронці передпенсійного віку які могли тільки вандалів розганяти щоби ті не розбирали все на метал. Що більше сусідів, то важче про щось домовитися.
Зараз для обслуговування зданого будинку платимо 300-400 грн квартплати щомісяця - це прибирання території, димовентканали і т д. Найняти охорону за додаткові 300 грн - то просто нереальні суми, особливо взимку. А ще як додати НЕ постійні витрати на поточний ремонт - типу догляд за газончиком з квіточками, переукласти бруківочку там, де просіла - то народ ділиться на тих, хто платить, і тих, кому пофіг. Є такі, які понабирали квартир під оренду і просто тупо ні на що не скидаються.
Найкраща охорона - то об'єднання самих сусідів. Але мине ще рік-два допоки зможете розрізнити свій чи чужий, особливо, коли у всіх ремонти. Самі майстри потовчуть стіни-двері-ліфти коли будуть носити гіпсокартони і цементи, і потиряють інструменти один в одного.
Пенсіонери - беріть тих, хто охороняв будову, коли все будувалося, ті хоч вкурсі справи будуть.
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Додано: Сер 16 січ, 2019 16:53
Долярчик написав:
не буде їм цікаво проникнути у середину, пошкодити лічильники...... насос-станцію.... ел.-щитки -
Щитки мав би забудовних якось зробити недоступними для сторонніх.
Лічильники ставляться в спеціальну раму і закриваються на ключ або заховані за закритими прихованими дверцятами. Ключі до того мав би мати осбб і львівенерго, навіть не кожен із мешканців.
А підлітки прийдуть пізніше все трощити, коли будуть готові дитмайданчики і лавочки. І тоді це будуть нові витрати для мешканців, ще по 300 грн з квартири, а далі розборки в кого є діти, в кого нема і хто що ламає, хто приводить друзів ламати і т.д. аж до безконечності, до закриття території і обведення її мало не колючим дротом під напругою 220В.
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