Додано: П'ят 18 січ, 2019 11:55

«Безвіз дуже сильно вдарив по Львову»Чому Львів почав втрачати туристівУ Львові вперше зафіксували зниження кількості туристів. Минулого року, за офіційними даними Львівської міськради, загальна кількість туристів, що відвідали наше місто, впала на 500 тисяч. Чому це відбувається і чим скорочення туристичного потоку загрожує економіці міста?-----------------за статистикою, яку нам офіційно показала міська рада, вартість готелів у Львові на сьогоднішній день рівняється Кракову. Ми стоїмо лише 10% від ціни Праги. Тобто Прага всього-на-всього на 10% дорожча від нас. Звичайно, ми набагато дешевші, ніж Лондон, чи, скажімо, Париж, чи Барселона – але це зовсім нас, до певної міри, не виправдовує.Але не лише ж готелі – у Львові дуже активно розвивається чи розвинута подобова оренда квартир, хостели…І в цьому є велика проблема. Зауважте, що щороку ми маємо жертви. От буквально недавно, кілька тижнів тому, двоє туристів з Києва просто-на-просто «загазувалися».Тиждень тому…І я вважаю, що тут міська рада мусить терміново щось робити і взагалі виходити на Верховну Раду України – тому що дуже багато цих орендованих квартир працюють в абсолютно позаправовому полі.---------------------Безвіз призвів до катастрофічної ситуації, і це є також причиною падіння кількості, наприклад, поляків до нас – кордони заблоковані автобусами, які йдуть з людьми на заробітки. Стояння на кордоні 6 годин не надихне нікого. Немає у Львові нічого такого, що би західний турист терпів, стоячи 6 годин – у той час, як він має відкриті кордони в межах Європейського Союзу. Це також дуже суттєва причина.коменти цікаві:-)