Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Львівська мерія погодила будівництво багатоповерхівок біля «Південного» На цій території зараз розташована автостоянка
Комплекс багатоповерхівок збудують на території площею 1,72 га у районі вул. Щирецької та 6 і 8 Скнилівських провулків. Секції будинків матимуть висотність 6-8 поверхів. Зараз на цій території розміщена відкрита автостоянка на орієнтовно 250 місць та автомийка.
На охопленій детальним планом території нині проживає близько 130 мешканців – це жителі приватних садиб та однієї багатоповерхівки. Після запланованої розбудови цієї території тут проживатиме 1,2 тис. осіб. Реалізація детального плану цієї території розрахована на 10 років, хто буде зводити житловий квартал наразі невідомо.
«Безвіз дуже сильно вдарив по Львову» Чому Львів почав втрачати туристів
У Львові вперше зафіксували зниження кількості туристів. Минулого року, за офіційними даними Львівської міськради, загальна кількість туристів, що відвідали наше місто, впала на 500 тисяч. Чому це відбувається і чим скорочення туристичного потоку загрожує економіці міста? -----------------
за статистикою, яку нам офіційно показала міська рада, вартість готелів у Львові на сьогоднішній день рівняється Кракову. Ми стоїмо лише 10% від ціни Праги. Тобто Прага всього-на-всього на 10% дорожча від нас. Звичайно, ми набагато дешевші, ніж Лондон, чи, скажімо, Париж, чи Барселона – але це зовсім нас, до певної міри, не виправдовує.
Але не лише ж готелі – у Львові дуже активно розвивається чи розвинута подобова оренда квартир, хостели…
І в цьому є велика проблема. Зауважте, що щороку ми маємо жертви. От буквально недавно, кілька тижнів тому, двоє туристів з Києва просто-на-просто «загазувалися».
Тиждень тому…
І я вважаю, що тут міська рада мусить терміново щось робити і взагалі виходити на Верховну Раду України – тому що дуже багато цих орендованих квартир працюють в абсолютно позаправовому полі.
--------------------- Безвіз призвів до катастрофічної ситуації, і це є також причиною падіння кількості, наприклад, поляків до нас – кордони заблоковані автобусами, які йдуть з людьми на заробітки. Стояння на кордоні 6 годин не надихне нікого. Немає у Львові нічого такого, що би західний турист терпів, стоячи 6 годин – у той час, як він має відкриті кордони в межах Європейського Союзу. Це також дуже суттєва причина.
За останні кілька років у Львові відкрито багато готелів. Все виглядає так, що готельєри потроху починають тиснути владу щоб та почала боротись з подобовою орендою, яка, в більшості працює без сплати будь яких податків і забирає їх клієнтів.