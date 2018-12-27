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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 295296297298
Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 18:59

  Долярчик написав:... то капець з тою перепискою на "вайбер-групі" із сусідами :)
- вже є великі підозри(і не тільки в мене), що десь, напевно третина будинку(а всіх є 200 квартир) підуть під оренду!

... бо, активних ЗАВЖДИ у Вайбері 10-20 людей - ОДНИХ І ТИХ САМИХ! Всі решта - тупо мовчать!(хоч там бачу, що переглядає повідомлення майже 100 людей) - це раз! - а де решта сотня? - хоч зареєстрованих там майже 200!!!?



казав Вам давно: тікайте з того району, поки не пізно :wink:

будете жити у перманентному термітному сусідстві із гопотою/селюками/і всякими іншими дикунами 8)
jump
 
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