Долярчик написав:... то капець з тою перепискою на "вайбер-групі" із сусідами
- вже є великі підозри(і не тільки в мене), що десь, напевно третина будинку(а всіх є 200 квартир) підуть під оренду!
... бо, активних ЗАВЖДИ у Вайбері 10-20 людей - ОДНИХ І ТИХ САМИХ! Всі решта - тупо мовчать!(хоч там бачу, що переглядає повідомлення майже 100 людей) - це раз! - а де решта сотня? - хоч зареєстрованих там майже 200!!!?
казав Вам давно: тікайте з того району, поки не пізно
будете жити у перманентному термітному сусідстві із гопотою/селюками/і всякими іншими дикунами