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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 295296297298
Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 18:59

  Долярчик написав:... то капець з тою перепискою на "вайбер-групі" із сусідами :)
- вже є великі підозри(і не тільки в мене), що десь, напевно третина будинку(а всіх є 200 квартир) підуть під оренду!

... бо, активних ЗАВЖДИ у Вайбері 10-20 людей - ОДНИХ І ТИХ САМИХ! Всі решта - тупо мовчать!(хоч там бачу, що переглядає повідомлення майже 100 людей) - це раз! - а де решта сотня? - хоч зареєстрованих там майже 200!!!?



казав Вам давно: тікайте з того району, поки не пізно :wink:

будете жити у перманентному термітному сусідстві із гопотою/селюками/і всякими іншими дикунами 8)
jump
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 20:39

Lambada

Розвиток іпотечного кредитування стимулюватиме розвиток ринку нерухомості, збільшивши попит на нерухомість щонайменше на 30, а то і на 50%. Приміром, чимало молодих ІТ-спеціалістів ще не мають достатньо коштів для придбання житла, втім могли б скористатись послугою іпотечного кредитування та сплачувати регулярні платежі за кредитом. Це ж стосується громадян, що працюють закордоном та мають намір повернутись в Україну придбавши тут нерухомість. Відтак, іпотечне кредитування зможе активізувати тих людей, що знаходяться на сьогодні у так званій групі «відкладеного попиту».

... трохи кумедно читати це в кінці тої статейки :D
Востаннє редагувалось Долярчик в Сер 23 січ, 2019 20:48, всього редагувалось 1 раз.
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 20:47

  Frant написав:
  Долярчик написав:вже є великі підозри(і не тільки в мене), що десь, напевно третина будинку(а всіх є 200 квартир) підуть під оренду!

То чудово!
Багато молоді буде поруч! Чистота і порядок!

...якщо орендарі-молодь, то "чудового" мало(шум/гам/алкоголь/травка/піщать дівчата :D )
... а от, якщо ВЛАСНИКИ-молодь - оце спраді чудово! (на перших зборах прийшло щось ~ 80чол. майже вся була молодь! - 3 пенсіонери, 4-5 "за 50", а решта 25-30-35-40р.!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 20:55

... від долі не втечеш! ©®™

  jump написав:
  Долярчик написав:... то капець з тою перепискою на "вайбер-групі" із сусідами
- вже є великі підозри(і не тільки в мене), що десь, напевно третина будинку(а всіх є 200 квартир) підуть під оренду!

... бо, активних ЗАВЖДИ у Вайбері 10-20 людей - ОДНИХ І ТИХ САМИХ! Всі решта - тупо мовчать!(хоч там бачу, що переглядає повідомлення майже 100 людей) - це раз! - а де решта сотня? - хоч зареєстрованих там майже 200!!!?



казав Вам давно: тікайте з того району, поки не пізно :wink:

будете жити у перманентному термітному сусідстві із гопотою/селюками/і всякими іншими дикунами 8)

... та нормальний район! - то не є Щурата/Ленона :mrgreen:
... а менталітет - він по всій Україні такий! :roll:

...а як відкриють Спартака, то той район стане повноправним "прицентральним" районом!(там 4км до йОперного) :D
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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