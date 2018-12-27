|
|
|
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 23 січ, 2019 18:59
Долярчик написав:
... то капець з тою перепискою на "вайбер-групі" із сусідами
- вже є великі підозри(і не тільки в мене), що десь, напевно третина будинку(а всіх є 200 квартир) підуть під оренду!
... бо, активних ЗАВЖДИ у Вайбері 10-20 людей - ОДНИХ І ТИХ САМИХ! Всі решта - тупо мовчать!(хоч там бачу, що переглядає повідомлення майже 100 людей) - це раз! - а де решта сотня? - хоч зареєстрованих там майже 200!!!?
казав Вам давно: тікайте з того району, поки не пізно
будете жити у перманентному термітному сусідстві із гопотою/селюками/і всякими іншими дикунами
-
jump
-
-
- Повідомлень: 2056
- З нами з: 18.08.09
- Подякував: 67 раз.
- Подякували: 422 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 23 січ, 2019 20:39
Lambada
Розвиток іпотечного кредитування стимулюватиме розвиток ринку нерухомості, збільшивши попит на нерухомість щонайменше на 30, а то і на 50%. Приміром, чимало молодих ІТ-спеціалістів ще не мають достатньо коштів для придбання житла,
втім могли б скористатись послугою іпотечного кредитування та сплачувати регулярні платежі за кредитом. Це ж стосується громадян, що працюють закордоном та мають намір повернутись в Україну придбавши тут нерухомість. Відтак, іпотечне кредитування зможе активізувати тих людей, що знаходяться на сьогодні у так званій групі «відкладеного попиту».
... трохи кумедно читати це в кінці тої статейки
Востаннє редагувалось Долярчик
в Сер 23 січ, 2019 20:48, всього редагувалось 1 раз.
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
-
Долярчик
-
-
- Повідомлень: 5684
- З нами з: 19.10.15
- Подякував: 304 раз.
- Подякували: 350 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 23 січ, 2019 20:47
Frant написав: Долярчик написав:
вже є великі підозри(і не тільки в мене), що десь, напевно третина будинку(а всіх є 200 квартир) підуть під оренду!
То чудово!
Багато молоді буде поруч! Чистота і порядок!
...якщо орендарі-молодь, то "чудового" мало(шум/гам/алкоголь/травка/піщать дівчата
)
... а от, якщо ВЛАСНИКИ-молодь - оце спраді чудово! (на перших зборах прийшло щось ~ 80чол. майже вся була молодь! - 3 пенсіонери, 4-5 "за 50", а решта 25-30-35-40р.!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
-
Долярчик
-
-
- Повідомлень: 5684
- З нами з: 19.10.15
- Подякував: 304 раз.
- Подякували: 350 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 23 січ, 2019 20:55
jump написав: Долярчик написав:
... то капець з тою перепискою на "вайбер-групі" із сусідами
- вже є великі підозри(і не тільки в мене), що десь, напевно третина будинку(а всіх є 200 квартир) підуть під оренду!
... бо, активних ЗАВЖДИ у Вайбері 10-20 людей - ОДНИХ І ТИХ САМИХ! Всі решта - тупо мовчать!(хоч там бачу, що переглядає повідомлення майже 100 людей) - це раз! - а де решта сотня? - хоч зареєстрованих там майже 200!!!?
казав Вам давно: тікайте з того району, поки не пізно
будете жити у перманентному термітному сусідстві із гопотою/селюками/і всякими іншими дикунами
... та нормальний район! - то не є Щурата/Ленона
... а менталітет - він по всій Україні такий!
...а як відкриють Спартака, то той район стане повноправним "прицентральним" районом!(там 4км до йОперного)
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
-
Долярчик
-
-
- Повідомлень: 5684
- З нами з: 19.10.15
- Подякував: 304 раз.
- Подякували: 350 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|38
|3762
|
|
|2513
|266015
|
|
|0
|362
|
|