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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 23 січ, 2019 18:59
Долярчик написав:
... то капець з тою перепискою на "вайбер-групі" із сусідами
- вже є великі підозри(і не тільки в мене), що десь, напевно третина будинку(а всіх є 200 квартир) підуть під оренду!
... бо, активних ЗАВЖДИ у Вайбері 10-20 людей - ОДНИХ І ТИХ САМИХ! Всі решта - тупо мовчать!(хоч там бачу, що переглядає повідомлення майже 100 людей) - це раз! - а де решта сотня? - хоч зареєстрованих там майже 200!!!?
казав Вам давно: тікайте з того району, поки не пізно
будете жити у перманентному термітному сусідстві із гопотою/селюками/і всякими іншими дикунами
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jump
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Додано: Сер 23 січ, 2019 20:39
Lambada
Розвиток іпотечного кредитування стимулюватиме розвиток ринку нерухомості, збільшивши попит на нерухомість щонайменше на 30, а то і на 50%. Приміром, чимало молодих ІТ-спеціалістів ще не мають достатньо коштів для придбання житла,
втім могли б скористатись послугою іпотечного кредитування та сплачувати регулярні платежі за кредитом. Це ж стосується громадян, що працюють закордоном та мають намір повернутись в Україну придбавши тут нерухомість. Відтак, іпотечне кредитування зможе активізувати тих людей, що знаходяться на сьогодні у так званій групі «відкладеного попиту».
... трохи кумедно читати це в кінці тої статейки
Востаннє редагувалось Долярчик
в Сер 23 січ, 2019 20:48, всього редагувалось 1 раз.
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Додано: Сер 23 січ, 2019 20:47
Frant написав: Долярчик написав:
вже є великі підозри(і не тільки в мене), що десь, напевно третина будинку(а всіх є 200 квартир) підуть під оренду!
То чудово!
Багато молоді буде поруч! Чистота і порядок!
...якщо орендарі-молодь, то "чудового" мало(шум/гам/алкоголь/травка/піщать дівчата
)
... а от, якщо ВЛАСНИКИ-молодь - оце спраді чудово! (на перших зборах прийшло щось ~ 80чол. майже вся була молодь! - 3 пенсіонери, 4-5 "за 50", а решта 25-30-35-40р.!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Додано: Сер 23 січ, 2019 20:55
jump написав: Долярчик написав:
... то капець з тою перепискою на "вайбер-групі" із сусідами
- вже є великі підозри(і не тільки в мене), що десь, напевно третина будинку(а всіх є 200 квартир) підуть під оренду!
... бо, активних ЗАВЖДИ у Вайбері 10-20 людей - ОДНИХ І ТИХ САМИХ! Всі решта - тупо мовчать!(хоч там бачу, що переглядає повідомлення майже 100 людей) - це раз! - а де решта сотня? - хоч зареєстрованих там майже 200!!!?
казав Вам давно: тікайте з того району, поки не пізно
будете жити у перманентному термітному сусідстві із гопотою/селюками/і всякими іншими дикунами
... та нормальний район! - то не є Щурата/Ленона
... а менталітет - він по всій Україні такий!
...а як відкриють Спартака, то той район стане повноправним "прицентральним" районом!(там 4км до йОперного)
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Додано: Сер 23 січ, 2019 22:48
Долярчик написав:
(на перших зборах прийшло щось ~ 80чол.
Це з 200-т
квартир.
Ваші збори - нелігітимні, це не збори, просто якісь незрозумілі люди йшли мимо та зупинилися.
Далі буде гірше... Прийдуть 60...
Тому не сподівайтеся, що колективним розумом щось зможете вирішити...
Надія тільки на власні сили...
“Не тот глуп, кто на слова скуп, а тот глуп, кто на деле туп.” (Warren Buffett, в беседе с Frant и shapo).
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akurt
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Додано: Сер 23 січ, 2019 23:03
akurt
Подивимось....
Але, коли казали прийти потім у певне місце, щоб піписатись за створення ОСББ, голови і її членів.... і здати копії деяких документів(на протязі 2 днів)
- то підписались ~ 60% мешканців(достатньо і 51%)
... наступні збори в кінці цього місяця......- мають бути "спекотними" (судячи з настроїв у Вайбері)
- хтось хоче балкон склити/хтось - ні
- хтось хоче, щоб зразу запустили ліфти/хтось - ні
- хтось хоче нормальну і на постійній основі охорону "спільного майна" що є у/біля будинку.... - хтось - дешеву і тільки на час ремонтів(до року часу)..... - а хтось - взагалі, не хоче ніякої охорони...
.... і т. д. і т. п.
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Долярчик
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Додано: Сер 23 січ, 2019 23:24
Будемо вдячні за нариси з того комедійного дійства, що буде...
Надія у Вас ще буде на те, що буде адекватний Голова ОСББ та співробітники.
Мені в ОСББ повезло: Голова - адекватний, хоча його весь час неадеквати хотіли спрямувати на якийсь інший шлях розвитку.
Адекватний набрав дуже адекватних співробітників:
- баби із сел чистять сніг як скажені. Я намагався допомагати - аж захекався.
- хлопці - в смислі мужики - їх там двоє - і лампочки вкрутять, і каналізацію почистять (весь час поважні мешканці кидають в унітази памперси, в які загорнуті очистки від моркви) і газони стрижуть, і по подвалах лазять... Що інтересно, один із співробітників - у минулому ріелтор...
Питав про зарплату: 5000 гривень на місяць.
Питав про боржників: 80 відсотків мешканців - боржники. Із цих боржників 90 відсотків їздять якщо не на Майбахах, то на Мерседесах...
“Не тот глуп, кто на слова скуп, а тот глуп, кто на деле туп.” (Warren Buffett, в беседе с Frant и shapo).
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