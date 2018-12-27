|
|
|
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 23 січ, 2019 18:59
Долярчик написав:
... то капець з тою перепискою на "вайбер-групі" із сусідами
- вже є великі підозри(і не тільки в мене), що десь, напевно третина будинку(а всіх є 200 квартир) підуть під оренду!
... бо, активних ЗАВЖДИ у Вайбері 10-20 людей - ОДНИХ І ТИХ САМИХ! Всі решта - тупо мовчать!(хоч там бачу, що переглядає повідомлення майже 100 людей) - це раз! - а де решта сотня? - хоч зареєстрованих там майже 200!!!?
казав Вам давно: тікайте з того району, поки не пізно
будете жити у перманентному термітному сусідстві із гопотою/селюками/і всякими іншими дикунами
-
jump
-
-
- Повідомлень: 2057
- З нами з: 18.08.09
- Подякував: 67 раз.
- Подякували: 426 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 23 січ, 2019 20:39
Lambada
Розвиток іпотечного кредитування стимулюватиме розвиток ринку нерухомості, збільшивши попит на нерухомість щонайменше на 30, а то і на 50%. Приміром, чимало молодих ІТ-спеціалістів ще не мають достатньо коштів для придбання житла,
втім могли б скористатись послугою іпотечного кредитування та сплачувати регулярні платежі за кредитом. Це ж стосується громадян, що працюють закордоном та мають намір повернутись в Україну придбавши тут нерухомість. Відтак, іпотечне кредитування зможе активізувати тих людей, що знаходяться на сьогодні у так званій групі «відкладеного попиту».
... трохи кумедно читати це в кінці тої статейки
Востаннє редагувалось Долярчик
в Сер 23 січ, 2019 20:48, всього редагувалось 1 раз.
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
-
Долярчик
-
-
- Повідомлень: 5686
- З нами з: 19.10.15
- Подякував: 304 раз.
- Подякували: 350 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 23 січ, 2019 20:47
Frant написав: Долярчик написав:
вже є великі підозри(і не тільки в мене), що десь, напевно третина будинку(а всіх є 200 квартир) підуть під оренду!
То чудово!
Багато молоді буде поруч! Чистота і порядок!
...якщо орендарі-молодь, то "чудового" мало(шум/гам/алкоголь/травка/піщать дівчата
)
... а от, якщо ВЛАСНИКИ-молодь - оце спраді чудово! (на перших зборах прийшло щось ~ 80чол. майже вся була молодь! - 3 пенсіонери, 4-5 "за 50", а решта 25-30-35-40р.!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
-
Долярчик
-
-
- Повідомлень: 5686
- З нами з: 19.10.15
- Подякував: 304 раз.
- Подякували: 350 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 23 січ, 2019 20:55
jump написав: Долярчик написав:
... то капець з тою перепискою на "вайбер-групі" із сусідами
- вже є великі підозри(і не тільки в мене), що десь, напевно третина будинку(а всіх є 200 квартир) підуть під оренду!
... бо, активних ЗАВЖДИ у Вайбері 10-20 людей - ОДНИХ І ТИХ САМИХ! Всі решта - тупо мовчать!(хоч там бачу, що переглядає повідомлення майже 100 людей) - це раз! - а де решта сотня? - хоч зареєстрованих там майже 200!!!?
казав Вам давно: тікайте з того району, поки не пізно
будете жити у перманентному термітному сусідстві із гопотою/селюками/і всякими іншими дикунами
... та нормальний район! - то не є Щурата/Ленона
... а менталітет - він по всій Україні такий!
...а як відкриють Спартака, то той район стане повноправним "прицентральним" районом!(там 4км до йОперного)
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
-
Долярчик
-
-
- Повідомлень: 5686
- З нами з: 19.10.15
- Подякував: 304 раз.
- Подякували: 350 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 23 січ, 2019 22:48
Долярчик написав:
(на перших зборах прийшло щось ~ 80чол.
Це з 200-т
квартир.
Ваші збори - нелігітимні, це не збори, просто якісь незрозумілі люди йшли мимо та зупинилися.
Далі буде гірше... Прийдуть 60...
Тому не сподівайтеся, що колективним розумом щось зможете вирішити...
Надія тільки на власні сили...
“Не тот глуп, кто на слова скуп, а тот глуп, кто на деле туп.” (Warren Buffett, в беседе с Frant и shapo).
-
akurt
-
-
- Заблокований
- Повідомлень: 2740
- З нами з: 12.02.09
- Подякував: 436 раз.
- Подякували: 444 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 23 січ, 2019 23:03
akurt
Подивимось....
Але, коли казали прийти потім у певне місце, щоб піписатись за створення ОСББ, голови і її членів.... і здати копії деяких документів(на протязі 2 днів)
- то підписались ~ 60% мешканців(достатньо і 51%)
... наступні збори в кінці цього місяця......- мають бути "спекотними" (судячи з настроїв у Вайбері)
- хтось хоче балкон склити/хтось - ні
- хтось хоче, щоб зразу запустили ліфти/хтось - ні
- хтось хоче нормальну і на постійній основі охорону "спільного майна" що є у/біля будинку.... - хтось - дешеву і тільки на час ремонтів(до року часу)..... - а хтось - взагалі, не хоче ніякої охорони...
.... і т. д. і т. п.
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
-
Долярчик
-
-
- Повідомлень: 5686
- З нами з: 19.10.15
- Подякував: 304 раз.
- Подякували: 350 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 23 січ, 2019 23:24
Будемо вдячні за нариси з того комедійного дійства, що буде...
Надія у Вас ще буде на те, що буде адекватний Голова ОСББ та співробітники.
Мені в ОСББ повезло: Голова - адекватний, хоча його весь час неадеквати хотіли спрямувати на якийсь інший шлях розвитку.
Адекватний набрав дуже адекватних співробітників:
- баби із сел чистять сніг як скажені. Я намагався допомагати - аж захекався.
- хлопці - в смислі мужики - їх там двоє - і лампочки вкрутять, і каналізацію почистять (весь час поважні мешканці кидають в унітази памперси, в які загорнуті очистки від моркви) і газони стрижуть, і по подвалах лазять... Що інтересно, один із співробітників - у минулому ріелтор...
Питав про зарплату: 5000 гривень на місяць.
Питав про боржників: 80 відсотків мешканців - боржники. Із цих боржників 90 відсотків їздять якщо не на Майбахах, то на Мерседесах...
“Не тот глуп, кто на слова скуп, а тот глуп, кто на деле туп.” (Warren Buffett, в беседе с Frant и shapo).
-
akurt
-
-
- Заблокований
- Повідомлень: 2740
- З нами з: 12.02.09
- Подякував: 436 раз.
- Подякували: 444 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 23 січ, 2019 23:54
Жив 22 роки на вул щурата. Переселився від батьків на вул. Варшавська в новобуд в якому живу 8 років. Будинок збудовано з цегли перекриття плити, перегородки газоблоки. Так от, чути сусідів з верху, з низу, з боку, через поверхи. Жити в такому будинку не можливо Звукоізоляції нема, вона нульова. На форумах всі пишуть треба звукоізоляцію зробити. Ну ок думаю я і почав робити звукоізоляцію стелі. КУПИВ 100 М РОКВОЛ АКУСТІК БАТС ЗАПОМПУВАВ В КАРКАС, ДАВ МЕМБРАНУ І ЗАКРИВ ГІПСОКАРТОНОМ. І о чудо не помогло ну може на 10 % тихіше стало. І от надумав я повертатися на вул. щурата купити там квартиру в старому будинку. Район щурата активно почали розвивати. Це паркова зона, купа дитячих майданчиків, магазинчиків, школа, садок. І є де припаркувати авто. Є де погуляти з дитиною. Загазованості нема такої як наприклад на мазепи, чорновола, варшавська.
-
Alex 85
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 23.01.19
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 24 січ, 2019 12:15
Долярчик
нашому будинку 8 років, маємо від початку ОСББ, так от вже майже всі сусіди між собою пересварились за різні дурниці. Постійні звинувачення, образи, небажання щось змінити, також хронічні боржники.
Як на мою думку краще наймати управляючу компанію, в цьому випадку принаймні всі претензії будуть до третьої сторони, це типу як до жека. І сусіди будуть дружніші. "спільний ворог об'єднує".
Розгляньте такий варіант.
-
Yur
-
-
- Повідомлень: 22
- З нами з: 04.11.16
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 24 січ, 2019 14:32
Alex 85 написав:
Район щурата активно почали розвивати. Це паркова зона, купа дитячих майданчиків, магазинчиків, школа, садок. І є де припаркувати авто. Є де погуляти з дитиною. Загазованості нема такої як наприклад на мазепи, чорновола, варшавська.
...хіба, що з "незагазованістю" можу погодитись...... - а паркова зона, то і на Мазепи вона є!(просто піднятись догори метрів 200-300)
- от те, що там, на Щурата, від Дж. Ленона напоперек через той лісок(раджу глянути гугл-мап) рукою подати до Грибовицького ЗВАЛИЩА!!!
- а от локація, що на Мазепи - не порівняти!
- скільки довкола садочків/шкіл/супермаркетів/базарчик....... а головне, що Спартак добудовують!
Yur написав:
краще наймати управляючу компанію,
... так і хочемо!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
-
Долярчик
-
-
- Повідомлень: 5686
- З нами з: 19.10.15
- Подякував: 304 раз.
- Подякували: 350 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|2509
|266420
|
Чет 24 січ, 2019 07:09
Frant
|
|38
|3831
|
|
|0
|366
|
|