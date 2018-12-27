Додано: Сер 23 січ, 2019 23:24

Будемо вдячні за нариси з того комедійного дійства, що буде...



Надія у Вас ще буде на те, що буде адекватний Голова ОСББ та співробітники.

Мені в ОСББ повезло: Голова - адекватний, хоча його весь час неадеквати хотіли спрямувати на якийсь інший шлях розвитку.

Адекватний набрав дуже адекватних співробітників:

- баби із сел чистять сніг як скажені. Я намагався допомагати - аж захекався.

- хлопці - в смислі мужики - їх там двоє - і лампочки вкрутять, і каналізацію почистять (весь час поважні мешканці кидають в унітази памперси, в які загорнуті очистки від моркви) і газони стрижуть, і по подвалах лазять... Що інтересно, один із співробітників - у минулому ріелтор...

Питав про зарплату: 5000 гривень на місяць.

Питав про боржників: 80 відсотків мешканців - боржники. Із цих боржників 90 відсотків їздять якщо не на Майбахах, то на Мерседесах...

“Не тот глуп, кто на слова скуп, а тот глуп, кто на деле туп.” (Warren Buffett, в беседе с Frant и shapo).