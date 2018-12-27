Додано: Чет 24 січ, 2019 15:26

Ну якщо зайшла мова за Щурата.



Минулого місяця здавали квартиру подруги на Джона Ленона айтішніку, який працює на Кульпарківській. На роботу добирався 1.5 години.

Сусідів чути як кашляють за стіною. Роблять ремонт на 2му поверсі - на останньому 5му все в пилюці. Будинки здані в 90-х роках. Про вітри, які там зносять в будь-який час року просто мовчу. Виїхати машиною по ярах по нечищеному льоді взимку - то просто челендж. До маршруток (деяких) треба топати аж до Лікарні швидкої допомоги. На дитмайданчик після наркоманів зі шприцами трохи небезпечно йти.

Свалка там впритул. Кладовище так розрослося, що скоро буде до кінцевої на Щурата. Дорогу туди колись зроблять, вже є проект.

Айтішнік пожив до свят. Переїхав. Зараз є варіант взяти майстрів зі Спартаку. Там в районі під здачу найстабільніше здає знайома пенсіонерочка - 2 тис грн/місяць, вже живуть 3й рік. Їй підходить, орендарям теж.



Ну будують там декілька забудовників. Один з них продає бетон. І майстри, які з тим мають справу, кажуть, що то бетон найгіршої якості, яка тільки може бути - бетон просто тріскає дуже швидко. Тепер вони з того, чи з іншого бетону будують термітник. Мені їх посадові особи особисто пропонували купити, бо "то солідна фірма, а всякі там ріели-авалони - то фірми-прокладки. Ви то знаєте?" - питалися.

Ну і IT - house поруч. Нормальні сусіди.



Грибовицьке звалише - то офіційне. Ви хоч уявляєте скільки там і в інших районах НЕлегальних свалок?