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Минулого місяця здавали квартиру подруги на Джона Ленона айтішніку, який працює на Кульпарківській. На роботу добирався 1.5 години. Сусідів чути як кашляють за стіною. Роблять ремонт на 2му поверсі - на останньому 5му все в пилюці. Будинки здані в 90-х роках. Про вітри, які там зносять в будь-який час року просто мовчу. Виїхати машиною по ярах по нечищеному льоді взимку - то просто челендж. До маршруток (деяких) треба топати аж до Лікарні швидкої допомоги. На дитмайданчик після наркоманів зі шприцами трохи небезпечно йти. Свалка там впритул. Кладовище так розрослося, що скоро буде до кінцевої на Щурата. Дорогу туди колись зроблять, вже є проект. Айтішнік пожив до свят. Переїхав. Зараз є варіант взяти майстрів зі Спартаку. Там в районі під здачу найстабільніше здає знайома пенсіонерочка - 2 тис грн/місяць, вже живуть 3й рік. Їй підходить, орендарям теж.
Ну будують там декілька забудовників. Один з них продає бетон. І майстри, які з тим мають справу, кажуть, що то бетон найгіршої якості, яка тільки може бути - бетон просто тріскає дуже швидко. Тепер вони з того, чи з іншого бетону будують термітник. Мені їх посадові особи особисто пропонували купити, бо "то солідна фірма, а всякі там ріели-авалони - то фірми-прокладки. Ви то знаєте?" - питалися. Ну і IT - house поруч. Нормальні сусіди.
Грибовицьке звалише - то офіційне. Ви хоч уявляєте скільки там і в інших районах НЕлегальних свалок?
Минулого місяця здавали квартиру подруги на Джона Ленона айтішніку, який працює на Кульпарківській. На роботу добирався 1.5 години. Сусідів чути як кашляють за стіною. Роблять ремонт на 2му поверсі - на останньому 5му все в пилюці. Будинки здані в 90-х роках. Про вітри, які там зносять в будь-який час року просто мовчу. Виїхати машиною по ярах по нечищеному льоді взимку - то просто челендж. До маршруток (деяких) треба топати аж до Лікарні швидкої допомоги. На дитмайданчик після наркоманів зі шприцами трохи небезпечно йти. Свалка там впритул. Кладовище так розрослося, що скоро буде до кінцевої на Щурата. Дорогу туди колись зроблять, вже є проект. Айтішнік пожив до свят. Переїхав. Зараз є варіант взяти майстрів зі Спартаку. Там в районі під здачу найстабільніше здає знайома пенсіонерочка - 2 тис грн/місяць, вже живуть 3й рік. Їй підходить, орендарям теж.
Ну будують там декілька забудовників. Один з них продає бетон. І майстри, які з тим мають справу, кажуть, що то бетон найгіршої якості, яка тільки може бути - бетон просто тріскає дуже швидко. Тепер вони з того, чи з іншого бетону будують термітник. Мені їх посадові особи особисто пропонували купити, бо "то солідна фірма, а всякі там ріели-авалони - то фірми-прокладки. Ви то знаєте?" - питалися. Ну і IT - house поруч. Нормальні сусіди.
Грибовицьке звалише - то офіційне. Ви хоч уявляєте скільки там і в інших районах НЕлегальних свалок?
Ваш айтішник - то якийсь маньячелло (напевно ховався там від переслідувань ) або дикий екстремал та з совєцького союзу той район завжди був диким задуп"єм
jump написав:та з совєцького союзу той район завжди був диким задуп"єм
Я теж так думала. Виявляється, на "Весні" орендують приміщення айтішніки, і в особняках на Замарстинівській теж уже поробили собі офіси. Ну їх небагато, але конкуренція робить свою справу. Хто зна, може 150 квартир-сусідів Долярчика заселять платоспроможні і культурні молоді люди. Тобто район для життя ок, як і всі інші райони. От тільки саме Щурата-Ленона підходить далеко не всім. І здати в оренду там складніше ніж де-інде.
Мерія дозволила звести 6-поверховий будинок неподалік від церкви Ольги і Єлизавети
Виконавчий комітет Львівської міськради видав ТзОВ «Преміум-Буд» містобудівні умови та обмеження на будівництво багатоквартирного житлового будинку із вбудовано-прибудованими паркінгами та закладами громадського обслуговування зі знесенням існуючих будівель і споруд на вул. С. Голубовича, 34
Ділянка належить до зони Ж-2 – зони малоповерхової квартирної забудови (до 4 поверхів), а також входить в межі історичного ареалу Львова.
компанія збирається будувати на вул. С. Голубовича, 34 житловий будинок на 6 поверхів, частина якого буде примикати до сусіднього будинку, що на вул. Марка Вовчка, 19.
Долярчик написав:akurt Подивимось.... Але, коли казали прийти потім у певне місце, щоб піписатись за створення ОСББ, голови і її членів.... і здати копії деяких документів(на протязі 2 днів) - то підписались ~ 60% мешканців(достатньо і 51%)
... наступні збори в кінці цього місяця......- мають бути "спекотними" (судячи з настроїв у Вайбері) - хтось хоче балкон склити/хтось - ні - хтось хоче, щоб зразу запустили ліфти/хтось - ні - хтось хоче нормальну і на постійній основі охорону "спільного майна" що є у/біля будинку.... - хтось - дешеву і тільки на час ремонтів(до року часу)..... - а хтось - взагалі, не хоче ніякої охорони... .... і т. д. і т. п.
После сборов дается 2 недели на письменный опрос, т.е. можно подписать и позже (так в стандартном уставе прописано). Собираться на сборы и далее будет 20-40 квартир из 200 и не потому что купили квартиры для аренды таких как раз не много как и тех, кто за границей работает, а квартиру купил на будущее. Народу просто не интересно ходить на такие собрания и тратить по 2-3 часа на ругань и глупости... Рекомендую создать в вайбере группу с возможность модерации - есть такая, там админ может удалять сообщения для всех, блокировать пользователей, отключать комментирование, а иначе будет война и чем дальше тем хуже, потом в час ночи кто-то начнет писать, что у него на головой поют и разбудит весь дом..., а тот кто поет даже и не обратит внимания... и т.д. и т.п.
Щоб оформити іпотеку на десять років при початковому внеску 25%, потрібно заплатити 7,5 тис дол. Після цього потрібно буде щомісяця виплачувати відсотки за кредитом — близько 7,5 тис грн при ставці 14,3%. https://www.epravda.com.ua/publications ... 26/644680/ Де є така іпотека?
Гриценко...наш Президент Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Про це вже йшлося на цій гілці. Приватбанк, Кредобанк. Ставка, правда була 19% ще донедавна, може, знизили. До того додайте страхування життя, страхування майна, % за обслуговування, змінність ставки раз на рік, при тому довести платоспроможність, а квартира має бути у зданому будинку. А якщо не новобуд, а вторинка, то продавець має спершу підписати папери про продаж в їх нотаріуса, а потім почекати годинку-дві поки банкіри внесуть гроші на його рахунок в банку, якщо погодять кредит покупцеві на той момент часу. Так що не поспішайте з кредитами. Принаймні до виборів