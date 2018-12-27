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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 28 січ, 2019 20:42
В кого є досвід з комерційною нерухомістю? Що зараз потрібно ринку? Думаю щось купити під комерцію і здавати.
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fis
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