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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 28 січ, 2019 20:42
В кого є досвід з комерційною нерухомістю? Що зараз потрібно ринку? Думаю щось купити під комерцію і здавати.
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Додано: Пон 28 січ, 2019 21:59
Lambada написав: Квесторе_поверніться написав:
Де є така іпотека?
Про це вже йшлося на цій гілці.
Приватбанк, Кредобанк.
Ставка, правда була 19% ще донедавна, може, знизили.
До того додайте страхування життя, страхування майна, % за обслуговування, змінність ставки раз на рік, при тому довести платоспроможність, а квартира має бути у зданому будинку. А якщо не новобуд, а вторинка, то продавець має спершу підписати папери про продаж в їх нотаріуса, а потім почекати годинку-дві поки банкіри внесуть гроші на його рахунок в банку,
якщо погодять кредит покупцеві на той момент часу.
Так що не поспішайте з кредитами. Принаймні до виборів
У меня такое на днях ....., какие там засады и нежданчики и как избежать кидка ?
п.с. Дякую!
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Додано: Пон 28 січ, 2019 21:59
Lambada написав:
Про це вже йшлося на цій гілці.
Приватбанк, Кредобанк.
Ставка, правда була 19% ще донедавна, може, знизили.
До того додайте страхування життя, страхування майна, % за обслуговування, змінність ставки раз на рік, при тому довести платоспроможність, а квартира має бути у зданому будинку. А якщо не новобуд, а вторинка, то продавець має спершу підписати папери про продаж в їх нотаріуса, а потім почекати годинку-дві поки банкіри внесуть гроші на його рахунок в банку,
якщо погодять кредит покупцеві на той момент часу.
Так що не поспішайте з кредитами. Принаймні до виборів
У меня такое на днях ....., какие там засады и нежданчики и как избежать кидка ?
п.с. Дякую!
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Vadim V
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- Повідомлень: 1420
- З нами з: 23.05.14
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