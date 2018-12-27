Lambada написав:

Квесторе_поверніться написав: Де є така іпотека? Де є така іпотека?

А якщо не новобуд, а вторинка, то продавець має спершу підписати папери про продаж в їх нотаріуса, а потім почекати годинку-дві поки банкіри внесуть гроші на його рахунок в банку,

Про це вже йшлося на цій гілці.Приватбанк, Кредобанк.Ставка, правда була 19% ще донедавна, може, знизили.До того додайте страхування життя, страхування майна, % за обслуговування, змінність ставки раз на рік, при тому довести платоспроможність, а квартира має бути у зданому будинку.якщо погодять кредит покупцеві на той момент часу.Так що не поспішайте з кредитами. Принаймні до виборів