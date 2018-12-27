Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Про це вже йшлося на цій гілці. Приватбанк, Кредобанк. Ставка, правда була 19% ще донедавна, може, знизили. До того додайте страхування життя, страхування майна, % за обслуговування, змінність ставки раз на рік, при тому довести платоспроможність, а квартира має бути у зданому будинку. А якщо не новобуд, а вторинка, то продавець має спершу підписати папери про продаж в їх нотаріуса, а потім почекати годинку-дві поки банкіри внесуть гроші на його рахунок в банку, якщо погодять кредит покупцеві на той момент часу. Так що не поспішайте з кредитами. Принаймні до виборів
У меня такое на днях ....., какие там засады и нежданчики и как избежать кидка ? п.с. Дякую!
Lambada написав:Про це вже йшлося на цій гілці. Приватбанк, Кредобанк. Ставка, правда була 19% ще донедавна, може, знизили. До того додайте страхування життя, страхування майна, % за обслуговування, змінність ставки раз на рік, при тому довести платоспроможність, а квартира має бути у зданому будинку. А якщо не новобуд, а вторинка, то продавець має спершу підписати папери про продаж в їх нотаріуса, а потім почекати годинку-дві поки банкіри внесуть гроші на його рахунок в банку, якщо погодять кредит покупцеві на той момент часу. Так що не поспішайте з кредитами. Принаймні до виборів
У меня такое на днях ....., какие там засады и нежданчики и как избежать кидка ? п.с. Дякую!
... забув кинути свіженькі фотки Моне-3 ... так, так - затягують! - хоч, не втомлюсь нагадувати, що розпочали вони +/- одночасно з авалонцями! (думаю, що затягнуть +/- на квартал! ) ... який контраст на фоні мого Лайту! (тішусь-ненатішусь! )
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4