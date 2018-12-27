В кого є досвід з комерційною нерухомістю? Що зараз потрібно ринку? Думаю щось купити під комерцію і здавати.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 28 січ, 2019 20:42
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
В кого є досвід з комерційною нерухомістю? Що зараз потрібно ринку? Думаю щось купити під комерцію і здавати.
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Додано: Пон 28 січ, 2019 21:59
У меня такое на днях ....., какие там засады и нежданчики и как избежать кидка ?
п.с. Дякую!
Додано: Пон 28 січ, 2019 21:59
У меня такое на днях ....., какие там засады и нежданчики и как избежать кидка ?
п.с. Дякую!
Додано: Вів 29 січ, 2019 01:50
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Додано: Вів 29 січ, 2019 11:20
Додано: Вів 29 січ, 2019 20:25
...птаха щастя СЬОГОДНІШНЬОГО дня!©®™
... забув кинути свіженькі фотки Моне-3
... так, так - затягують! - хоч, не втомлюсь нагадувати, що розпочали вони +/- одночасно з авалонцями!
(думаю, що затягнуть +/- на квартал! )
... який контраст на фоні мого Лайту! (тішусь-ненатішусь! )
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Сер 30 січ, 2019 02:21
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Раніше (декілька місяців тому) продавці бувало відмовлялися.
При готівці продавець дає, а покупець бере одночасно.
А коли кредит, то є момент часу, коли продавець продав, а грошей не отримує декілька годин, тобто ні хати ні грошей. Моторошно, якщо товар дороговартісний. Але сьогодні, кажуть, той момент часу скоротили до 2х годин. Всі весь той час сидять в одному приміщенні: банкіри, продавець, покупець, нотаріус і валютчики. Останніх бере з собою продавець, щоби отримати валюту по кращому ніж у Приваті курсі, бо розрахунки в гривнях.
Не думаю, що варто шукати подводні камені, але самою процедурою я би поцікавилася в деталях.
Vadim V
Коли все успішно відбудеться, розкажіть про саму процедуру нам!
Додано: Сер 30 січ, 2019 09:08
Вчера был по делам в Кредобанке и увидел что они тоже занимаются ипотекой , поинтересовался , процедура как и Вы описали но за деньгами продавцу надо идти от нотариуса в кассу банка для получения и предупредили ,многие продавцы не хотят заморачиваться с такими покупателями.
Додано: Сер 30 січ, 2019 10:17
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
От власне. В головному офісі Привату, де немає кас взагалі, дають список своїх нотаріусів, з якими співпрацюють. В гол офісі дають кредит, в нотаріуса документи, а гроші у найближчому відділенні, де є каса.
Ще влітку з тим не заморочувався народ.
Але зараз ніби-то настали покращення.
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