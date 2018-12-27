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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 297298299300
Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 20:42

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

В кого є досвід з комерційною нерухомістю? Що зараз потрібно ринку? Думаю щось купити під комерцію і здавати.


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fis
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 21:59

  Lambada написав:
  Квесторе_поверніться написав:Де є така іпотека?

Про це вже йшлося на цій гілці.
Приватбанк, Кредобанк.
Ставка, правда була 19% ще донедавна, може, знизили.
До того додайте страхування життя, страхування майна, % за обслуговування, змінність ставки раз на рік, при тому довести платоспроможність, а квартира має бути у зданому будинку.
А якщо не новобуд, а вторинка, то продавець має спершу підписати папери про продаж в їх нотаріуса, а потім почекати годинку-дві поки банкіри внесуть гроші на його рахунок в банку, якщо погодять кредит покупцеві на той момент часу.
Так що не поспішайте з кредитами. Принаймні до виборів :lol:

У меня такое на днях ....., какие там засады и нежданчики и как избежать кидка ?
п.с. Дякую!
Vadim V
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 21:59

  Lambada написав:Про це вже йшлося на цій гілці.
Приватбанк, Кредобанк.
Ставка, правда була 19% ще донедавна, може, знизили.
До того додайте страхування життя, страхування майна, % за обслуговування, змінність ставки раз на рік, при тому довести платоспроможність, а квартира має бути у зданому будинку.
А якщо не новобуд, а вторинка, то продавець має спершу підписати папери про продаж в їх нотаріуса, а потім почекати годинку-дві поки банкіри внесуть гроші на його рахунок в банку, якщо погодять кредит покупцеві на той момент часу.
Так що не поспішайте з кредитами. Принаймні до виборів :lol:

У меня такое на днях ....., какие там засады и нежданчики и как избежать кидка ?
п.с. Дякую!
Vadim V
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 01:50

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Vadim V написав:У меня такое на днях ...

Ви продаєте чи купуєте?
Lambada
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 11:20

  Lambada написав:
  Vadim V написав:У меня такое на днях ...

Ви продаєте чи купуєте?

Продаю.
Vadim V
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 20:25

...птаха щастя СЬОГОДНІШНЬОГО дня!©®™

... забув кинути свіженькі фотки Моне-3
... так, так - затягують! - хоч, не втомлюсь нагадувати, що розпочали вони +/- одночасно з авалонцями!
(думаю, що затягнуть +/- на квартал! )
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... який контраст на фоні мого Лайту! (тішусь-ненатішусь! )
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...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 02:21

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Vadim V написав:Продаю.

Раніше (декілька місяців тому) продавці бувало відмовлялися.
При готівці продавець дає, а покупець бере одночасно.
А коли кредит, то є момент часу, коли продавець продав, а грошей не отримує декілька годин, тобто ні хати ні грошей. Моторошно, якщо товар дороговартісний. Але сьогодні, кажуть, той момент часу скоротили до 2х годин. Всі весь той час сидять в одному приміщенні: банкіри, продавець, покупець, нотаріус і валютчики. Останніх бере з собою продавець, щоби отримати валюту по кращому ніж у Приваті курсі, бо розрахунки в гривнях.
Не думаю, що варто шукати подводні камені, але самою процедурою я би поцікавилася в деталях.

Vadim V
Коли все успішно відбудеться, розкажіть про саму процедуру нам! :|
Lambada
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 09:08

  Lambada написав:
  Vadim V написав:Продаю.

Раніше (декілька місяців тому) продавці бувало відмовлялися.
При готівці продавець дає, а покупець бере одночасно.
А коли кредит, то є момент часу, коли продавець продав, а грошей не отримує декілька годин, тобто ні хати ні грошей. Моторошно, якщо товар дороговартісний. Але сьогодні, кажуть, той момент часу скоротили до 2х годин. Всі весь той час сидять в одному приміщенні: банкіри, продавець, покупець, нотаріус і валютчики. Останніх бере з собою продавець, щоби отримати валюту по кращому ніж у Приваті курсі, бо розрахунки в гривнях.
Не думаю, що варто шукати подводні камені, але самою процедурою я би поцікавилася в деталях.

Vadim V
Коли все успішно відбудеться, розкажіть про саму процедуру нам! :|

Вчера был по делам в Кредобанке и увидел что они тоже занимаются ипотекой , поинтересовался , процедура как и Вы описали но за деньгами продавцу надо идти от нотариуса в кассу банка для получения и предупредили ,многие продавцы не хотят заморачиваться с такими покупателями.
Vadim V
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 10:17

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Vadim V написав:за деньгами продавцу надо идти от нотариуса в кассу банка для получения и предупредили ,многие продавцы не хотят заморачиваться с такими покупателями

От власне. В головному офісі Привату, де немає кас взагалі, дають список своїх нотаріусів, з якими співпрацюють. В гол офісі дають кредит, в нотаріуса документи, а гроші у найближчому відділенні, де є каса.
Ще влітку з тим не заморочувався народ.
Але зараз ніби-то настали покращення.
Lambada
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 15:52

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Vadim V написав:Вчера был по делам в Кредобанке и увидел что они тоже занимаются ипотекой , поинтересовался , процедура как и Вы описали но за деньгами продавцу надо идти от нотариуса в кассу банка для получения и предупредили ,многие продавцы не хотят заморачиваться с такими покупателями.

Банк виконає свої зобовязання коли грошенята на рахунку продавця.
Тоді і має продавець поставити остаточний підпис...мабуть.
При цьому покупець опиняється в ярмі (в іпотеці).
Гриценко...наш Президент
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