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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 298299300301
Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 10:24

з мордокниги

Natalya Sokolova‎
до
Гаряча лінія міста Львова
17 год

Доброго дня!
Звертаюся з вул. Стрийська 111 в. От так нам зробили вентиляційні канали, тече через весь стояк з 9 по 1 поверхи, прямо у підвал. Ми вже зверталися через вас в сихівську адміністрацію, забудовник почав встановлення утеплення в ринви, але ж інші недоліки не виправляються. Будинок був зданий в листопаді 2017 року, до сих пір нам не здали ел. підстанцію, не запущені ліфти. Як тільки починається відлига, топить квартири і підвали. Прошу вашого втручання.
Дякую!
jump
 
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