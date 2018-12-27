Natalya Sokolova
до
Гаряча лінія міста Львова
17 год
Доброго дня!
Звертаюся з вул. Стрийська 111 в. От так нам зробили вентиляційні канали, тече через весь стояк з 9 по 1 поверхи, прямо у підвал. Ми вже зверталися через вас в сихівську адміністрацію, забудовник почав встановлення утеплення в ринви, але ж інші недоліки не виправляються. Будинок був зданий в листопаді 2017 року, до сих пір нам не здали ел. підстанцію, не запущені ліфти. Як тільки починається відлига, топить квартири і підвали. Прошу вашого втручання.
Дякую!