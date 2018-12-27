Додано: Чет 31 січ, 2019 10:59

... вчора був на зборах мешканців нашого новобуду!- попередньо вирішили, що:1)... беремо охоронну фірму Цербер(а було запропоновано 4 різних) - чергування день/ніч - охорона в броніку і зі зброєю(мабуть, з гумовими кулями) - камери теж будемо закупляти....2)...ліфти до грудня(майже на рік) не запускаємо! (хоч вони у бойовій готовності)3)...УК вибрали Нове місто(чи якась приблизна назва) ~ 5,80грн/м24)...ключі роздаватимуть наступного тижня, але з собою мати 1тис.грн.,щоб здати наперед на всі поточні найближчі витрати на ОСББ(наприклад, облаштування приміщення де буде знаходитись охорона(при вході в одному з під'їздів) і інше приміщення для реквізиту прибиральниць(в паркінгу), ну і з/п голові правління(бо вона вже місяць працює)- розмір з/п голові вирішили ще на минулих зборах - це розмір двох сьогоднішніх мінімалок!(~8400грн)5)...паркінг буде закритий! - а відкриють його лише тоді, коли ЗАСЕЛИТЬСЯ перший мешканець з автівкою!6)...паркомісць - 84(на 200 квартир) - Але! ~ 34 - ще не викуплені!7)...~ 24 квартири куплені на перепродажу і їм ПВ видадуть в березні(напевно вони так випросили термін для переуступки)...дуууууууууже болюче і гостре питання з балконами і лоджіями: ще перший поверх, начебто, дозволяють засклити з-боку дит. майданчика, бо там, завдяки паркінгу, той майданчик підняли і висота до балконів/лоджій стала 70см!А от верхні поверхи - начебто, категорично не можна склити..... і багато людей дуууууууууже обурені, бо в ОП менеджери казали, що Авалон не дозволяє склити(авторські права), але потім, як перейде на баланс ОСББ, то мешканці САМІ будуть вирішувати за скління....(отак всім брехали, лиш би втулити свій бетон! )9)...воду дадуть в березні, коли не буде загрози великих морозів!10)...начебто, ще хочемо встановити біотуалет на час ремонтів для майстрів!