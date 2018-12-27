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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 298299300301
Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 10:24

з мордокниги

Natalya Sokolova‎
до
Гаряча лінія міста Львова
17 год

Доброго дня!
Звертаюся з вул. Стрийська 111 в. От так нам зробили вентиляційні канали, тече через весь стояк з 9 по 1 поверхи, прямо у підвал. Ми вже зверталися через вас в сихівську адміністрацію, забудовник почав встановлення утеплення в ринви, але ж інші недоліки не виправляються. Будинок був зданий в листопаді 2017 року, до сих пір нам не здали ел. підстанцію, не запущені ліфти. Як тільки починається відлига, топить квартири і підвали. Прошу вашого втручання.
Дякую!
jump
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 10:59

.... отак треба ділитись інформацією! ))

... вчора був на зборах мешканців нашого новобуду!
- попередньо вирішили, що:
1)... беремо охоронну фірму Цербер(а було запропоновано 4 різних) - чергування день/ніч - охорона в броніку і зі зброєю(мабуть, з гумовими кулями) - камери теж будемо закупляти....
2)...ліфти до грудня(майже на рік) не запускаємо! (хоч вони у бойовій готовності)
3)...УК вибрали Нове місто(чи якась приблизна назва) ~ 5,80грн/м2
4)...ключі роздаватимуть наступного тижня, але з собою мати 1тис.грн.,щоб здати наперед на всі поточні найближчі витрати на ОСББ(наприклад, облаштування приміщення де буде знаходитись охорона(при вході в одному з під'їздів) і інше приміщення для реквізиту прибиральниць(в паркінгу), ну і з/п голові правління(бо вона вже місяць працює) :) - розмір з/п голові вирішили ще на минулих зборах - це розмір двох сьогоднішніх мінімалок!(~8400грн)
5)...паркінг буде закритий! - а відкриють його лише тоді, коли ЗАСЕЛИТЬСЯ перший мешканець з автівкою!
6)...паркомісць - 84(на 200 квартир) - Але! ~ 34 - ще не викуплені! :shock:
7)...~ 24 квартири куплені на перепродажу і їм ПВ видадуть в березні(напевно вони так випросили термін для переуступки)
8)...дуууууууууже болюче і гостре питання з балконами і лоджіями: ще перший поверх, начебто, дозволяють засклити з-боку дит. майданчика, бо там, завдяки паркінгу, той майданчик підняли і висота до балконів/лоджій стала 70см! :shock: А от верхні поверхи - начебто, категорично не можна склити..... і багато людей дуууууууууже обурені, бо в ОП менеджери казали, що Авалон не дозволяє склити(авторські права), але потім, як перейде на баланс ОСББ, то мешканці САМІ будуть вирішувати за скління....(отак всім брехали, лиш би втулити свій бетон! ) :evil:
9)...воду дадуть в березні, коли не буде загрози великих морозів!
10)...начебто, ще хочемо встановити біотуалет на час ремонтів для майстрів!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 11:59

Долярчик

Вітаю з правильно прийнятими рішеннями, що свідчить про адекватність мешканців!

Зі склінням балконів думаю розберетесь.
Yur
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 16:40

  Долярчик написав:... вчора був на зборах мешканців нашого новобуду!
- попередньо вирішили, що:
1)... беремо охоронну фірму Цербер(а було запропоновано 4 різних) - чергування день/ніч - охорона в броніку і зі зброєю(мабуть, з гумовими кулями) - камери теж будемо закупляти....


- обговорите із охороною порядок встановлення камер, їх кількість, вартість/марку/ціну+кількість охоронців - тоді подивитесь чи вийде заявлені 5.8грн/квадрат :wink:

- коли ці ціни почують мешканці - подивитесь скільки насправді захоче скидатись на охорону :wink:

- охорону вписуйте на платіж окремим договором і рахунком: вони працюють лише за вчасних платежів 8) борги за комуналь і квартири будуть дуже сильно напрягати, особливо до завершення вселення усіх мешканців. більшість затримую або й узагалі не платить аж до повного завершення ремонту та вселення :D

Успіхів!
jump
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 17:01

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Yur написав:Зі склінням балконів думаю розберетесь.

Имхо , зачем этот колхоз в новострое ? испоганите внешний вид фасада ,будет какое то лоскутное одеяло.
Vadim V
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