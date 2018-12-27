... вчора був на зборах мешканців нашого новобуду!
- попередньо вирішили, що:
1)... беремо охоронну фірму Цербер(а було запропоновано 4 різних) - чергування день/ніч - охорона в броніку і зі зброєю(мабуть, з гумовими кулями) - камери теж будемо закупляти....
2)...ліфти до грудня(майже на рік) не запускаємо! (хоч вони у бойовій готовності)
3)...УК вибрали Нове місто(чи якась приблизна назва) ~ 5,80грн/м2
4)...ключі роздаватимуть наступного тижня, але з собою мати 1тис.грн.,щоб здати наперед на всі поточні найближчі витрати на ОСББ(наприклад, облаштування приміщення де буде знаходитись охорона(при вході в одному з під'їздів) і інше приміщення для реквізиту прибиральниць(в паркінгу), ну і з/п голові правління(бо вона вже місяць працює)
- розмір з/п голові вирішили ще на минулих зборах - це розмір двох сьогоднішніх мінімалок!(~8400грн)
5)...паркінг буде закритий! - а відкриють його лише тоді, коли ЗАСЕЛИТЬСЯ перший мешканець з автівкою!
6)...паркомісць - 84(на 200 квартир) - Але! ~ 34 - ще не викуплені!
7)...~ 24 квартири куплені на перепродажу і їм ПВ видадуть в березні(напевно вони так випросили термін для переуступки)
...дуууууууууже болюче і гостре питання з балконами і лоджіями: ще перший поверх, начебто, дозволяють засклити з-боку дит. майданчика, бо там, завдяки паркінгу, той майданчик підняли і висота до балконів/лоджій стала 70см!
А от верхні поверхи - начебто, категорично не можна склити..... і багато людей дуууууууууже обурені, бо в ОП менеджери казали, що Авалон не дозволяє склити(авторські права), але потім, як перейде на баланс ОСББ, то мешканці САМІ будуть вирішувати за скління....(отак всім брехали, лиш би втулити свій бетон! )
9)...воду дадуть в березні, коли не буде загрози великих морозів!
10)...начебто, ще хочемо встановити біотуалет на час ремонтів для майстрів!