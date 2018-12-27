RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 298299300301
Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 10:24

з мордокниги

Natalya Sokolova‎
до
Гаряча лінія міста Львова
17 год

Доброго дня!
Звертаюся з вул. Стрийська 111 в. От так нам зробили вентиляційні канали, тече через весь стояк з 9 по 1 поверхи, прямо у підвал. Ми вже зверталися через вас в сихівську адміністрацію, забудовник почав встановлення утеплення в ринви, але ж інші недоліки не виправляються. Будинок був зданий в листопаді 2017 року, до сих пір нам не здали ел. підстанцію, не запущені ліфти. Як тільки починається відлига, топить квартири і підвали. Прошу вашого втручання.
Дякую!
jump
 
Повідомлень: 2065
З нами з: 18.08.09
Подякував: 68 раз.
Подякували: 430 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 10:59

.... отак треба ділитись інформацією! ))

... вчора був на зборах мешканців нашого новобуду!
- попередньо вирішили, що:
1)... беремо охоронну фірму Цербер(а було запропоновано 4 різних) - чергування день/ніч - охорона в броніку і зі зброєю(мабуть, з гумовими кулями) - камери теж будемо закупляти....
2)...ліфти до грудня(майже на рік) не запускаємо! (хоч вони у бойовій готовності)
3)...УК вибрали Нове місто(чи якась приблизна назва) ~ 5,80грн/м2
4)...ключі роздаватимуть наступного тижня, але з собою мати 1тис.грн.,щоб здати наперед на всі поточні найближчі витрати на ОСББ(наприклад, облаштування приміщення де буде знаходитись охорона(при вході в одному з під'їздів) і інше приміщення для реквізиту прибиральниць(в паркінгу), ну і з/п голові правління(бо вона вже місяць працює) :) - розмір з/п голові вирішили ще на минулих зборах - це розмір двох сьогоднішніх мінімалок!(~8400грн)
5)...паркінг буде закритий! - а відкриють його лише тоді, коли ЗАСЕЛИТЬСЯ перший мешканець з автівкою!
6)...паркомісць - 84(на 200 квартир) - Але! ~ 34 - ще не викуплені! :shock:
7)...~ 24 квартири куплені на перепродажу і їм ПВ видадуть в березні(напевно вони так випросили термін для переуступки)
8)...дуууууууууже болюче і гостре питання з балконами і лоджіями: ще перший поверх, начебто, дозволяють засклити з-боку дит. майданчика, бо там, завдяки паркінгу, той майданчик підняли і висота до балконів/лоджій стала 70см! :shock: А от верхні поверхи - начебто, категорично не можна склити..... і багато людей дуууууууууже обурені, бо в ОП менеджери казали, що Авалон не дозволяє склити(авторські права), але потім, як перейде на баланс ОСББ, то мешканці САМІ будуть вирішувати за скління....(отак всім брехали, лиш би втулити свій бетон! ) :evil:
9)...воду дадуть в березні, коли не буде загрози великих морозів!
10)...начебто, ще хочемо встановити біотуалет на час ремонтів для майстрів!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5707
З нами з: 19.10.15
Подякував: 311 раз.
Подякували: 355 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 11:59

Долярчик

Вітаю з правильно прийнятими рішеннями, що свідчить про адекватність мешканців!

Зі склінням балконів думаю розберетесь.
Yur
 
Повідомлень: 24
З нами з: 04.11.16
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 16:40

  Долярчик написав:... вчора був на зборах мешканців нашого новобуду!
- попередньо вирішили, що:
1)... беремо охоронну фірму Цербер(а було запропоновано 4 різних) - чергування день/ніч - охорона в броніку і зі зброєю(мабуть, з гумовими кулями) - камери теж будемо закупляти....


- обговорите із охороною порядок встановлення камер, їх кількість, вартість/марку/ціну+кількість охоронців - тоді подивитесь чи вийде заявлені 5.8грн/квадрат :wink:

- коли ці ціни почують мешканці - подивитесь скільки насправді захоче скидатись на охорону :wink:

- охорону вписуйте на платіж окремим договором і рахунком: вони працюють лише за вчасних платежів 8) борги за комуналь і квартири будуть дуже сильно напрягати, особливо до завершення вселення усіх мешканців. більшість затримую або й узагалі не платить аж до повного завершення ремонту та вселення :D

Успіхів!
jump
 
Повідомлень: 2065
З нами з: 18.08.09
Подякував: 68 раз.
Подякували: 430 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 17:01

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Yur написав:Зі склінням балконів думаю розберетесь.

Имхо , зачем этот колхоз в новострое ? испоганите внешний вид фасада ,будет какое то лоскутное одеяло.
Vadim V
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1458
З нами з: 23.05.14
Подякував: 337 раз.
Подякували: 261 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 17:29

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Дякую усім за вітання!
...а охоронна фірма обійдеться
~ 28тис.грн/міс. на всіх(200 квартир + ще комерц. приміщення)
- ну і ~ 80тис.грн РАЗОВО теж на всіх за камери+обладнання+встановлення+обслуговування і т. д.

п. с.
... всі суми, будуть ділитись на м2
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5707
З нами з: 19.10.15
Подякував: 311 раз.
Подякували: 355 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 00:59

Пройдя через это уже несколько раз замечу так:
  Долярчик написав:... вчора був на зборах мешканців нашого новобуду!
- попередньо вирішили, що:
1)... беремо охоронну фірму Цербер(а було запропоновано 4 різних) - чергування день/ніч - охорона в броніку і зі зброєю(мабуть, з гумовими кулями) - камери теж будемо закупляти....

не эффективно и дорого. лучше всего индивид охрана на пульт.
Один охранник (круглосуточно) минимум 20-22 тыс. Если камеры на каждом этаже, то должно быть несколько. Если камеры только во дворе периметру, то это охрана только двора и входов. Ответственность за охрану квартир они нести не будут.
  Долярчик написав:2)...ліфти до грудня(майже на рік) не запускаємо! (хоч вони у бойовій готовності)

тоже зря. после года простоя лифт потребовал ремонта - отсырела плата в отисе + вылезли нюансы монтажа, а застройщик умыл руки. Запуск лифта своими силами занял... 6 месяцев.
  Долярчик написав:3)...УК вибрали Нове місто(чи якась приблизна назва) ~ 5,80грн/м2

ого для УК занадто... еще + лифт + освещение...
  Долярчик написав:4)...ключі роздаватимуть наступного тижня, але з собою мати 1тис.грн.,щоб здати наперед на всі поточні найближчі витрати на ОСББ(наприклад, облаштування приміщення де буде знаходитись охорона(при вході в одному з під'їздів) і інше приміщення для реквізиту прибиральниць(в паркінгу), ну і з/п голові правління(бо вона вже місяць працює) :) - розмір з/п голові вирішили ще на минулих зборах - це розмір двох сьогоднішніх мінімалок!(~8400грн)

ключи никакого отношения к 1000 не должны иметь. Ключи от вашей собственности от застройщика, а 1000 это вы уже на ОСББ между собой собираете. Вы вообще имея док-ты на квартиру можете прийти и поменять замок, кстати это следует сделать сразу же.
УК и + з/п голові? В чем будет заключаться его работа? Подписать договор с УК и просто получать з/п? Это вы погорячились.
  Долярчик написав:5)...паркінг буде закритий! - а відкриють його лише тоді, коли ЗАСЕЛИТЬСЯ перший мешканець з автівкою!
6)...паркомісць - 84(на 200 квартир) - Але! ~ 34 - ще не викуплені! :shock:

не покупают, потому что дорого, дешевле бесплатно держать рядом с домом.
  Долярчик написав:7)...~ 24 квартири куплені на перепродажу і їм ПВ видадуть в березні(напевно вони так випросили термін для переуступки)
8)...дуууууууууже болюче і гостре питання з балконами і лоджіями: ще перший поверх, начебто, дозволяють засклити з-боку дит. майданчика, бо там, завдяки паркінгу, той майданчик підняли і висота до балконів/лоджій стала 70см! :shock: А от верхні поверхи - начебто, категорично не можна склити..... і багато людей дуууууууууже обурені, бо в ОП менеджери казали, що Авалон не дозволяє склити(авторські права), але потім, як перейде на баланс ОСББ, то мешканці САМІ будуть вирішувати за скління....(отак всім брехали, лиш би втулити свій бетон! ) :evil:

бред. имеете право застеклить и плевать на то что вам будут говорить. во-первых это и ранее можно было делать, если вы не вносите геометрических изменений в фасад, а во вторых недавно упразднили ряд норм, в частности разрешение на утепление фасада и прочую хрень, поскольку никто этого и так не делал, а ответственности ни какой. Ну разве что ваш фасад историческая/архитектурная ценность и в процессе работ вас словят.
  Долярчик написав:9)...воду дадуть в березні, коли не буде загрози великих морозів!
10)...начебто, ще хочемо встановити біотуалет на час ремонтів для майстрів!

А у вас что нет канализации в доме? Или вы думаете мастера с 3 и выше этажей будут бегать на улицу? Ведро или старый унитаз для особо изысканных самое то, а туалет загадят и никто его чистить не будет, но это ваше дело.
ol_zy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4812
З нами з: 20.01.15
Подякував: 295 раз.
Подякували: 442 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 01:03

  Долярчик написав:Дякую усім за вітання!
...а охоронна фірма обійдеться
~ 28тис.грн/міс. на всіх(200 квартир + ще комерц. приміщення)
- ну і ~ 80тис.грн РАЗОВО теж на всіх за камери+обладнання+встановлення+обслуговування і т. д.

п. с.
... всі суми, будуть ділитись на м2

т.е. один охранник - выкинутые деньги... а камеры? бейсболка или капюшон и считайте нет камеры... а за каждой надо круглосуточно следить. Или думаете потом по записям, кто-то будет искать злодея нагадившего вам под дверь? или вынесшего что-то на пару тыс. грн?
ol_zy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4812
З нами з: 20.01.15
Подякував: 295 раз.
Подякували: 442 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 01:11

  Долярчик написав:... забув кинути свіженькі фотки Моне-3
... який контраст на фоні мого Лайту! (тішусь-ненатішусь! )
Зображення

С панорамными окнами у вас там все ок? Очень похожи на те с которыми мы мучаемся - застройщик выбрал какие-то дешевые с цельными алюм. профилями, туда стекла вставляли одно на другое. (пром вариант). Во первых каркас алюминий без утеплителя, во вторых стекла заменить нельзя надо разбирать все сверху. Если у вас также, то будь-те осторожны - разобьют стекло (или треснет) и заменить не смогут, если это не последний этаж.
ol_zy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4812
З нами з: 20.01.15
Подякував: 295 раз.
Подякували: 442 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 298299300301
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість 1 ... 247, 248, 249
akurt » П'ят 06 кві, 2018 20:50
2487 269734
Переглянути останнє повідомлення
Сер 30 січ, 2019 16:25
Frant
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1, 2, 3, 4
change_pm » Чет 27 гру, 2018 12:13
38 4299
Переглянути останнє повідомлення
Сер 23 січ, 2019 20:21
change_pm
Нерухомість у Трускавці
moyvibor977 » Сер 26 гру, 2018 13:29
0 428
Переглянути останнє повідомлення
Сер 26 гру, 2018 13:29
moyvibor977

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (12050)
01.02.2019 02:02
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.