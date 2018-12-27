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Natalya Sokolova до Гаряча лінія міста Львова 17 год
Доброго дня! Звертаюся з вул. Стрийська 111 в. От так нам зробили вентиляційні канали, тече через весь стояк з 9 по 1 поверхи, прямо у підвал. Ми вже зверталися через вас в сихівську адміністрацію, забудовник почав встановлення утеплення в ринви, але ж інші недоліки не виправляються. Будинок був зданий в листопаді 2017 року, до сих пір нам не здали ел. підстанцію, не запущені ліфти. Як тільки починається відлига, топить квартири і підвали. Прошу вашого втручання. Дякую!
... вчора був на зборах мешканців нашого новобуду! - попередньо вирішили, що: 1)... беремо охоронну фірму Цербер(а було запропоновано 4 різних) - чергування день/ніч - охорона в броніку і зі зброєю(мабуть, з гумовими кулями) - камери теж будемо закупляти.... 2)...ліфти до грудня(майже на рік) не запускаємо! (хоч вони у бойовій готовності) 3)...УК вибрали Нове місто(чи якась приблизна назва) ~ 5,80грн/м2 4)...ключі роздаватимуть наступного тижня, але з собою мати 1тис.грн.,щоб здати наперед на всі поточні найближчі витрати на ОСББ(наприклад, облаштування приміщення де буде знаходитись охорона(при вході в одному з під'їздів) і інше приміщення для реквізиту прибиральниць(в паркінгу), ну і з/п голові правління(бо вона вже місяць працює) - розмір з/п голові вирішили ще на минулих зборах - це розмір двох сьогоднішніх мінімалок!(~8400грн) 5)...паркінг буде закритий! - а відкриють його лише тоді, коли ЗАСЕЛИТЬСЯ перший мешканець з автівкою! 6)...паркомісць - 84(на 200 квартир) - Але! ~ 34 - ще не викуплені! 7)...~ 24 квартири куплені на перепродажу і їм ПВ видадуть в березні(напевно вони так випросили термін для переуступки) ...дуууууууууже болюче і гостре питання з балконами і лоджіями: ще перший поверх, начебто, дозволяють засклити з-боку дит. майданчика, бо там, завдяки паркінгу, той майданчик підняли і висота до балконів/лоджій стала 70см! А от верхні поверхи - начебто, категорично не можна склити..... і багато людей дуууууууууже обурені, бо в ОП менеджери казали, що Авалон не дозволяє склити(авторські права), але потім, як перейде на баланс ОСББ, то мешканці САМІ будуть вирішувати за скління....(отак всім брехали, лиш би втулити свій бетон! ) 9)...воду дадуть в березні, коли не буде загрози великих морозів! 10)...начебто, ще хочемо встановити біотуалет на час ремонтів для майстрів!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик написав:... вчора був на зборах мешканців нашого новобуду! - попередньо вирішили, що: 1)... беремо охоронну фірму Цербер(а було запропоновано 4 різних) - чергування день/ніч - охорона в броніку і зі зброєю(мабуть, з гумовими кулями) - камери теж будемо закупляти....
- обговорите із охороною порядок встановлення камер, їх кількість, вартість/марку/ціну+кількість охоронців - тоді подивитесь чи вийде заявлені 5.8грн/квадрат
- коли ці ціни почують мешканці - подивитесь скільки насправді захоче скидатись на охорону
- охорону вписуйте на платіж окремим договором і рахунком: вони працюють лише за вчасних платежів борги за комуналь і квартири будуть дуже сильно напрягати, особливо до завершення вселення усіх мешканців. більшість затримую або й узагалі не платить аж до повного завершення ремонту та вселення
Дякую усім за вітання! ...а охоронна фірма обійдеться ~ 28тис.грн/міс. на всіх(200 квартир + ще комерц. приміщення) - ну і ~ 80тис.грн РАЗОВО теж на всіх за камери+обладнання+встановлення+обслуговування і т. д.
п. с. ... всі суми, будуть ділитись на м2
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик написав:... вчора був на зборах мешканців нашого новобуду! - попередньо вирішили, що: 1)... беремо охоронну фірму Цербер(а було запропоновано 4 різних) - чергування день/ніч - охорона в броніку і зі зброєю(мабуть, з гумовими кулями) - камери теж будемо закупляти....
не эффективно и дорого. лучше всего индивид охрана на пульт. Один охранник (круглосуточно) минимум 20-22 тыс. Если камеры на каждом этаже, то должно быть несколько. Если камеры только во дворе периметру, то это охрана только двора и входов. Ответственность за охрану квартир они нести не будут.
Долярчик написав:2)...ліфти до грудня(майже на рік) не запускаємо! (хоч вони у бойовій готовності)
тоже зря. после года простоя лифт потребовал ремонта - отсырела плата в отисе + вылезли нюансы монтажа, а застройщик умыл руки. Запуск лифта своими силами занял... 6 месяцев.
Долярчик написав:3)...УК вибрали Нове місто(чи якась приблизна назва) ~ 5,80грн/м2
ого для УК занадто... еще + лифт + освещение...
Долярчик написав:4)...ключі роздаватимуть наступного тижня, але з собою мати 1тис.грн.,щоб здати наперед на всі поточні найближчі витрати на ОСББ(наприклад, облаштування приміщення де буде знаходитись охорона(при вході в одному з під'їздів) і інше приміщення для реквізиту прибиральниць(в паркінгу), ну і з/п голові правління(бо вона вже місяць працює) - розмір з/п голові вирішили ще на минулих зборах - це розмір двох сьогоднішніх мінімалок!(~8400грн)
ключи никакого отношения к 1000 не должны иметь. Ключи от вашей собственности от застройщика, а 1000 это вы уже на ОСББ между собой собираете. Вы вообще имея док-ты на квартиру можете прийти и поменять замок, кстати это следует сделать сразу же. УК и + з/п голові? В чем будет заключаться его работа? Подписать договор с УК и просто получать з/п? Это вы погорячились.
Долярчик написав:5)...паркінг буде закритий! - а відкриють його лише тоді, коли ЗАСЕЛИТЬСЯ перший мешканець з автівкою! 6)...паркомісць - 84(на 200 квартир) - Але! ~ 34 - ще не викуплені!
не покупают, потому что дорого, дешевле бесплатно держать рядом с домом.
Долярчик написав:7)...~ 24 квартири куплені на перепродажу і їм ПВ видадуть в березні(напевно вони так випросили термін для переуступки) ...дуууууууууже болюче і гостре питання з балконами і лоджіями: ще перший поверх, начебто, дозволяють засклити з-боку дит. майданчика, бо там, завдяки паркінгу, той майданчик підняли і висота до балконів/лоджій стала 70см! А от верхні поверхи - начебто, категорично не можна склити..... і багато людей дуууууууууже обурені, бо в ОП менеджери казали, що Авалон не дозволяє склити(авторські права), але потім, як перейде на баланс ОСББ, то мешканці САМІ будуть вирішувати за скління....(отак всім брехали, лиш би втулити свій бетон! )
бред. имеете право застеклить и плевать на то что вам будут говорить. во-первых это и ранее можно было делать, если вы не вносите геометрических изменений в фасад, а во вторых недавно упразднили ряд норм, в частности разрешение на утепление фасада и прочую хрень, поскольку никто этого и так не делал, а ответственности ни какой. Ну разве что ваш фасад историческая/архитектурная ценность и в процессе работ вас словят.
Долярчик написав:9)...воду дадуть в березні, коли не буде загрози великих морозів! 10)...начебто, ще хочемо встановити біотуалет на час ремонтів для майстрів!
А у вас что нет канализации в доме? Или вы думаете мастера с 3 и выше этажей будут бегать на улицу? Ведро или старый унитаз для особо изысканных самое то, а туалет загадят и никто его чистить не будет, но это ваше дело.
Долярчик написав:Дякую усім за вітання! ...а охоронна фірма обійдеться ~ 28тис.грн/міс. на всіх(200 квартир + ще комерц. приміщення) - ну і ~ 80тис.грн РАЗОВО теж на всіх за камери+обладнання+встановлення+обслуговування і т. д.
п. с. ... всі суми, будуть ділитись на м2
т.е. один охранник - выкинутые деньги... а камеры? бейсболка или капюшон и считайте нет камеры... а за каждой надо круглосуточно следить. Или думаете потом по записям, кто-то будет искать злодея нагадившего вам под дверь? или вынесшего что-то на пару тыс. грн?
Долярчик написав:... забув кинути свіженькі фотки Моне-3 ... який контраст на фоні мого Лайту! (тішусь-ненатішусь! )
С панорамными окнами у вас там все ок? Очень похожи на те с которыми мы мучаемся - застройщик выбрал какие-то дешевые с цельными алюм. профилями, туда стекла вставляли одно на другое. (пром вариант). Во первых каркас алюминий без утеплителя, во вторых стекла заменить нельзя надо разбирать все сверху. Если у вас также, то будь-те осторожны - разобьют стекло (или треснет) и заменить не смогут, если это не последний этаж.