Если подружиться с прорабом, то очень много можно узнать про "нормальность". На самом деле найдите видео как снимается стеклопакет из рамы и гляньте как в той панораме с возможностью замены. На слова соседей лучше не надеяться.
И забыл, если у вас газ - настаивайте на его подключении в первую очередь. Мы со скандалом в конце ноября смогли добиться подключения (дом был сдан летом) отопление уже было сделано, вода подключена... а с газом выяснились проблемы, проблема в том, что газ конторе пофиг на ваши проблемы с зимой.