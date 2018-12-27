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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 299300301302
Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 09:48

  Долярчик написав:...хтось з мешканців, який в тому розуміється, казав, що вікна +/- нормальні :D

Если подружиться с прорабом, то очень много можно узнать про "нормальность". На самом деле найдите видео как снимается стеклопакет из рамы и гляньте как в той панораме с возможностью замены. На слова соседей лучше не надеяться.
И забыл, если у вас газ - настаивайте на его подключении в первую очередь. Мы со скандалом в конце ноября смогли добиться подключения (дом был сдан летом) отопление уже было сделано, вода подключена... а с газом выяснились проблемы, проблема в том, что газ конторе пофиг на ваши проблемы с зимой.
ol_zy
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