Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Долярчик написав:...хтось з мешканців, який в тому розуміється, казав, що вікна +/- нормальні
Если подружиться с прорабом, то очень много можно узнать про "нормальность". На самом деле найдите видео как снимается стеклопакет из рамы и гляньте как в той панораме с возможностью замены. На слова соседей лучше не надеяться. И забыл, если у вас газ - настаивайте на его подключении в первую очередь. Мы со скандалом в конце ноября смогли добиться подключения (дом был сдан летом) отопление уже было сделано, вода подключена... а с газом выяснились проблемы, проблема в том, что газ конторе пофиг на ваши проблемы с зимой.
ol_zy написав:не эффективно и дорого. лучше всего индивид охрана на пульт. Один охранник (круглосуточно) минимум 20-22 тыс. Если камеры на каждом этаже, то должно быть несколько. Если камеры только во дворе периметру, то это охрана только двора и входов. Ответственность за охрану квартир они нести не будут.
...не зовсім розумію термін "охорона на пульт" - буде так: охоронець, який патрулює(зовні) + виклик групи реагування = отих ~ 28тис. - а за 80тис. - це будуть камери+обладнання/монітор/жосткий диск(чи щось, для збереження запису) + кабеля і т. п. речі... (хоч розглядаємо ще варіанти, щоб брати обладнання+камери не самі дешеві, щоб не зразу поламались )
ol_zy написав:тоже зря. после года простоя лифт потребовал ремонта - отсырела плата в отисе + вылезли нюансы монтажа, а застройщик умыл руки. Запуск лифта своими силами занял... 6 месяцев.
.. ну не знаю, переважно кажуть, що ліфти отими цементами/пісками, які потрапляють у щілини - дуже вбивають ліфти...
ol_zy написав:ого для УК занадто... еще + лифт + освещение...
... ні, ВСЕ (крім охорони) буде входити в ту ціну(5,80) - відповідно, чим не користуємось на моменті(як от ліфти), то й не платимо за ті послуги...
ol_zy написав:ключи никакого отношения к 1000 не должны иметь. Ключи от вашей собственности от застройщика, а 1000 это вы уже на ОСББ между собой собираете. Вы вообще имея док-ты на квартиру можете прийти и поменять замок, кстати это следует сделать сразу же. УК и + з/п голові? В чем будет заключаться его работа? Подписать договор с УК и просто получать з/п? Это вы погорячились.
1)...саме так! - ту тисячу, ми просто кидаємо на баланс ОСББ(бо кошти потрібні ВЖЕ на вирішення деяких питань/послуг, - такі, як охорона і інше.) 2)Ну,на моменті, голова ОСББ, багато роботи проводить з різними організаційними питаннями...... - а от через 2-3міс. потрібно буде це питання на зборах підняти: "а що тепер(після 3-х міс.) входить в роботу голови?
ol_zy написав:не покупают, потому что дорого, дешевле бесплатно держать рядом с домом
...взнавав я ціну на місце в паркінгу: рік тому, ціна була ~ 200тис.грн(чи може трошки менше), а вже от 3міс. тому - 220тис.грн! - навіть, для здачі в оренду - не вигідно його брати, так, як "по слуха", дорожче 1500-2000грн/міс. - ніхто не дасть!- та й наш менталітет, швидше кине своє "корито" біля дороги, чи в сусідському дворі(біля панельок/гуртожитків), чим заплатить за підземне паркомісце!
ol_zy написав:бред. имеете право застеклить и плевать на то что вам будут говорить. во-первых это и ранее можно было делать, если вы не вносите геометрических изменений в фасад, а во вторых недавно упразднили ряд норм, в частности разрешение на утепление фасада и прочую хрень, поскольку никто этого и так не делал, а ответственности ни какой. Ну разве что ваш фасад историческая/архитектурная ценность и в процессе работ вас словят.
... в доках ПВ пише, що НЕ МОЖНА порушувати, склити/кондюки/тарілки і т. п. - бо це порушення "первісної картинки" фасаду! - а на фасад - діють авторські права, які належать Авалону/їхнім архітекторам! - хоч там в доках ще пише, що, начебто, УК вирішує ті питання, якщо до них звернуться (письмово) мешканці! - от читайте: бо всі сперечаються над цим пунктом!- п. 5. 2.3
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
ol_zy ... на рахунок біотоалету - то тут Ви слушно зауважили! - а на рахунок панорамних..... - то там великі грубі алюмінєві(ніби) рами, які з середини, ніби, не розбираються(хоч можу помилятись, бо я тоді все поверхово/похапцем роздивлявся, міг щось пропустити), а от з-зовні(чомусь? ), ніби можна зняти оті пластмасові штапіки" і зняти вікно - для грабіжників - в самий раз! ... хоч ще раз кажу, що можу помилятись, бо поспішав і швидко все роздивлявся(правда з татом)
.... а за газ, щось ніхто тему не піднімав(забули) - коли його подадуть до квартири.... - бо котел(двох-конт.) - вже висить і лише потрібно його під'єднати до газ-труби, яка є поруч(з краником)..... і ще одна - поруч, для газ-плити....
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4