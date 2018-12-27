Додано: П'ят 01 лют, 2019 10:32

ol_zy написав: не эффективно и дорого. лучше всего индивид охрана на пульт.

Один охранник (круглосуточно) минимум 20-22 тыс. Если камеры на каждом этаже, то должно быть несколько. Если камеры только во дворе периметру, то это охрана только двора и входов. Ответственность за охрану квартир они нести не будут. не эффективно и дорого. лучше всего индивид охрана на пульт.Один охранник (круглосуточно) минимум 20-22 тыс. Если камеры на каждом этаже, то должно быть несколько. Если камеры только во дворе периметру, то это охрана только двора и входов. Ответственность за охрану квартир они нести не будут.

ol_zy написав: тоже зря. после года простоя лифт потребовал ремонта - отсырела плата в отисе + вылезли нюансы монтажа, а застройщик умыл руки. Запуск лифта своими силами занял... 6 месяцев. тоже зря. после года простоя лифт потребовал ремонта - отсырела плата в отисе + вылезли нюансы монтажа, а застройщик умыл руки. Запуск лифта своими силами занял... 6 месяцев.

ol_zy написав: ого для УК занадто... еще + лифт + освещение... ого для УК занадто... еще + лифт + освещение...

ol_zy написав: ключи никакого отношения к 1000 не должны иметь. Ключи от вашей собственности от застройщика, а 1000 это вы уже на ОСББ между собой собираете. Вы вообще имея док-ты на квартиру можете прийти и поменять замок, кстати это следует сделать сразу же.

УК и + з/п голові? В чем будет заключаться его работа? Подписать договор с УК и просто получать з/п? Это вы погорячились. ключи никакого отношения к 1000 не должны иметь. Ключи от вашей собственности от застройщика, а 1000 это вы уже на ОСББ между собой собираете. Вы вообще имея док-ты на квартиру можете прийти и поменять замок, кстати это следует сделать сразу же.УК и + з/п голові? В чем будет заключаться его работа? Подписать договор с УК и просто получать з/п? Это вы погорячились.

ol_zy написав: не покупают, потому что дорого, дешевле бесплатно держать рядом с домом не покупают, потому что дорого, дешевле бесплатно держать рядом с домом

ol_zy написав: бред. имеете право застеклить и плевать на то что вам будут говорить. во-первых это и ранее можно было делать, если вы не вносите геометрических изменений в фасад, а во вторых недавно упразднили ряд норм, в частности разрешение на утепление фасада и прочую хрень, поскольку никто этого и так не делал, а ответственности ни какой. Ну разве что ваш фасад историческая/архитектурная ценность и в процессе работ вас словят. бред. имеете право застеклить и плевать на то что вам будут говорить. во-первых это и ранее можно было делать, если вы не вносите геометрических изменений в фасад, а во вторых недавно упразднили ряд норм, в частности разрешение на утепление фасада и прочую хрень, поскольку никто этого и так не делал, а ответственности ни какой. Ну разве что ваш фасад историческая/архитектурная ценность и в процессе работ вас словят.

...не зовсім розумію термін "охорона на пульт"- буде так: охоронець, який патрулює(зовні) + виклик групи реагування = отих ~ 28тис.- а за 80тис. - це будуть камери+обладнання/монітор/жосткий диск(чи щось, для збереження запису) + кабеля і т. п. речі... (хоч розглядаємо ще варіанти, щоб брати обладнання+камери не самі дешеві, щоб не зразу поламались.. ну не знаю, переважно кажуть, що ліфти отими цементами/пісками, які потрапляють у щілини - дуже вбивають ліфти...... ні, ВСЕ (крім охорони) буде входити в ту ціну(5,80)- відповідно, чим не користуємось на моменті(як от ліфти), то й не платимо за ті послуги...1)...саме так! - ту тисячу, ми просто кидаємо на баланс ОСББ(бо кошти потрібні ВЖЕ на вирішення деяких питань/послуг, - такі, як охорона і інше.)2)Ну,на моменті, голова ОСББ, багато роботи проводить з різними організаційними питаннями...... - а от через 2-3міс. потрібно буде це питання на зборах підняти: "а що тепер(після 3-х міс.) входить в роботу голови?...взнавав я ціну на місце в паркінгу: рік тому, ціна була ~ 200тис.грн(чи може трошки менше), а вже от 3міс. тому - 220тис.грн!- навіть, для здачі в оренду - не вигідно його брати, так, як "по слуха", дорожче 1500-2000грн/міс. - ніхто не дасть!- та й наш менталітет, швидше кине своє "корито" біля дороги, чи в сусідському дворі(біля панельок/гуртожитків), чим заплатить за підземне паркомісце!... в доках ПВ пише, що НЕ МОЖНА порушувати, склити/кондюки/тарілки і т. п. - бо це порушення "первісної картинки" фасаду! - а на фасад - діють авторські права, які належать Авалону/їхнім архітекторам!- хоч там в доках ще пише, що, начебто, УК вирішує ті питання, якщо до них звернуться (письмово) мешканці!- от читайте: бо всі сперечаються над цим пунктом!- п. 5. 2.3