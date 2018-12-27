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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 299300301302
Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 09:48

  Долярчик написав:...хтось з мешканців, який в тому розуміється, казав, що вікна +/- нормальні :D

Если подружиться с прорабом, то очень много можно узнать про "нормальность". На самом деле найдите видео как снимается стеклопакет из рамы и гляньте как в той панораме с возможностью замены. На слова соседей лучше не надеяться.
И забыл, если у вас газ - настаивайте на его подключении в первую очередь. Мы со скандалом в конце ноября смогли добиться подключения (дом был сдан летом) отопление уже было сделано, вода подключена... а с газом выяснились проблемы, проблема в том, что газ конторе пофиг на ваши проблемы с зимой.
ol_zy
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 10:32

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  ol_zy написав:не эффективно и дорого. лучше всего индивид охрана на пульт.
Один охранник (круглосуточно) минимум 20-22 тыс. Если камеры на каждом этаже, то должно быть несколько. Если камеры только во дворе периметру, то это охрана только двора и входов. Ответственность за охрану квартир они нести не будут.

...не зовсім розумію термін "охорона на пульт"
- буде так: охоронець, який патрулює(зовні) + виклик групи реагування = отих ~ 28тис.
- а за 80тис. - це будуть камери+обладнання/монітор/жосткий диск(чи щось, для збереження запису) + кабеля і т. п. речі... (хоч розглядаємо ще варіанти, щоб брати обладнання+камери не самі дешеві, щоб не зразу поламались :) )
  ol_zy написав:тоже зря. после года простоя лифт потребовал ремонта - отсырела плата в отисе + вылезли нюансы монтажа, а застройщик умыл руки. Запуск лифта своими силами занял... 6 месяцев.

.. ну не знаю, переважно кажуть, що ліфти отими цементами/пісками, які потрапляють у щілини - дуже вбивають ліфти...
  ol_zy написав:ого для УК занадто... еще + лифт + освещение...

... ні, ВСЕ (крім охорони) буде входити в ту ціну(5,80)
- відповідно, чим не користуємось на моменті(як от ліфти), то й не платимо за ті послуги...
  ol_zy написав:ключи никакого отношения к 1000 не должны иметь. Ключи от вашей собственности от застройщика, а 1000 это вы уже на ОСББ между собой собираете. Вы вообще имея док-ты на квартиру можете прийти и поменять замок, кстати это следует сделать сразу же.
УК и + з/п голові? В чем будет заключаться его работа? Подписать договор с УК и просто получать з/п? Это вы погорячились.

1)...саме так! - ту тисячу, ми просто кидаємо на баланс ОСББ(бо кошти потрібні ВЖЕ на вирішення деяких питань/послуг, - такі, як охорона і інше.)
2)Ну,на моменті, голова ОСББ, багато роботи проводить з різними організаційними питаннями...... - а от через 2-3міс. потрібно буде це питання на зборах підняти: "а що тепер(після 3-х міс.) входить в роботу голови?
  ol_zy написав:не покупают, потому что дорого, дешевле бесплатно держать рядом с домом

...взнавав я ціну на місце в паркінгу: рік тому, ціна була ~ 200тис.грн(чи може трошки менше), а вже от 3міс. тому - 220тис.грн!
- навіть, для здачі в оренду - не вигідно його брати, так, як "по слуха", дорожче 1500-2000грн/міс. - ніхто не дасть!- та й наш менталітет, швидше кине своє "корито" біля дороги, чи в сусідському дворі(біля панельок/гуртожитків), чим заплатить за підземне паркомісце!
  ol_zy написав:бред. имеете право застеклить и плевать на то что вам будут говорить. во-первых это и ранее можно было делать, если вы не вносите геометрических изменений в фасад, а во вторых недавно упразднили ряд норм, в частности разрешение на утепление фасада и прочую хрень, поскольку никто этого и так не делал, а ответственности ни какой. Ну разве что ваш фасад историческая/архитектурная ценность и в процессе работ вас словят.

... в доках ПВ пише, що НЕ МОЖНА порушувати, склити/кондюки/тарілки і т. п. - бо це порушення "первісної картинки" фасаду! - а на фасад - діють авторські права, які належать Авалону/їхнім архітекторам!
- хоч там в доках ще пише, що, начебто, УК вирішує ті питання, якщо до них звернуться (письмово) мешканці!
- от читайте: бо всі сперечаються над цим пунктом!- п. 5. 2.3
Зображення
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 10:45

ol_zy
... на рахунок біотоалету - то тут Ви слушно зауважили!
- а на рахунок панорамних..... - то там великі грубі алюмінєві(ніби) рами, які з середини, ніби, не розбираються(хоч можу помилятись, бо я тоді все поверхово/похапцем роздивлявся, міг щось пропустити), а от з-зовні(чомусь? ), ніби можна зняти оті пластмасові штапіки" і зняти вікно :shock: - для грабіжників - в самий раз! :mrgreen:
... хоч ще раз кажу, що можу помилятись, бо поспішав і швидко все роздивлявся(правда з татом)

.... а за газ, щось ніхто тему не піднімав(забули) - коли його подадуть до квартири....
- бо котел(двох-конт.) - вже висить і лише потрібно його під'єднати до газ-труби, яка є поруч(з краником)..... і ще одна - поруч, для газ-плити....
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 12:36

  Долярчик написав:ol_zy
... на рахунок біотоалету - то тут Ви слушно зауважили!
- а на рахунок панорамних..... - то там великі грубі алюмінєві(ніби) рами, які з середини, ніби, не розбираються(хоч можу помилятись, бо я тоді все поверхово/похапцем роздивлявся, міг щось пропустити), а от з-зовні(чомусь? ), ніби можна зняти оті пластмасові штапіки" і зняти вікно :shock: - для грабіжників - в самий раз! :mrgreen:
... хоч ще раз кажу, що можу помилятись, бо поспішав і швидко все роздивлявся(правда з татом)

.... а за газ, щось ніхто тему не піднімав(забули) - коли його подадуть до квартири....
- бо котел(двох-конт.) - вже висить і лише потрібно його під'єднати до газ-труби, яка є поруч(з краником)..... і ще одна - поруч, для газ-плити....

Крани , труби то інша справа а отримання о/р і пуск газу то найтяжча справа , буває довго і нудно але то залежить від забудовника.
Vadim V
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 19:22

  Долярчик написав:
  ol_zy написав:не эффективно и дорого. лучше всего индивид охрана на пульт.
Один охранник (круглосуточно) минимум 20-22 тыс. Если камеры на каждом этаже, то должно быть несколько. Если камеры только во дворе периметру, то это охрана только двора и входов. Ответственность за охрану квартир они нести не будут.

...не зовсім розумію термін "охорона на пульт"
- буде так: охоронець, який патрулює(зовні) + виклик групи реагування = отих ~ 28тис.
- а за 80тис. - це будуть камери+обладнання/монітор/жосткий диск(чи щось, для збереження запису) + кабеля і т. п. речі... (хоч розглядаємо ще варіанти, щоб брати обладнання+камери не самі дешеві, щоб не зразу поламались :) )

заключаете инд. договор с охраной на охрану вашей квартиры. Они ставят у вас датчики движения, открытия и подключают это на пульт. как опция вам дают тревожную кнопку. если вы дома, то можете вызвать их кнопкой, если вас нет, то звоните или на пульте ставите квартиру на охрану и они приезжают в случае проникновения.
  Долярчик написав:
  ol_zy написав:тоже зря. после года простоя лифт потребовал ремонта - отсырела плата в отисе + вылезли нюансы монтажа, а застройщик умыл руки. Запуск лифта своими силами занял... 6 месяцев.

.. ну не знаю, переважно кажуть, що ліфти отими цементами/пісками, які потрапляють у щілини - дуже вбивають ліфти...

врут - во время стройки им пользуются аж гудит. отис рекомендует включать сразу. к тому же есть гарантия. все подвижные части сверху. при желании можно лифт обшить фанерой, чтобы не царапали. 200 кв - ремонты будут идти лет 5 подряд. Основная часть жителей - будет ждать включения лифта и возить цемент и прочее... и хихикать с тех, кто носил.
  Долярчик написав:
  ol_zy написав:ого для УК занадто... еще + лифт + освещение...

... ні, ВСЕ (крім охорони) буде входити в ту ціну(5,80)
- відповідно, чим не користуємось на моменті(як от ліфти), то й не платимо за ті послуги...

это только так вначале кажется. а на деле не будет 5-80 и все. вывоз мусора на человека, лифт будет потом и отдельно. опять же все будет дорожать.
  Долярчик написав:
  ol_zy написав:ключи никакого отношения к 1000 не должны иметь. Ключи от вашей собственности от застройщика, а 1000 это вы уже на ОСББ между собой собираете. Вы вообще имея док-ты на квартиру можете прийти и поменять замок, кстати это следует сделать сразу же.
УК и + з/п голові? В чем будет заключаться его работа? Подписать договор с УК и просто получать з/п? Это вы погорячились.

1)...саме так! - ту тисячу, ми просто кидаємо на баланс ОСББ(бо кошти потрібні ВЖЕ на вирішення деяких питань/послуг, - такі, як охорона і інше.)
2)Ну,на моменті, голова ОСББ, багато роботи проводить з різними організаційними питаннями...... - а от через 2-3міс. потрібно буде це питання на зборах підняти: "а що тепер(після 3-х міс.) входить в роботу голови?

это сразу надо озвучить - сейчас 8400 и это из первого взноса, а потом отдельно.
не попадают на баланс - нет еще у вас осбб - они попадают человеку, который их собирает и который за них отчитывается, но это не баланс осбб.
  Долярчик написав:
  ol_zy написав:не покупают, потому что дорого, дешевле бесплатно держать рядом с домом

...взнавав я ціну на місце в паркінгу: рік тому, ціна була ~ 200тис.грн(чи може трошки менше), а вже от 3міс. тому - 220тис.грн!
- навіть, для здачі в оренду - не вигідно його брати, так, як "по слуха", дорожче 1500-2000грн/міс. - ніхто не дасть!- та й наш менталітет, швидше кине своє "корито" біля дороги, чи в сусідському дворі(біля панельок/гуртожитків), чим заплатить за підземне паркомісце!

во-от, за 10-15 лет ваша машина и на улице простоит, а потом дешевле за 200К новую купить...которой еще на 15 лет хватит...
  Долярчик написав:
  ol_zy написав:бред. имеете право застеклить и плевать на то что вам будут говорить. во-первых это и ранее можно было делать, если вы не вносите геометрических изменений в фасад, а во вторых недавно упразднили ряд норм, в частности разрешение на утепление фасада и прочую хрень, поскольку никто этого и так не делал, а ответственности ни какой. Ну разве что ваш фасад историческая/архитектурная ценность и в процессе работ вас словят.

... в доках ПВ пише, що НЕ МОЖНА порушувати, склити/кондюки/тарілки і т. п. - бо це порушення "первісної картинки" фасаду! - а на фасад - діють авторські права, які належать Авалону/їхнім архітекторам!
- хоч там в доках ще пише, що, начебто, УК вирішує ті питання, якщо до них звернуться (письмово) мешканці!
- от читайте: бо всі сперечаються над цим пунктом!- п. 5. 2.3

хе, а вот я продал квартиру Пупкину и он никакого договора ни с кем не заключал, более того никакой ответственности за это в договоре нет. Опять же договор имеет срок действия.
Как только вас внесли в реестр - вы владелец и договор досвидания. Пусть докажут, что вы вмешались в авторское право.
Кондиционер? не я не ставил так было уже когда въехал. Застеклил? не не я так было, наверное мастера застеклили.
ol_zy
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 19:26

  Vadim V написав:
  Долярчик написав:ol_zy
... на рахунок біотоалету - то тут Ви слушно зауважили!
- а на рахунок панорамних..... - то там великі грубі алюмінєві(ніби) рами, які з середини, ніби, не розбираються(хоч можу помилятись, бо я тоді все поверхово/похапцем роздивлявся, міг щось пропустити), а от з-зовні(чомусь? ), ніби можна зняти оті пластмасові штапіки" і зняти вікно :shock: - для грабіжників - в самий раз! :mrgreen:
... хоч ще раз кажу, що можу помилятись, бо поспішав і швидко все роздивлявся(правда з татом)

.... а за газ, щось ніхто тему не піднімав(забули) - коли його подадуть до квартири....
- бо котел(двох-конт.) - вже висить і лише потрібно його під'єднати до газ-труби, яка є поруч(з краником)..... і ще одна - поруч, для газ-плити....

Крани , труби то інша справа а отримання о/р і пуск газу то найтяжча справа , буває довго і нудно але то залежить від забудовника.

именно, а еще куча документов имет срок годности 1-3-6 месяцев - не успел - все заново. если счетчик не подключили в течение года от даты изготовления - все метрологическая поверка... и так на каждом шаге, а еще сигнализатор газа у каждого должен быть + фильтр перед счетчиком и т.п....
и все не бесплатно
и еще при подключении стояка 100% квартир на газ стояке должно быть как минимум открыто.
ol_zy
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 20:39

ol_zy

не лякайте Долярчика
хлопець спати не буде
:lol:

хоча.... грання тільки починається і те все лайно треба буде місити :oops:
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