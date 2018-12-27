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Долярчик написав:...хтось з мешканців, який в тому розуміється, казав, що вікна +/- нормальні
Если подружиться с прорабом, то очень много можно узнать про "нормальность". На самом деле найдите видео как снимается стеклопакет из рамы и гляньте как в той панораме с возможностью замены. На слова соседей лучше не надеяться. И забыл, если у вас газ - настаивайте на его подключении в первую очередь. Мы со скандалом в конце ноября смогли добиться подключения (дом был сдан летом) отопление уже было сделано, вода подключена... а с газом выяснились проблемы, проблема в том, что газ конторе пофиг на ваши проблемы с зимой.
ol_zy написав:не эффективно и дорого. лучше всего индивид охрана на пульт. Один охранник (круглосуточно) минимум 20-22 тыс. Если камеры на каждом этаже, то должно быть несколько. Если камеры только во дворе периметру, то это охрана только двора и входов. Ответственность за охрану квартир они нести не будут.
...не зовсім розумію термін "охорона на пульт" - буде так: охоронець, який патрулює(зовні) + виклик групи реагування = отих ~ 28тис. - а за 80тис. - це будуть камери+обладнання/монітор/жосткий диск(чи щось, для збереження запису) + кабеля і т. п. речі... (хоч розглядаємо ще варіанти, щоб брати обладнання+камери не самі дешеві, щоб не зразу поламались )
ol_zy написав:тоже зря. после года простоя лифт потребовал ремонта - отсырела плата в отисе + вылезли нюансы монтажа, а застройщик умыл руки. Запуск лифта своими силами занял... 6 месяцев.
.. ну не знаю, переважно кажуть, що ліфти отими цементами/пісками, які потрапляють у щілини - дуже вбивають ліфти...
ol_zy написав:ого для УК занадто... еще + лифт + освещение...
... ні, ВСЕ (крім охорони) буде входити в ту ціну(5,80) - відповідно, чим не користуємось на моменті(як от ліфти), то й не платимо за ті послуги...
ol_zy написав:ключи никакого отношения к 1000 не должны иметь. Ключи от вашей собственности от застройщика, а 1000 это вы уже на ОСББ между собой собираете. Вы вообще имея док-ты на квартиру можете прийти и поменять замок, кстати это следует сделать сразу же. УК и + з/п голові? В чем будет заключаться его работа? Подписать договор с УК и просто получать з/п? Это вы погорячились.
1)...саме так! - ту тисячу, ми просто кидаємо на баланс ОСББ(бо кошти потрібні ВЖЕ на вирішення деяких питань/послуг, - такі, як охорона і інше.) 2)Ну,на моменті, голова ОСББ, багато роботи проводить з різними організаційними питаннями...... - а от через 2-3міс. потрібно буде це питання на зборах підняти: "а що тепер(після 3-х міс.) входить в роботу голови?
ol_zy написав:не покупают, потому что дорого, дешевле бесплатно держать рядом с домом
...взнавав я ціну на місце в паркінгу: рік тому, ціна була ~ 200тис.грн(чи може трошки менше), а вже от 3міс. тому - 220тис.грн! - навіть, для здачі в оренду - не вигідно його брати, так, як "по слуха", дорожче 1500-2000грн/міс. - ніхто не дасть!- та й наш менталітет, швидше кине своє "корито" біля дороги, чи в сусідському дворі(біля панельок/гуртожитків), чим заплатить за підземне паркомісце!
ol_zy написав:бред. имеете право застеклить и плевать на то что вам будут говорить. во-первых это и ранее можно было делать, если вы не вносите геометрических изменений в фасад, а во вторых недавно упразднили ряд норм, в частности разрешение на утепление фасада и прочую хрень, поскольку никто этого и так не делал, а ответственности ни какой. Ну разве что ваш фасад историческая/архитектурная ценность и в процессе работ вас словят.
... в доках ПВ пише, що НЕ МОЖНА порушувати, склити/кондюки/тарілки і т. п. - бо це порушення "первісної картинки" фасаду! - а на фасад - діють авторські права, які належать Авалону/їхнім архітекторам! - хоч там в доках ще пише, що, начебто, УК вирішує ті питання, якщо до них звернуться (письмово) мешканці! - от читайте: бо всі сперечаються над цим пунктом!- п. 5. 2.3
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
ol_zy ... на рахунок біотоалету - то тут Ви слушно зауважили! - а на рахунок панорамних..... - то там великі грубі алюмінєві(ніби) рами, які з середини, ніби, не розбираються(хоч можу помилятись, бо я тоді все поверхово/похапцем роздивлявся, міг щось пропустити), а от з-зовні(чомусь? ), ніби можна зняти оті пластмасові штапіки" і зняти вікно - для грабіжників - в самий раз! ... хоч ще раз кажу, що можу помилятись, бо поспішав і швидко все роздивлявся(правда з татом)
.... а за газ, щось ніхто тему не піднімав(забули) - коли його подадуть до квартири.... - бо котел(двох-конт.) - вже висить і лише потрібно його під'єднати до газ-труби, яка є поруч(з краником)..... і ще одна - поруч, для газ-плити....
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик написав:ol_zy ... на рахунок біотоалету - то тут Ви слушно зауважили! - а на рахунок панорамних..... - то там великі грубі алюмінєві(ніби) рами, які з середини, ніби, не розбираються(хоч можу помилятись, бо я тоді все поверхово/похапцем роздивлявся, міг щось пропустити), а от з-зовні(чомусь? ), ніби можна зняти оті пластмасові штапіки" і зняти вікно - для грабіжників - в самий раз! ... хоч ще раз кажу, що можу помилятись, бо поспішав і швидко все роздивлявся(правда з татом)
.... а за газ, щось ніхто тему не піднімав(забули) - коли його подадуть до квартири.... - бо котел(двох-конт.) - вже висить і лише потрібно його під'єднати до газ-труби, яка є поруч(з краником)..... і ще одна - поруч, для газ-плити....
Крани , труби то інша справа а отримання о/р і пуск газу то найтяжча справа , буває довго і нудно але то залежить від забудовника.
ol_zy написав:не эффективно и дорого. лучше всего индивид охрана на пульт. Один охранник (круглосуточно) минимум 20-22 тыс. Если камеры на каждом этаже, то должно быть несколько. Если камеры только во дворе периметру, то это охрана только двора и входов. Ответственность за охрану квартир они нести не будут.
...не зовсім розумію термін "охорона на пульт" - буде так: охоронець, який патрулює(зовні) + виклик групи реагування = отих ~ 28тис. - а за 80тис. - це будуть камери+обладнання/монітор/жосткий диск(чи щось, для збереження запису) + кабеля і т. п. речі... (хоч розглядаємо ще варіанти, щоб брати обладнання+камери не самі дешеві, щоб не зразу поламались )
заключаете инд. договор с охраной на охрану вашей квартиры. Они ставят у вас датчики движения, открытия и подключают это на пульт. как опция вам дают тревожную кнопку. если вы дома, то можете вызвать их кнопкой, если вас нет, то звоните или на пульте ставите квартиру на охрану и они приезжают в случае проникновения.
Долярчик написав:
ol_zy написав:тоже зря. после года простоя лифт потребовал ремонта - отсырела плата в отисе + вылезли нюансы монтажа, а застройщик умыл руки. Запуск лифта своими силами занял... 6 месяцев.
.. ну не знаю, переважно кажуть, що ліфти отими цементами/пісками, які потрапляють у щілини - дуже вбивають ліфти...
врут - во время стройки им пользуются аж гудит. отис рекомендует включать сразу. к тому же есть гарантия. все подвижные части сверху. при желании можно лифт обшить фанерой, чтобы не царапали. 200 кв - ремонты будут идти лет 5 подряд. Основная часть жителей - будет ждать включения лифта и возить цемент и прочее... и хихикать с тех, кто носил.
Долярчик написав:
ol_zy написав:ого для УК занадто... еще + лифт + освещение...
... ні, ВСЕ (крім охорони) буде входити в ту ціну(5,80) - відповідно, чим не користуємось на моменті(як от ліфти), то й не платимо за ті послуги...
это только так вначале кажется. а на деле не будет 5-80 и все. вывоз мусора на человека, лифт будет потом и отдельно. опять же все будет дорожать.
Долярчик написав:
ol_zy написав:ключи никакого отношения к 1000 не должны иметь. Ключи от вашей собственности от застройщика, а 1000 это вы уже на ОСББ между собой собираете. Вы вообще имея док-ты на квартиру можете прийти и поменять замок, кстати это следует сделать сразу же. УК и + з/п голові? В чем будет заключаться его работа? Подписать договор с УК и просто получать з/п? Это вы погорячились.
1)...саме так! - ту тисячу, ми просто кидаємо на баланс ОСББ(бо кошти потрібні ВЖЕ на вирішення деяких питань/послуг, - такі, як охорона і інше.) 2)Ну,на моменті, голова ОСББ, багато роботи проводить з різними організаційними питаннями...... - а от через 2-3міс. потрібно буде це питання на зборах підняти: "а що тепер(після 3-х міс.) входить в роботу голови?
это сразу надо озвучить - сейчас 8400 и это из первого взноса, а потом отдельно. не попадают на баланс - нет еще у вас осбб - они попадают человеку, который их собирает и который за них отчитывается, но это не баланс осбб.
Долярчик написав:
ol_zy написав:не покупают, потому что дорого, дешевле бесплатно держать рядом с домом
...взнавав я ціну на місце в паркінгу: рік тому, ціна була ~ 200тис.грн(чи може трошки менше), а вже от 3міс. тому - 220тис.грн! - навіть, для здачі в оренду - не вигідно його брати, так, як "по слуха", дорожче 1500-2000грн/міс. - ніхто не дасть!- та й наш менталітет, швидше кине своє "корито" біля дороги, чи в сусідському дворі(біля панельок/гуртожитків), чим заплатить за підземне паркомісце!
во-от, за 10-15 лет ваша машина и на улице простоит, а потом дешевле за 200К новую купить...которой еще на 15 лет хватит...
Долярчик написав:
ol_zy написав:бред. имеете право застеклить и плевать на то что вам будут говорить. во-первых это и ранее можно было делать, если вы не вносите геометрических изменений в фасад, а во вторых недавно упразднили ряд норм, в частности разрешение на утепление фасада и прочую хрень, поскольку никто этого и так не делал, а ответственности ни какой. Ну разве что ваш фасад историческая/архитектурная ценность и в процессе работ вас словят.
... в доках ПВ пише, що НЕ МОЖНА порушувати, склити/кондюки/тарілки і т. п. - бо це порушення "первісної картинки" фасаду! - а на фасад - діють авторські права, які належать Авалону/їхнім архітекторам! - хоч там в доках ще пише, що, начебто, УК вирішує ті питання, якщо до них звернуться (письмово) мешканці! - от читайте: бо всі сперечаються над цим пунктом!- п. 5. 2.3
хе, а вот я продал квартиру Пупкину и он никакого договора ни с кем не заключал, более того никакой ответственности за это в договоре нет. Опять же договор имеет срок действия. Как только вас внесли в реестр - вы владелец и договор досвидания. Пусть докажут, что вы вмешались в авторское право. Кондиционер? не я не ставил так было уже когда въехал. Застеклил? не не я так было, наверное мастера застеклили.
Долярчик написав:ol_zy ... на рахунок біотоалету - то тут Ви слушно зауважили! - а на рахунок панорамних..... - то там великі грубі алюмінєві(ніби) рами, які з середини, ніби, не розбираються(хоч можу помилятись, бо я тоді все поверхово/похапцем роздивлявся, міг щось пропустити), а от з-зовні(чомусь? ), ніби можна зняти оті пластмасові штапіки" і зняти вікно - для грабіжників - в самий раз! ... хоч ще раз кажу, що можу помилятись, бо поспішав і швидко все роздивлявся(правда з татом)
.... а за газ, щось ніхто тему не піднімав(забули) - коли його подадуть до квартири.... - бо котел(двох-конт.) - вже висить і лише потрібно його під'єднати до газ-труби, яка є поруч(з краником)..... і ще одна - поруч, для газ-плити....
Крани , труби то інша справа а отримання о/р і пуск газу то найтяжча справа , буває довго і нудно але то залежить від забудовника.
именно, а еще куча документов имет срок годности 1-3-6 месяцев - не успел - все заново. если счетчик не подключили в течение года от даты изготовления - все метрологическая поверка... и так на каждом шаге, а еще сигнализатор газа у каждого должен быть + фильтр перед счетчиком и т.п.... и все не бесплатно и еще при подключении стояка 100% квартир на газ стояке должно быть как минимум открыто.
jump написав:ol_zy хоча.... грання тільки починається і те все лайно треба буде місити
не все так страшно и сложно, главное планомерно и взвешено ко всему подойти, на вторичке проблем не меньше, а порой и больше при этом цены существенно выше (если даже брать с учетом ремонта) (во всяком случае у нас, но дума так почти везде) При этом что дорогой новострой, что дешевый - проблемы есть и там и там и они сравнимы. Если застройщик нормальный, то он газ должен подключить, если не очень, то умоет руки. Да и лифт я бы требовал подключить, взять на обслуживание, а потом остановить, если вдруг большинство так захочет. Но большинство - это 3-5 людей - остальные просто соглашаются, а потом тихо негодуют. На сборах выработать решение практически не возможно, надо уже иметь готовое и предлагать за него голосовать. С охраной это вообще цирк, кричит за человек 5, еще человек 20 согласятся за нее платить, но чтобы не более 100-150грн, а остальные просто откажутся и вот эти 20 чел и будут платить 28К в месяц... Да на камеры может и скинуться, а потом начнется, а кто подходил к моей машине, а кто выносил 2 нед. назад мусор, а кто забрал пакет возле моих дверей ... Тем более один охранник в подъезде - это просто вахтер/консьерж, который ни за что не отвечает и имеет мин. оклад.