Долярчик написав:... ми охорону СВІДОМО беремо лише для того, щоб ВСІ ЗАГАЛЬНІ РЕЧІ охороняли - ліхтарі/загальне освітлення/щоб вікна не побили/туї не поламали/дит. майданчик не понищили/ліфти, щоб не розкурочили/насосні-підкачувальні станції/електрощитки/лічильники води і електр.,які є на загальних коридорах і т. п.
- одне прикро, що за все, що є і буде у наших квартира - НІХТО ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ НЕСТИ НЕ БУДЕ!
... охорона лише від "загального майна"
А у вас все на виду во дворе сложено? И лифт? И насосы? И щитки?
В коридорах они охранять не будут, скорее всего. Как вариант огородить забором - возможно еще остался? И пускать народ по документам, через ворота. Тогда, если кто что украдет, то только свой или его мастера...
Или вы всюду камеры будете ставить? Думаете один охранник уследит за несколькими десятками камер?
И совет: пропишите в договоре с охраной подробно территорию охраны, ответственность и порядок охраны.