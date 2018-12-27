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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 300301302303
Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 23:32

  Долярчик написав:... ми охорону СВІДОМО беремо лише для того, щоб ВСІ ЗАГАЛЬНІ РЕЧІ охороняли - ліхтарі/загальне освітлення/щоб вікна не побили/туї не поламали/дит. майданчик не понищили/ліфти, щоб не розкурочили/насосні-підкачувальні станції/електрощитки/лічильники води і електр.,які є на загальних коридорах і т. п.
- одне прикро, що за все, що є і буде у наших квартира - НІХТО ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ НЕСТИ НЕ БУДЕ!
... охорона лише від "загального майна" :roll:

А у вас все на виду во дворе сложено? И лифт? И насосы? И щитки?
В коридорах они охранять не будут, скорее всего. Как вариант огородить забором - возможно еще остался? И пускать народ по документам, через ворота. Тогда, если кто что украдет, то только свой или его мастера...
Или вы всюду камеры будете ставить? Думаете один охранник уследит за несколькими десятками камер?
И совет: пропишите в договоре с охраной подробно территорию охраны, ответственность и порядок охраны.
ol_zy
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 23:52

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Долярчик,
Ваші сусіди вже то потрохи продають:
https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/prodaz ... BTfTu.html
Lambada
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 08:35

  Lambada написав:Долярчик,
Ваші сусіди вже то потрохи продають:
https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/prodaz ... BTfTu.html

.... та то ще 3 міс. тому, теж на олх бачив 4 квартири 35-38К(нагадаю, що за свою[50+м2] дав ~ 28К по курсу 26,8 - курс беру від першого внеску, бо тоді вносив 70%)

- і я там вже писав, що на моменті, є 24 квартири на продаж(так нам голова сказала) і їм дали термін до березня, бо в них ще нема ПВ(мабуть, вони так випросили, щоб продати по переуступці)
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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  #<1 ... 300301302303
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