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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: П'ят 01 лют, 2019 23:32
Долярчик написав:
... ми охорону СВІДОМО беремо лише для того, щоб ВСІ ЗАГАЛЬНІ РЕЧІ охороняли - ліхтарі/загальне освітлення/щоб вікна не побили/туї не поламали/дит. майданчик не понищили/ліфти, щоб не розкурочили/насосні-підкачувальні станції/електрощитки/лічильники води і електр.,які є на загальних коридорах і т. п.
- одне прикро, що за все, що є і буде у наших квартира - НІХТО ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ НЕСТИ НЕ БУДЕ!
... охорона лише від "загального майна"
А у вас все на виду во дворе сложено? И лифт? И насосы? И щитки?
В коридорах они охранять не будут, скорее всего. Как вариант огородить забором - возможно еще остался? И пускать народ по документам, через ворота. Тогда, если кто что украдет, то только свой или его мастера...
Или вы всюду камеры будете ставить? Думаете один охранник уследит за несколькими десятками камер?
И совет: пропишите в договоре с охраной подробно территорию охраны, ответственность и порядок охраны.
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ol_zy
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Додано: П'ят 01 лют, 2019 23:52
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Lambada
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Додано: Суб 02 лют, 2019 08:35
.... та то ще 3 міс. тому, теж на олх бачив 4 квартири 35-38К(нагадаю, що за свою[50+м2] дав ~ 28К по курсу 26,8 - курс беру від першого внеску, бо тоді вносив 70%)
- і я там вже писав, що на моменті, є 24 квартири на продаж(так нам голова сказала) і їм дали термін до березня, бо в них ще нема ПВ(мабуть, вони так випросили, щоб продати по переуступці)
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Долярчик
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Додано: Суб 02 лют, 2019 09:24
Долярчик написав:
... ми охорону СВІДОМО беремо лише для того, щоб ВСІ ЗАГАЛЬНІ РЕЧІ охороняли - ліхтарі/загальне освітлення/щоб вікна не побили/туї не поламали/дит. майданчик не понищили/ліфти, щоб не розкурочили/насосні-підкачувальні станції/електрощитки/лічильники води і електр.,які є на загальних коридорах і т. п.
- одне прикро, що за все, що є і буде у наших квартира - НІХТО ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ НЕСТИ НЕ БУДЕ!
... охорона лише від "загального майна"
реалії:
була охорона, обходила територію і все одно машини дряпали, ковпаки знімали, комірки лупили, лісапеди крали... Охорона бабос бере, а відшкодування за нанесені збитки - 0!
спробуйте одразу прописати відповідальність охорони та відшкодування збитків у разі крадіжок (а вони будуть регулярно
)
у іншому разі охорона нах не потрібна
тоді встановіть собі на квартиру особисто та й по всьому
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jump
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Додано: Суб 02 лют, 2019 09:27
ol_zy написав:
С охраной это вообще цирк, кричит за человек 5, еще человек 20 согласятся за нее платить, но чтобы не более 100-150грн, а остальные просто откажутся и вот эти 20 чел и будут платить 28К в месяц... Да на камеры может и скинуться, а потом начнется, а кто подходил к моей машине, а кто выносил 2 нед. назад мусор, а кто забрал пакет возле моих дверей ... Тем более один охранник в подъезде - это просто вахтер/консьерж, который ни за что не отвечает и имеет мин. оклад.
згідний на всі 100%
так і буде
в кінці ті хто погодиться платити (може й ніхто
) перестануть платити і охорону приберуть
якщо у будинку багато квартир під оренду - орендодавці зроблять ремонти, здадуть і їм по барабану є охорона чи ні
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jump
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Додано: Суб 02 лют, 2019 09:31
Долярчик написав:
.... та то ще 3 міс. тому, теж на олх бачив 4 квартири 35-38К(нагадаю, що за свою[50+м2] дав ~ 28К по курсу 26,8 - курс беру від першого внеску, бо тоді вносив 70%)
- і я там вже писав, що на моменті, є 24 квартири на продаж(так нам голова сказала) і їм дали термін до березня, бо в них ще нема ПВ(мабуть, вони так випросили, щоб продати по переуступці)
цілуйте тещу, просіться ще пожити, а самі продавайте той Акваріум
, заробите кільки тис дол, вкладете у інший котлован, потім ще раз і купите одразу хату у новобуді з ремонтом! Заб*єте на все
Востаннє редагувалось jump
в Суб 02 лют, 2019 09:32, всього редагувалось 1 раз.
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jump
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Додано: Суб 02 лют, 2019 09:32
Долярчик написав:
.... та то ще 3 міс. тому, теж на олх бачив 4 квартири 35-38К
(нагадаю, що за свою[50+м2] дав ~ 28К
по курсу 26,8 - курс беру від першого внеску, бо тоді вносив 70%)
Пан Долярчик
!
У моєму будинку у Львові так само - не встигли всі заселитися - вже частину квартир виставили на продаж із профітом в +10 000$.
"10К".
То є нормальним: у людей грошви неміряно, купують декілька квартир - далі дивляться, що вигідніше.
Я з інтересом за тим наглядав і натискав кнопки калькулятора.
Варіянти були такі:
- тримали рік і більше +10 000 долярів. Потім здалися - життя притиснуло - почали продавати так, щоби повернути гроші. Однушку можна було взяти майже за ціною продавана-забудовника.
Щось там "танцювало" зверху чи 1000, чи дві долярів... Так, як премія за мозок. Плюс покупця в тому, що то був не котлован, а реальна квартира у реальному будинку.
- зробили всеж-таки ремонт і почали продавати "Нову але з ремонтом
" - там я порахував - було дуже вигідно таку квартиру взяти - враховуючи вартість ремонту профіт вже складав не більше 4000 долярів. А ремонт робили і собі, і у куплених квартирах - однією бригадою, то їм було дуже вигідно і бригаді - теж. На тому був профіт продавана.
- зробили "квартиру-лялечку", повністю обладнану, навіть із меблями та ТВ, і так і продавали. Такі квартири викупили під квартирантів. Готовий бізнес!
Зараз там за 1-ку платять орендарі по 8500 гривень.
Так що "польот нормальний
"! Арифметика правильна!
До речі, пан Долярчик
, із тим варіянтом, що я писав - квартирант вже заселився.
Важливий момент: шукали не більше 1 (одного) тижня.
500$ на місяць на жебрацьке існування орендодавців (мають декілька квартир під здачу) + комунальні.
Капіталовкладення - 61 000$.P.S.
Читайте - а точніше - вивчайте - повідомлення від jump
та ol_zу.
Дуже мудрі люде... І все - правда...
Особисто я думаю, що ви, пан Долярчик, а)
перебільшуєте можливості крадіїв майна будинка. б)
суттєво перебільшуєте можливості, хист та наснагу як камер нагляду, так і тих, хто в ті камери буде ніби-то дивитися. Реально від того виграють ТІЛЬКИ 2 суб"єкти: а)
ті, хто встановиив ті іграшки під назвою "камери". б)
ті, хто найняв вам завзятих - хі-хі
- охоронців.
“Не тот глуп, кто на слова скуп, а тот глуп, кто на деле туп.” (Warren Buffett, в беседе с Frant и shapo).
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