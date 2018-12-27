Додано: Суб 02 лют, 2019 09:32

Долярчик написав: .... та то ще 3 міс. тому, теж на олх бачив 4 квартири 35-38К(нагадаю, що за свою[50+м2] дав ~ 28К по курсу 26,8 - курс беру від першого внеску, бо тоді вносив 70%)

.... та то ще 3 міс. тому, теж на олх бачив 4 квартири(нагадаю, що за свою[50+м2] дав ~по курсу 26,8 - курс беру від першого внеску, бо тоді вносив 70%)

ПанУ моєму будинку у Львові так само - не встигли всі заселитися - вже частину квартир виставили на продаж із профітом в"10К".То є нормальним: у людей грошви неміряно, купують декілька квартир - далі дивляться, що вигідніше.Я з інтересом за тим наглядав і натискав кнопки калькулятора.Варіянти були такі:- тримали рік і більше +10 000 долярів. Потім здалися - життя притиснуло - почали продавати так, щоби повернути гроші. Однушку можна було взяти майже за ціною продавана-забудовника. Щось там "танцювало" зверху чи 1000, чи дві долярів... Так, як премія за мозок. Плюс покупця в тому, що то був не котлован, а реальна квартира у реальному будинку.- зробили всеж-таки ремонт і почали продавати "Нову але з ремонтом" - там я порахував - було дуже вигідно таку квартиру взяти - враховуючи вартість ремонту профіт вже складав не більше 4000 долярів. А ремонт робили і собі, і у куплених квартирах - однією бригадою, то їм було дуже вигідно і бригаді - теж. На тому був профіт продавана.- зробили "квартиру-лялечку", повністю обладнану, навіть із меблями та ТВ, і так і продавали. Такі квартири викупили під квартирантів.Зараз там за 1-ку платять орендарі по 8500 гривень.Так що "польот нормальний"! Арифметика правильна!До речі, пан, із тим варіянтом, що я писав - квартирант вже заселився.Важливий момент: шукали не більше 1 (одного) тижня.500$ на місяць на жебрацьке існування орендодавців (мають декілька квартир під здачу) + комунальні.Капіталовкладення - 61 000$.Читайте - а точніше - вивчайте - повідомлення відтаДуже мудрі люде... І все - правда...Особисто я думаю, що ви, пан Долярчик, а) перебільшуєте можливості крадіїв майна будинка. б) суттєво перебільшуєте можливості, хист та наснагу як камер нагляду, так і тих, хто в ті камери буде ніби-то дивитися. Реально від того виграють ТІЛЬКИ 2 суб"єкти: а) ті, хто встановиив ті іграшки під назвою "камери". б) ті, хто найняв вам завзятих - хі-хі - охоронців.