jump написав: Долярчик написав: Lambada написав:Долярчик,Ваші сусіди вже то потрохи продають:https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/prodaz ... BTfTu.html.... та то ще 3 міс. тому, теж на олх бачив 4 квартири 35-38К(нагадаю, що за свою[50+м2] дав ~ 28К по курсу 26,8 - курс беру від першого внеску, бо тоді вносив 70%) - і я там вже писав, що на моменті, є 24 квартири на продаж(так нам голова сказала) і їм дали термін до березня, бо в них ще нема ПВ(мабуть, вони так випросили, щоб продати по переуступці)цілуйте тещу, просіться ще пожити, а самі продавайте той Акваріум , заробите кільки тис дол, вкладете у інший котлован, потім ще раз і купите одразу хату у новобуді з ремонтом! Заб*єте на все
Долярчик написав: Lambada написав:Долярчик,Ваші сусіди вже то потрохи продають:https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/prodaz ... BTfTu.html.... та то ще 3 міс. тому, теж на олх бачив 4 квартири 35-38К(нагадаю, що за свою[50+м2] дав ~ 28К по курсу 26,8 - курс беру від першого внеску, бо тоді вносив 70%) - і я там вже писав, що на моменті, є 24 квартири на продаж(так нам голова сказала) і їм дали термін до березня, бо в них ще нема ПВ(мабуть, вони так випросили, щоб продати по переуступці)
Lambada написав:Долярчик,Ваші сусіди вже то потрохи продають:https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/prodaz ... BTfTu.html