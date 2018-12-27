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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 301302303304
Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 13:00

  jump написав:
  Долярчик написав:
  Lambada написав:Долярчик,
Ваші сусіди вже то потрохи продають:
https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/prodaz ... BTfTu.html

.... та то ще 3 міс. тому, теж на олх бачив 4 квартири 35-38К(нагадаю, що за свою[50+м2] дав ~ 28К по курсу 26,8 - курс беру від першого внеску, бо тоді вносив 70%)

- і я там вже писав, що на моменті, є 24 квартири на продаж(так нам голова сказала) і їм дали термін до березня, бо в них ще нема ПВ(мабуть, вони так випросили, щоб продати по переуступці)


цілуйте тещу, просіться ще пожити, а самі продавайте той Акваріум :lol:, заробите кільки тис дол, вкладете у інший котлован, потім ще раз і купите одразу хату у новобуді з ремонтом! Заб*єте на все :lol:

.... так і життя пройде мимо мене...... скачущого з котлована в котлован! :idea: :mrgreen:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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