Додано: Суб 02 лют, 2019 16:16

У Львові я ще такого не чув, але "...ни что не вечно под Луной..."



Нова тенденція на ринку нерухомості.

У Дніпрі забудовники набудували квартир площею по 120 квадратів у хмарочосах по 25 поверхів.

Бажаючих купити - нуль. Ну, майже... Дніпро - місто багатих людей...



То тепер роблять так:

- сам забудовник пропонує двом панам скинутися та купити оцю "прєлєсть" - точніше бетонний паралелопіпед - на 25 поверсі.

- купують 2 пани тую прєлєсть.

- ставлять перегородку та розділяють тую прєлєсть на 2 квартири. Точно поділити не вдається, щось приблизно так: 55+65 квадратів.

- поділенню сприяє те, що за проектом у тієї прєлєсті передбачено 2 туалети. Як відомо, людина без мозку може жити скільки завгодно, а без туалета - не більше 7200 секунд.

- селя ві: маємо новинку: перероблено із однієї квартири - дві квартири - із того одного з двох паралелопіпедів зліплено "двушку". Така двушка здається - ціни піднялися - по 14 000 гривень.

Витрати:

- бетонний параллелопіпед - 55х670$=36 850 $

- ремонт та обладнання: від 5000$ to 10 000$

- виручка: 14 000 гривень на місяць ЧИСТИМИ або 500 долярів на місяць або 6000$ на рік.

- долар: 27,5 гривні.

- ефективність:

(36850+(5000+10000)/2) - 100%

(500х12)-х%

х=((500х12)х100)/44350=13.52% річних. Це по валюті під назвою "доляр".



“Не тот глуп, кто на слова скуп, а тот глуп, кто на деле туп.” (Warren Buffett, в беседе с Frant и shapo).