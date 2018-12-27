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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 301302303304
Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 13:00

  jump написав:
  Долярчик написав:
  Lambada написав:Долярчик,
Ваші сусіди вже то потрохи продають:
https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/prodaz ... BTfTu.html

.... та то ще 3 міс. тому, теж на олх бачив 4 квартири 35-38К(нагадаю, що за свою[50+м2] дав ~ 28К по курсу 26,8 - курс беру від першого внеску, бо тоді вносив 70%)

- і я там вже писав, що на моменті, є 24 квартири на продаж(так нам голова сказала) і їм дали термін до березня, бо в них ще нема ПВ(мабуть, вони так випросили, щоб продати по переуступці)


цілуйте тещу, просіться ще пожити, а самі продавайте той Акваріум :lol:, заробите кільки тис дол, вкладете у інший котлован, потім ще раз і купите одразу хату у новобуді з ремонтом! Заб*єте на все :lol:

.... так і життя пройде мимо мене...... скачущого з котлована в котлован! :idea: :mrgreen:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 16:16

У Львові я ще такого не чув, але "...ни что не вечно под Луной..."

Нова тенденція на ринку нерухомості.
У Дніпрі забудовники набудували квартир площею по 120 квадратів у хмарочосах по 25 поверхів.
Бажаючих купити - нуль. Ну, майже... Дніпро - місто багатих людей...

То тепер роблять так:
- сам забудовник пропонує двом панам скинутися та купити оцю "прєлєсть" - точніше бетонний паралелопіпед - на 25 поверсі.
- купують 2 пани тую прєлєсть.
- ставлять перегородку та розділяють тую прєлєсть на 2 квартири. Точно поділити не вдається, щось приблизно так: 55+65 квадратів.
- поділенню сприяє те, що за проектом у тієї прєлєсті передбачено 2 туалети. Як відомо, людина без мозку може жити скільки завгодно, а без туалета - не більше 7200 секунд.
- селя ві: маємо новинку: перероблено із однієї квартири - дві квартири - із того одного з двох паралелопіпедів зліплено "двушку". Така двушка здається - ціни піднялися - по 14 000 гривень.
Витрати:
- бетонний параллелопіпед - 55х670$=36 850 $
- ремонт та обладнання: від 5000$ to 10 000$
- виручка: 14 000 гривень на місяць ЧИСТИМИ або 500 долярів на місяць або 6000$ на рік.
- долар: 27,5 гривні.
- ефективність:
(36850+(5000+10000)/2) - 100%
(500х12)-х%
х=((500х12)х100)/44350=13.52% річних. Це по валюті під назвою "доляр".
“Не тот глуп, кто на слова скуп, а тот глуп, кто на деле туп.” (Warren Buffett, в беседе с Frant и shapo).
akurt
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  #<1 ... 301302303304
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