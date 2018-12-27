|
|
|
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
|
|
|
Додано: Суб 02 лют, 2019 13:00
jump написав: Долярчик написав:
.... та то ще 3 міс. тому, теж на олх бачив 4 квартири 35-38К(нагадаю, що за свою[50+м2] дав ~ 28К по курсу 26,8 - курс беру від першого внеску, бо тоді вносив 70%)
- і я там вже писав, що на моменті, є 24 квартири на продаж(так нам голова сказала) і їм дали термін до березня, бо в них ще нема ПВ(мабуть, вони так випросили, щоб продати по переуступці)
цілуйте тещу, просіться ще пожити, а самі продавайте той Акваріум
, заробите кільки тис дол, вкладете у інший котлован, потім ще раз і купите одразу хату у новобуді з ремонтом! Заб*єте на все
.... так і життя пройде мимо мене...... скачущого з котлована в котлован!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
-
Долярчик
-
-
- Повідомлень: 5738
- З нами з: 19.10.15
- Подякував: 326 раз.
- Подякували: 356 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 02 лют, 2019 13:41
Давайте про комерційні приміщення поговорим. Бо ті нововобуди вже якось стають нецікаві. Як будували шлак так і далі будуть будувати.
-
Alex 85
-
-
- Повідомлень: 2
- З нами з: 23.01.19
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 02 лют, 2019 16:16
У Львові я ще такого не чув, але "...ничто не вечно под Луной..."
Нова тенденція на ринку нерухомості.
У Дніпрі забудовники набудували "квартир" - ну як квартир - бетонних паралелепіпедів - площею по 120 квадратів у хмарочосах по 25 поверхів.
Бажаючих купити - нуль. Ну, майже... хоча Дніпро - місто багатих людей...
То тепер роблять так:
- сам забудовник пропонує двом панам скинутися та купити оцю "прєлєсть" - точніше бетонний паралелепіпед - на 25 поверсі.
- купують 2 пани тую прєлєсть.
- ставлять перегородку та розділяють тую прєлєсть на 2 квартири. Точно поділити не вдається, щось приблизно так: 55+65 квадратів.
- поділенню сприяє те, що за проектом у тієї прєлєсті передбачено 2 туалети. Як відомо, людина без мозку може жити скільки завгодно, а без туалета - не більше 7200 секунд.
- ву а ля, маємо новинку: перероблено із однієї квартири - дві квартири - із того одного з двох паралелепіпедів зліплено "двушку". Така двушка здається - ціни піднялися - по 14 000 гривень.
Витрати:
- бетонний паралелепіпед - 55х670$=36 850 $
- ремонт та обладнання: від 5 000$ to 10 000$
- виручка: 14 000 гривень на місяць ЧИСТИМИ або 500 долярів на місяць, або безподаткових 6 000$ на рік.
- долар: 27,5 гривні.
- ефективність:
(36850+(5000+10000)/2) - 100%
(500х12)-х%
х=((500х12)х100)/44350=13.52% річних. Це по валюті під назвою "доляр".
“Не тот глуп, кто на слова скуп, а тот глуп, кто на деле туп.” (Warren Buffett, в беседе с Frant и shapo).
-
akurt
-
-
- Повідомлень: 2722
- З нами з: 12.02.09
- Подякував: 455 раз.
- Подякували: 444 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 03 лют, 2019 09:46
.... от я вчора вибрав пару цікавих речень Джампа і Акурта про охорону(про її безвідповідальність) і закинув їх у Вайбер-групу..
- і що? - за цілий день вчора і до сьогодні набрав мій допис(а точніше ваші деякі речення) аж 7 лайків! - от бачити, які "СВІДОМІ" наші мешканці!
- і ще від себе додав: навіщо нам така охорона, яка нам не може, навіть, 20тис.грн компенсації відшкодувати(при таких масштабах), якщо щось пошкодять...
- як камінь в воду..... бульк.... тиша...
- таке враження, що тільки мені щось треба, що тільки я цікавлюсь своїм будинком і все, що з ним пов'язане! - а всім - по барабану!!!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
-
Долярчик
-
-
- Повідомлень: 5738
- З нами з: 19.10.15
- Подякував: 326 раз.
- Подякували: 356 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 03 лют, 2019 10:31
Долярчик написав:
.... от я вчора вибрав пару цікавих речень Джампа і Акурта про охорону(про її безвідповідальність) і закинув їх у Вайбер-групу..
- і що? - за цілий день вчора і до сьогодні набрав мій допис(а точніше ваші деякі речення) аж 7 лайків! - от бачити, які "СВІДОМІ" наші мешканці!
- і ще від себе додав: навіщо нам така охорона, яка нам не може, навіть, 20тис.грн компенсації відшкодувати(при таких масштабах), якщо щось пошкодять...
- як камінь в воду..... бульк.... тиша...
- таке враження, що тільки мені щось треба, що тільки я цікавлюсь своїм будинком і все, що з ним пов'язане! - а всім - по барабану!!!
це реалії
не переймайтесь тією охороною, не потрібна вона Вам
Ви же не зберігатимете вдома мільйони
нюанс: зачекайте із ремонтом хоча б до літа
нехай будинок хоч трохи "підсохне", вийде волога
зробите ремонт зараз - до року часу можуть потріскати стіни - будинок дасть осадку
в ідеалі - не робити ремонт хоча б рік часу від здачі будинку
-
jump
-
-
- Повідомлень: 2073
- З нами з: 18.08.09
- Подякував: 68 раз.
- Подякували: 435 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 03 лют, 2019 10:38
Пани - адекватні форумчане вище - вам, пан Долярчик, про те й писали:
"Артель: "Напрасный труд!""
- Ніколи ви не домовитеся із власниками всіх 200-т квартир.
- Ніколи охорона ні за що не буде відповідати, бо її юридичний статус не визначений. Хто буде ризикувати життям заради подряпини на вашому авто?
Що тут робити?
а) не нервуватися: Не такий страшний чорт, як його малюють. Особисто в мене враження, що люде стали більш свідомими і менше крадуть. Тим більше, що попереду у Вас - пан Долярчик - 2 (два) роки відкритих дверей під"їздів, шум вибивання перегородок, сміття затягування гіпсокартону, цементу, сумішей для шуткатурки, винесення десятків мішків із вибитими частинами перегородок, безкінечне сверління у мозок дрілями, звук цегли, що падає у вас у вентиляційні отвори і кухні, і ванної кімнати, і таке інше. Двері під"їздів весь час будуть роззяплені, а охорона не буде розуміти, хто тут чужий, а хто тут свій.
б) коли у дворі приятелів у Львові трохе пошкодили скромне БМВ Х5 у сусіда - намагалися відкрти двері та якось не відкрили. (Камери зафіксували 2-х молодиків, що о 2-ій ночі вешталися по подвір"ю. Камери спрацювали ДОБРЕ: було чітко видно красиві капюшони на головах) то громадскість почала думати, як від тої біди охоронятися.
Було розглянуто 400 варіянтів по числу квартир житлового комплекса.
Жоден із варіянтів під час голосування не набирав більше 1-го або 2-х голосів.
Тоді прийшли до висновку, що спасіння душ тих, что втопає, є клопіт тих, хто втопає.
Найбільш реалістичним виявився такий варіянт:
- двір між двома будинками. Парковочні "гостьові" місця. Майже всі - десь 75 відсотків - зайняті. Під"їздів - п"ять. Вїзд на двір - через автоматичний пластиковий шлагбаум з одного боку (звісно, той пластиковий шлагбаум тільки "для блізиру"). З другої сторони - тупік, хоча можна виїхати на подвір"я іншого будинку.
В цьому торці поставили будку за власні кошти. Підвели світло. Посадили людину тільки на ніч з 22-00 до 06-00.
Людині дали завдання: тільки дивитися, не "нариватися", і в разі необхідності включати електричний дзвінок та при небезпеці дзвонити ініціативній групі. Двір всю ніч освітлюється за рахунок ОСББ.
- крім того домовилися так: хто встає вночі чи до туалету, чи ще до чого - обов"язково виглядати у вікно та окинути зором, чи не бачить чого підозрілого. Телефони сусідів є у кожного. Автівки вже вивчили, де чия, якого коліру та масті.
За останні два роки проблем не було. Перехрещуся...
“Не тот глуп, кто на слова скуп, а тот глуп, кто на деле туп.” (Warren Buffett, в беседе с Frant и shapo).
-
akurt
-
-
- Повідомлень: 2722
- З нами з: 12.02.09
- Подякував: 455 раз.
- Подякували: 444 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 03 лют, 2019 10:52
Alex 85 написав:
Давайте про комерційні приміщення поговорим. Бо ті нововобуди вже якось стають нецікаві. Як будували шлак так і далі будуть будувати.
Розкажіть, що розглядаєте і що пропонують, в якому районі, під який вид бізнесу?
-
Lambada
-
-
- Повідомлень: 288
- З нами з: 06.06.10
- Подякував: 40 раз.
- Подякували: 49 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 03 лют, 2019 11:01
jump написав: Долярчик написав:
.... от я вчора вибрав пару цікавих речень Джампа і Акурта про охорону(про її безвідповідальність) і закинув їх у Вайбер-групу..
- і що? - за цілий день вчора і до сьогодні набрав мій допис(а точніше ваші деякі речення) аж 7 лайків! - от бачити, які "СВІДОМІ" наші мешканці!
- і ще від себе додав: навіщо нам така охорона, яка нам не може, навіть, 20тис.грн компенсації відшкодувати(при таких масштабах), якщо щось пошкодять...
- як камінь в воду..... бульк.... тиша...
- таке враження, що тільки мені щось треба, що тільки я цікавлюсь своїм будинком і все, що з ним пов'язане! - а всім - по барабану!!!
це реалії
не переймайтесь тією охороною, не потрібна вона Вам
Ви же не зберігатимете вдома мільйони
нюанс: зачекайте із ремонтом хоча б до літа
нехай будинок хоч трохи "підсохне", вийде волога
зробите ремонт зараз - до року часу можуть потріскати стіни - будинок дасть осадку
в ідеалі - не робити ремонт хоча б рік часу від здачі будинку
строители говорят - что 3-5 лет... Чтобы
1. дом дал осадку и потом не давал трещин по свежему ремонту.
2. чтобы хотя бы ваши соседи слева справа снизу сверху уже успели сделать ремонт с перфоратором иначе все те же трещины и прочее (зависит от толщины перегородок между вами).
3. не забывайте хоть про какую-то шумоизоляцию, в группе из 200 соседей вы потом каждую ночь буде-те читать ругань, о том что: кто это топчется по ночам надо подо мной, кто там кричит, кто там ... сексом занимается - и таких разборок несколько раз за неделю с угрозами вот сейчас выйду и подойду к нему... Естественно на возмутителя спокойствия это не действует (он в такие моменты не читает вайбер или его там и нет), а вот пол дома втягивается в ругань посреди ночи. А еще круче посреди рабочего дня у всех ложатся спать дети (при этом у кого-то до обеда, у кого-то в обед, а у кого-то после обеда) и перестаньте работать с перфоратором.
-
ol_zy
-
-
- Повідомлень: 4821
- З нами з: 20.01.15
- Подякував: 295 раз.
- Подякували: 445 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|2493
|270445
|
Нед 03 лют, 2019 10:40
Frant
|
|38
|4382
|
|
|0
|439
|
|