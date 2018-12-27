Додано: Нед 03 лют, 2019 10:38

Пани - адекватні форумчане вище - вам, пан Долярчик, про те й писали:

"Артель: "Напрасный труд!""



- Ніколи ви не домовитеся із власниками всіх 200-т квартир.

- Ніколи охорона ні за що не буде відповідати, бо її юридичний статус не визначений. Хто буде ризикувати життям заради подряпини на вашому авто?



Що тут робити?

а) не нервуватися: Не такий страшний чорт, як його малюють. Особисто в мене враження, що люде стали більш свідомими і менше крадуть. Тим більше, що попереду у Вас - пан Долярчик - 2 (два) роки відкритих дверей під"їздів, шум вибивання перегородок, сміття затягування гіпсокартону, цементу, сумішей для шуткатурки, винесення десятків мішків із вибитими частинами перегородок, безкінечне сверління у мозок дрілями, звук цегли, що падає у вас у вентиляційні отвори і кухні, і ванної кімнати, і таке інше. Двері під"їздів весь час будуть роззяплені, а охорона не буде розуміти, хто тут чужий, а хто тут свій.



б) коли у дворі приятелів у Львові трохе пошкодили скромне БМВ Х5 у сусіда - намагалися відкрти двері та якось не відкрили. (Камери зафіксували 2-х молодиків, що о 2-ій ночі вешталися по подвір"ю. Камери спрацювали ДОБРЕ: було чітко видно красиві капюшони на головах) то громадскість почала думати, як від тої біди охоронятися.

Було розглянуто 400 варіянтів по числу квартир житлового комплекса.

Жоден із варіянтів під час голосування не набирав більше 1-го або 2-х голосів.



Тоді прийшли до висновку, що спасіння душ тих, что втопає, є клопіт тих, хто втопає.

Найбільш реалістичним виявився такий варіянт:

- двір між двома будинками. Парковочні "гостьові" місця. Майже всі - десь 75 відсотків - зайняті. Під"їздів - п"ять. Вїзд на двір - через автоматичний пластиковий шлагбаум з одного боку (звісно, той пластиковий шлагбаум тільки "для блізиру"). З другої сторони - тупік, хоча можна виїхати на подвір"я іншого будинку.

В цьому торці поставили будку за власні кошти. Підвели світло. Посадили людину тільки на ніч з 22-00 до 06-00.

Людині дали завдання: тільки дивитися, не "нариватися", і в разі необхідності включати електричний дзвінок та при небезпеці дзвонити ініціативній групі. Двір всю ніч освітлюється за рахунок ОСББ.

- крім того домовилися так: хто встає вночі чи до туалету, чи ще до чого - обов"язково виглядати у вікно та окинути зором, чи не бачить чого підозрілого. Телефони сусідів є у кожного. Автівки вже вивчили, де чия, якого коліру та масті.

За останні два роки проблем не було. Перехрещуся...

“Не тот глуп, кто на слова скуп, а тот глуп, кто на деле туп.” (Warren Buffett, в беседе с Frant и shapo).