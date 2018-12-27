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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 03 лют, 2019 12:03
...дякую за поради... - в ідеалі - все то так: і про те, що "вистояти" пару років будинок має...... і почекати,поки сусіди проблять ремонти....
- так, - все вірно/правильно...
- якщо б я жив, на моменті, десь окремо і мав можливість почекати...
- а так, як я живу вже ~ 9р. в тещі - то я би вже в ті ГОЛІ СТІНИ в'їха би, но щоб окремо!- не те, щоб на якісь тріщини/звуки і ще щось заморочуватись!!!
...то ж завдання собі поставив: - до літа зробити ВСЕ "під ключ", щоб в червні вже в'їхати в СВОЄ ЖИТЛО!!!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Долярчик
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Додано: Нед 03 лют, 2019 12:10
Долярчик написав:
...дякую за поради... - в ідеалі - все то так: і про те, що "вистояти" пару років будинок має...... і почекати,поки сусіди проблять ремонти....
- так, - все вірно/правильно...
- якщо б я жив, на моменті, десь окремо і мав можливість почекати...
- а так, як я живу вже ~ 9р. в тещі - то я би вже в ті ГОЛІ СТІНИ в'їха би, но щоб окремо!- не те, щоб на якісь тріщини/звуки і ще щось заморочуватись!!!
...то ж завдання собі поставив: - до літа зробити ВСЕ "під ключ", щоб в червні вже в'їхати в СВОЄ ЖИТЛО!!!
Ви крутий чувак!
Успіхів у будівництві свого сімейного гніздечка!
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jump
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Додано: Нед 03 лют, 2019 12:13
jump написав:
Долярчик не витримає ще 3-5років
тому й написав - рік або хоча б до літа
деяким сусідам глибоко начхати на шум, який вони створюють іншим
є дибіли, які довбуть перфоратором в 1-й ночі або в 7 ранку і ще й у неділю
тягають меблі по ночах
Долярчику, ще раз подумайте над моєю пропозицією продати /купити/продати/купити лялю із ремонтом
внести туди на руцях щасливу жону і одразу за дверима зайнятись шаленим секасом, отримуючи одночасно два оргазми: від секасу і від наявності новенької, умебльованої квартири
Так что год, что сразу - будут и трещены и все прелести ремонта соседей, так что особо ждать нечего. А забыл - ноу-хау. Ставят окна на лоджиях так, что козырьки снаружи загибает вверх - и вовремя дождя по ним затекает как не заделывай изнутри или снаружи, помогает только переустановка/замена козырька или загибание его насильно вниз (если он не пластиковый).
Совет дождаться хорошего дождя и посмотреть, что и как, а еще, бывает, зависит от ветра - весной все ок, а осенью (направление сменилось) и потекло - не сильно, но надо быть готовым.
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Додано: Нед 03 лют, 2019 12:13
jump написав:
Долярчику, ще раз подумайте над моєю пропозицією продати /купити/продати/купити лялю із ремонтом
Дякую!
...ще раз кажу, що все це так: але я вже і так 9р (не)жив!
- то вже нарешті хочу ПО-ЖИ-ТИ!!!
- а так, то звісно, що можна бавитись-купив/продав....
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Долярчик
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Додано: Нед 03 лют, 2019 12:16
jump написав:
внести туди на руцях щасливу жону і одразу за дверима зайнятись шаленим секасом, отримуючи одночасно два оргазми: від секасу і від наявності новенької, умебльованої квартири
Як гарно пишете! Досвід!
РжуНіМагу
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Lambada
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Додано: Нед 03 лют, 2019 12:22
Долярчик написав:
типу, нам по 20-25р. і ми перший рік, як у шлюбі
...хочете побачити
Нє, перший раз в новій хаті.
Але все одно перший раз!
Нехай сусіди роблять шумоізоляцію як їм то заважає...
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Додано: Нед 03 лют, 2019 12:30
Долярчик написав:
...дякую за поради... - в ідеалі - все то так: і про те, що "вистояти" пару років будинок має...... і почекати,поки сусіди проблять ремонти....
- так, - все вірно/правильно...
- якщо б я жив, на моменті, десь окремо і мав можливість почекати...
- а так, як я живу вже ~ 9р. в тещі - то я би вже в ті ГОЛІ СТІНИ в'їха би, но щоб окремо!- не те, щоб на якісь тріщини/звуки і ще щось заморочуватись!!!
...то ж завдання собі поставив: - до літа зробити ВСЕ "під ключ", щоб в червні вже в'їхати в СВОЄ ЖИТЛО!!!
Просто будьте готовы к трещинам и затеканиям как от дождя так и от соседей сверху или крыши (если послед. этаж).
Рекомендую особо дорогие отделочные материалы (в плане декора) не брать (даст трещину и будет обидно - дорогая плитка и с трещиной), обращайте внимание, чтобы были антигрибковые добавки и в штукатурке/шпаклевке и в краске. А вот краску лучше брать стойкую к мойке и грибку. И не экономьте на розетках - помните, что мебель потом закроет половину из них, а на кухне их минимум 20шт должно быть... Ставьте сразу везде группами по 4 штуки. Под кондиционер, душевую, бойлер (может когда-то будет) не забудьте. Это я вам перечисляю свои первые ошибки. Думал 10 розеток в комнате это же с запасом - ага, а 16 на кухне тоже думал хватит - щас - еще + удлинитель на 5 розеток и тройник... В след. квартире было более 100 точек (ну это + выключатели и разветвительные коробки) и все равно, кондиционер опять забыли, душевую со стиралкой тоже пропустили... но еще до отделки вспомнил и доделал. Электрики сначала были в шоке от кол-ва, но по деньгам вышли копейки.
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