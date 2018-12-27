Долярчик написав:

то ж завдання собі поставив: - до літа зробити ВСЕ "під ключ", щоб в червні вже в'їхати в СВОЄ ЖИТЛО!!!

...дякую за поради... - в ідеалі - все то так: і про те, що "вистояти" пару років будинок має...... і почекати,поки сусіди проблять ремонти....- так, - все вірно/правильно...- якщо б я жив, на моменті, десь окремо і мав можливість почекати...- а так, як я живу вже ~ 9р. в тещі - то я би вже в ті ГОЛІ СТІНИ в'їха би, но щоб окремо!- не те, щоб на якісь тріщини/звуки і ще щось заморочуватись!!!...