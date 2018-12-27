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Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 303304305306
Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 20:10

  Lambada написав:Теща надихає!

Пи.Си. тріщини видно на нижніх/середніх поверхах. Що вище, то їх менше або й зовсім нема навіть через 3-5 років.

Разочарую вас - еще как видно на последнем этаже - никак этаж не влияет.
  Lambada написав:Стійкої до грибка фарби не існує. З грибком боротися треба не фарбою, тоді як миюча фарба не дихає.

опять разочарую - есть и как раз дышащая (во всяком случае так утверждается производителем на банке и сайте), и стойкая к мытью и антигрибковаяя - во всяком случае у меня там где появлялся грибок - постоянно (как только не боролись) - после использования нормальной краски грибка уже 3 года нет следов.
  Lambada написав:По 4 розетки не можна ставити всюди. Для котла окрема має бути, для духовки окрема, а ще для посудомийки, пралки.
Якщо в 4 розетки поруч включити всі вищезазначені дівайси, треба буде робити новий ремонт і брати нову техніку. :wink:

Вы совсем не поняли идею. Вы можете себе представить это все включить в одну группу розеток? Каким образом? Поставить все в кучу??? Или наростить шнуры питания по 2-4 метра и опутать кухню? 4 розетки в группе - включили котел и что-то типа насоса. Следующая группа из 4-х включили духовку и 3 свободных для еще чего-то, следующая группа посудомойка и т.д. Хотя расстрою вас у меня включен холодильник и духовка + чайник более 15 лет - в эту же линию включен котел с доп. насосом и все нормально работает все 15 лет, вот 3 года назад обнаружил, что как оказалось электрик схалтурил и землю в щитке не подключил и батарея иногда щипалась током - вот это да - нашел глюк и исправил.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 20:11

Пані Ламбада - п"ять балів!
Всі поради - класні і правильні.
Особливо про розетки - більше трьох в кухні не треба в ряд - там із кахлем буде проблєма.
Відразу продумати: де посудомийка, де холодильник, де пічка СВЧ, де котел опалювальний, де розетка для датчика газу... де - для пилососа та запасна... В коридорі - де для пилососа, а де для модема інтернету, якщо він в коридорі... І так далі...
Фарби дійсно - РІЗНІ - одні, що дихають - для нормальних житлових кімнат - і одні - що не дихають - для кухні.
Дуже правильно.

Всі вимикачі та розетки треба продумати заздалегідь і не треба ставити зайвих - в спальні, наприклад, що треба: зліва-справа від кроваті, для пилососа, для ТВ. Майже все. 16 штук не треба.
А взагалі є таке правило: в кожному куті кімнати повинна бути розетка.

Окремі "п"ять" балів - пану jump! Super! Все вірно!

Пану Долярчику - робите все вірно!
Не треба чекати 2-3-9-29-39 років. Хоча це й вірно з точки зору будівництва та тріщин...
Жити треба сьогодні!
“Не тот глуп, кто на слова скуп, а тот глуп, кто на деле туп.” (Warren Buffett, в беседе с Frant и shapo).
akurt
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