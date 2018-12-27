Додано: Нед 03 лют, 2019 20:11

Пані Ламбада - п"ять балів!

Всі поради - класні і правильні.

Особливо про розетки - більше трьох в кухні не треба в ряд - там із кахлем буде проблєма.

Відразу продумати: де посудомийка, де холодильник, де пічка СВЧ, де котел опалювальний, де розетка для датчика газу... де - для пилососа та запасна... В коридорі - де для пилососа, а де для модема інтернету, якщо він в коридорі... І так далі...

Фарби дійсно - РІЗНІ - одні, що дихають - для нормальних житлових кімнат - і одні - що не дихають - для кухні.

Дуже правильно.



Всі вимикачі та розетки треба продумати заздалегідь і не треба ставити зайвих - в спальні, наприклад, що треба: зліва-справа від кроваті, для пилососа, для ТВ. Майже все. 16 штук не треба.

А взагалі є таке правило: в кожному куті кімнати повинна бути розетка.



Окремі "п"ять" балів - пану jump! Super! Все вірно!



Пану Долярчику - робите все вірно!

Не треба чекати 2-3-9-29-39 років. Хоча це й вірно з точки зору будівництва та тріщин...

Жити треба сьогодні!



P.S. Для пана Долярчика. За досвідом моїх знайомих, що штампують "двушки" із "однушок" одну за однією - для власних квартирантів - якщо половину, чи третину, робити самому - можна вкластися в наш буремні часи у 5 000 долярів. Це під "ключ". Заселяйся і живи.

Особливо міцними роблять/замовляють кроваті...

Востаннє редагувалось akurt в Нед 03 лют, 2019 20:23, всього редагувалось 1 раз.

“Не тот глуп, кто на слова скуп, а тот глуп, кто на деле туп.” (Warren Buffett, в беседе с Frant и shapo).