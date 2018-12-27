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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 03 лют, 2019 20:10
Lambada написав:Теща надихає!
Пи.Си. тріщини видно на нижніх/середніх поверхах. Що вище, то їх менше або й зовсім нема навіть через 3-5 років.
Разочарую вас - еще как видно на последнем этаже - никак этаж не влияет.
Lambada написав:
Стійкої до грибка фарби не існує. З грибком боротися треба не фарбою, тоді як миюча фарба не дихає.
опять разочарую - есть и как раз дышащая (во всяком случае так утверждается производителем на банке и сайте), и стойкая к мытью и антигрибковаяя - во всяком случае у меня там где появлялся грибок - постоянно (как только не боролись) - после использования нормальной краски грибка уже 3 года нет следов.
Lambada написав:
По 4 розетки не можна ставити всюди. Для котла окрема має бути, для духовки окрема, а ще для посудомийки, пралки.
Якщо в 4 розетки поруч включити всі вищезазначені дівайси, треба буде робити новий ремонт і брати нову техніку.
Вы совсем не поняли идею. Вы можете себе представить это все включить в одну группу розеток? Каким образом? Поставить все в кучу??? Или наростить шнуры питания по 2-4 метра и опутать кухню? 4 розетки в группе - включили котел и что-то типа насоса. Следующая группа из 4-х включили духовку и 3 свободных для еще чего-то, следующая группа посудомойка и т.д. Хотя расстрою вас у меня включен холодильник и духовка + чайник более 15 лет - в эту же линию включен котел с доп. насосом и все нормально работает все 15 лет, вот 3 года назад обнаружил, что как оказалось электрик схалтурил и землю в щитке не подключил и батарея иногда щипалась током - вот это да - нашел глюк и исправил.
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Додано: Нед 03 лют, 2019 20:11
Пані Ламбада - п"ять балів!
Всі поради - класні і правильні.
Особливо про розетки - більше трьох в кухні не треба в ряд - там із кахлем буде проблєма.
Відразу продумати: де посудомийка, де холодильник, де пічка СВЧ, де котел опалювальний, де розетка для датчика газу... де - для пилососа та запасна... В коридорі - де для пилососа, а де для модема інтернету, якщо він в коридорі... І так далі...
Фарби дійсно - РІЗНІ - одні, що дихають - для нормальних житлових кімнат - і одні - що не дихають - для кухні.
Дуже правильно.
Всі вимикачі та розетки треба продумати заздалегідь і не треба ставити зайвих - в спальні, наприклад, що треба: зліва-справа від кроваті, для пилососа, для ТВ. Майже все. 16 штук не треба.
А взагалі є таке правило: в кожному куті кімнати повинна бути розетка.
Окремі "п"ять" балів - пану jump! Super! Все вірно!
Пану Долярчику - робите все вірно!
Не треба чекати 2-3-9-29-39 років. Хоча це й вірно з точки зору будівництва та тріщин...
Жити треба сьогодні!
P.S. Для пана Долярчика. За досвідом моїх знайомих, що штампують "двушки" із "однушок" одну за однією - для власних квартирантів - якщо половину, чи третину, робити самому - можна вкластися в наш буремні часи у 5 000 долярів. Це під "ключ". Заселяйся і живи.
Особливо міцними роблять/замовляють кроваті...
Востаннє редагувалось akurt
в Нед 03 лют, 2019 20:23, всього редагувалось 1 раз.
“Не тот глуп, кто на слова скуп, а тот глуп, кто на деле туп.” (Warren Buffett, в беседе с Frant и shapo).
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Додано: Нед 03 лют, 2019 20:19
akurt написав:
Пану Долярчик
у - робите все вірно!
Не треба чекати 2-3-9-29-39 років.Жити треба сьогодні!
от піде Долярчик
від тещеньки і хто йому тоді діряві шкарпетята цирувати буде? хто старенькі портєта підлатає? хто сорочину розірвану під пахвами зашиє?
а як без тестя улюбленого??
хто бурачанки або калганівки вижене? хто шлапачка по вінця уввечері налиє? з ким до столу разом сяде, крякне, вип"є, за політику і комуналь побалакає??
у Долярчика
жінка викладач, контрольні перевіряє, з дитиною займається, де вона матиме час на ті всі забаганки чоловіка?
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Додано: Нед 03 лют, 2019 20:26
Дуже слушні зауваження...
jump написав:
хто бурачанки або калганівки вижене? хто шлапачка по вінця уввечері налиє? з ким до столу разом сяде, крякне, вип"є, за політику і комуналь побалакає??
Подруга жінки прислала фото - нічого особливого - але на задньому плані - овчарка розміром із слона...
Овчарка - зятя...
Ага, все зрозуміло: так зять розказував, що без любимої овчарки жити не може... А вже тещі сплавив не тільки двоє дітей - вчить теща букви та цифри, а ше й овчарку...
Ну, зрозуміло, як йому тримати тую собаку у подарованому тестем 3-и поверховому будинку...
Ще й годувати...
Сам в цей час ходить по абонементу в Аквапарк...
На роботу ходив, але не в цьому, і не в минулому році...Зять любе взять...
“Не тот глуп, кто на слова скуп, а тот глуп, кто на деле туп.” (Warren Buffett, в беседе с Frant и shapo).
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Додано: Нед 03 лют, 2019 20:36
akurt написав:
За досвідом моїх знайомих, що штампують "двушки" із "однушок" одну за однією - для власних квартирантів - якщо половину, чи третину, робити самому - можна вкластися в наш буремні часи у 5 000 долярів. Це під "ключ". Заселяйся і живи.
....дуже сумніваюсь, що можна "влізти" в цю суму ЦЬОГО року
, навіть, якщо робити все самому! ... - ну, хіба що "жлобремонт" для оренди
(хоча, на паралельній київській гілці, Влад пише, що вклався в цю суму з меблями і технікою разом - "під ключ")
... а я відклав для ремонту" під ключ" разом з меблями і технікою ~10К(хоч хочеться вкластись у 7-8К)
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Додано: Нед 03 лют, 2019 20:52
akurt написав:
Пані Ламбада
- п"ять балів!
Всі поради - класні і правильні.
Особливо про розетки - більше трьох в кухні не треба в ряд - там із кахлем буде проблєма.
Відразу продумати: де посудомийка, де холодильник, де пічка СВЧ, де котел опалювальний, де розетка для датчика газу... де - для пилососа та запасна... В коридорі - де для пилососа, а де для модема інтернету, якщо він в коридорі... І так далі...
Фарби дійсно - РІЗНІ - одні, що дихають - для нормальних житлових кімнат - і одні - що не дихають
- для кухні.
Дуже правильно.
Всі вимикачі та розетки треба продумати заздалегідь і не треба ставити зайвих - в спальні, наприклад, що треба: зліва-справа від кроваті, для пилососа, для ТВ. Майже все. 16 штук не треба.
А взагалі є таке правило: в кожному куті кімнати повинна бути розетка.
Окремі "п"ять
" балів - пану jump
! Super! Все вірно!
Пану Долярчик
у - робите все вірно!
Не треба чекати 2-3-9-29-39 років. Хоча це й вірно з точки зору будівництва та тріщин...Жити треба сьогодні!P.S.
Для пана Долярчик
а. За досвідом моїх знайомих, що штампують "двушки" із "однушок" одну за однією
- для власних квартирантів - якщо половину, чи третину, робити самому - можна вкластися в наш буремні часи у 5 000 долярів. Це під "ключ". Заселяйся і живи.
Особливо міцними роблять/замовляють кроваті...
Не соглашусь и в спальне и на кухне нужны лишние розетки через 5-10 лет надоело решили переставить или сменить, например, кровать побольше не 160*200, а 200*200 + тумбочки и тут уже все розетки и исчезли... Ничего облиц. плитке от 4-х в ряд розеток не будет.
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Додано: Нед 03 лют, 2019 21:00
Вы правы, конечно...
Всё не угадаешь... и не предусмотришь...
Я вот вроде вместе с сыном продумывал каждый "пук" - и то сейчас вижу: в каждой комнате есть лишние розетки.
А вот с модемом не угадал - пришлось лепить удлинитель...
А вот в кухне - всё продумали до мелочей - и нет ничего лишнего...
В одном месте хотели сделать 4 розетки в ряд - кафельщики виновато щурясь, спросили: "Мы уже 2 кафелины испортили, конечно, пойдут в другом месте, но - может быть - всё же не 4 в ряд, а три?"
Так что диспут очень полезный - пусть пан Долярчик в первой в своей жизни собственной квартире - попробует всё предусмотреть.
По поводу того, уложится ли он в 5 000 долларов.
Как раз в эти дни становятся на старт мои приятели, что купили бетонный параллелепипед под квартирантов - посмотрим, во что и кто, и как уложится...
Там парни - муж и жена - опытные!
Для справки: максимальное количество квартир под сдачу у моих других приятелей - в Киеве - 9 (девять).
Народ опытный...
“Не тот глуп, кто на слова скуп, а тот глуп, кто на деле туп.” (Warren Buffett, в беседе с Frant и shapo).
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Додано: Нед 03 лют, 2019 21:16
akurt написав:
А взагалі є таке правило: в кожному куті кімнати повинна бути розетка.
Ага так вот почему у меня в гостинной розетки только по углам... Вот бы этому "электрику" сказать пару слов, как постоянно надо еще 3 удлинителя тягать, чтобы включить елку, потому что она в центре стены стоит, а не в углу и гирлянда до угла никак не дотянется, хочешь на диване с планшетом или смартом отдохнуть, а заодно его и зарядить? Ага опять удлинитель - диван тоже не в углу. В центре стены телевизор? ага к нему тоже бы не мешало розеток... 3 минимум. Телевизор, возможно цифровая приставка + поверлайн для передачи ethernet поверх 220В от роутера к телевизору, т.к. wi-fi не тянет такие объемы с учетом остальных абонентов.
Как уже писал я в такой гостинной 15лет живу и знаю, что такое розетки по углам... Предусмотреть все не возможно, опять же перестановку всегда хочется сделать, что-то поменять из мебели.
Во второй квартире - для ребенка - уже сделал именно как советовал - никаких проблем с 4я в ряд розетками в плитке нет. В гостинной часть розеток скрыта мебелью остальная часть доступна и их совсем не кажется много.
И мои тоже вначале говорили зачем столько, но сейчас оценили удобство и функциональность. Пылесос можно легко включить где хочешь и не надо через его шнур переезжать и путаться.
И кстати забыл многие электрики для простоты розетки фиксируют распорками - от чего те, со временем, просто начинают болтаться, так вот уже все подрозеточные коробки имеют отверстия для прикручивания рамок розеток саморезами и розетка практически намертво становиться - вот про этот нюанс сразу своему электрику скажите перед тем как он розетки будет монтировать.
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Додано: Нед 03 лют, 2019 21:28
akurt написав:
Вы правы, конечно...
Всё не угадаешь... и не предусмотришь...
Я вот вроде вместе с сыном продумывал каждый "пук
" - и то сейчас вижу: в каждой комнате есть лишние розетки.
А вот с модемом не угадал - пришлось лепить удлинитель...
А вот в кухне - всё продумали до мелочей - и нет ничего лишнего...
В одном месте хотели сделать 4 розетки в ряд - кафельщики виновато щурясь, спросили: "Мы уже 2 кафелины испортили, конечно, пойдут в другом месте, но - может быть - всё же не 4 в ряд, а три?"
Так что диспут очень полезный - пусть пан Долярчик
в первой в своей жизни собственной квартире - попробует всё предусмотреть.По поводу того, уложится ли он в 5 000 долларов.
Как раз в эти дни становятся на старт мои приятели, что купили бетонный параллелепипед под квартирантов - посмотрим, во что и кто, и как уложится...Там парни - муж и жена - опытные!
Для справки: максимальное количество квартир под сдачу у моих других приятелей - в Киеве - 9 (девять).
Народ опытный...
Мы тоже первый ремонт делали второпях - поскорее бы в свою, так что вряд ли у них есть опыт в таком деле. Я как-то посчитал кухня: котел, насос (подн. давления на гар воду), холодильник, плита (розжиг), духовка, вытяжка, эл.чайник, тостер, кофеварка, подсветка, стиралка, фильтр с насосом, телевизор, тостер - это 14 постоянно включенных, еще мультиварка, комбайн, микроволновка (не использую) - это то, что еще будет включаться.
А иногда за столом мы садимся и нужно еще 3 розетки для гаджетов, а их всего две...
А и да если есть или в планах мал. ребенок, то берите розетки со шторками, т.е. чтобы закрывались отверстия изнутри и ребенок не мог туда ничего металлического засунуть - реально сложно надо одновременно в оба отверстия что-то вставлять, чтобы шторку отодвинуть.
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