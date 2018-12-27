Теща ж недалеко, на районі. Натерла цвиклі, наліпила вареників, окремо насмажила цибульки - і то все в окремі контейнери від Ікеа поскладала (їх можна в холодильнику тримати або розігрівати в мікрохвильовці, цілий комплект 150 грн коштує), дзвонить Долярчику, що все готове - приходь, забирай, дорогенький зятьок.
В кожній хаті має бути гламурний чорний ящик наприклад від JYSK, коштує 80 грн, в який після прання і сушіння кидається увесь незрозумілий одяг (подертий, розпарований, без гудзиків і т д), от його регулярно можна відвезти тещі, щоби не сумувала за зятем.
У мене раз в півроку теща складає такий ящик, а сверуха цЕрує. Роблять то з великою радістю і кажуть "давай, може ше шось треба". Їх та робота заспокоює, а мені чудово!
Та нормально. Півроку буде відпочивати. А далі потече кран, замкне замок, забракне на комуналь - теща зготує все що завгодно, тесть налиє шо скажуть - тільки би прийшов зєтьок! І кожен прихід зятя буде як свято!
До червня все піде! А від червня до червня - щотижня новосілля відзначати будуть, там тільки встигай складати пляшки, щоби було куди наливати все вигнане.
Нє, ну досі РжуНіМагу!