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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 304305306307
Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 01:45

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  jump написав:хто цвиклі з хроном потре, хто вареників зі смаженою цибулькою приготує?

Теща ж недалеко, на районі. Натерла цвиклі, наліпила вареників, окремо насмажила цибульки - і то все в окремі контейнери від Ікеа поскладала (їх можна в холодильнику тримати або розігрівати в мікрохвильовці, цілий комплект 150 грн коштує), дзвонить Долярчику, що все готове - приходь, забирай, дорогенький зятьок.
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  jump написав:от піде Долярчик від тещеньки і хто йому тоді діряві шкарпетята цирувати буде? хто старенькі портєта підлатає? хто сорочину розірвану під пахвами зашиє?

В кожній хаті має бути гламурний чорний ящик наприклад від JYSK, коштує 80 грн, в який після прання і сушіння кидається увесь незрозумілий одяг (подертий, розпарований, без гудзиків і т д), от його регулярно можна відвезти тещі, щоби не сумувала за зятем.
У мене раз в півроку теща складає такий ящик, а сверуха цЕрує. Роблять то з великою радістю і кажуть "давай, може ше шось треба". Їх та робота заспокоює, а мені чудово!
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  jump написав:а як без тестя улюбленого??

Та нормально. Півроку буде відпочивати. А далі потече кран, замкне замок, забракне на комуналь - теща зготує все що завгодно, тесть налиє шо скажуть - тільки би прийшов зєтьок! І кожен прихід зятя буде як свято!

  jump написав:хто бурачанки або калганівки вижене? хто шлапачка по вінця уввечері налиє? з ким до столу разом сяде, крякне, вип"є, за політику і комуналь побалакає??

До червня все піде! А від червня до червня - щотижня новосілля відзначати будуть, там тільки встигай складати пляшки, щоби було куди наливати все вигнане.

  jump написав:внести туди на руцях щасливу жону і одразу за дверима зайнятись шаленим секасом, отримуючи одночасно два оргазми: від секасу і від наявності новенької, умебльованої квартири
jump
:D :mrgreen:
Нє, ну досі РжуНіМагу!
Lambada
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 08:01

Пані Lambada!
Ви таке припиняйте писати, бо всі інвестори кинуться саме до Львова:

"...Та нормально. Півроку буде відпочивати. А далі потече кран, замкне замок, забракне на комуналь - теща зготує все що завгодно, тесть налиє шо скажуть - тільки би прийшов зєтьок! І кожен прихід зятя буде як свято!"

Боже, життя ж таке смачне!

Ціни на нерухомість підскочать одразу!
У Дніпрі он всі орендодавці вже підняли ціни на оренду (в середньому "двушка", перероблена з "однушки" (для того купують однушку площею в 54 квадрати, вигорожують місце для втіх), - 14 000 гривень на місяць) - й тут піднімуть!

P.S. Мої приятелі, що викупили частину квартири в 120 квадратів та будуть вигорожувати із того псевдо-дво-кімнатну квартиру для орендарів, планують вкластися в 5 000 доларів - і не більше.
Термін введення в експулаутацію - не більше 3-х місяців.
Ніяких 2-9-29-39 років не чекатимуть...
Буде інтересне змагання...
Команда номер ОДИН: пан Долярчик...
Команда номер ДВА: Пани, що майстрюють 5-ту за кількістю під орендарів затишну квартирку для IT-шника з котами... (вчора сказали, що черговий орендар виїхав - за 48 годин заселився новий).
Сили рівні: і в першій, і в другій команді: чоловік+жінка.
У команди 2, правда, грошей більше... Зараз готівкових - після викупу квартири - десь 30 000$...
Та й шомісячних БЕЗПОДАТКОВИХ надходжень приблизно 4х11000=44 000 гривень...
Ну ось подивимося...
“Не тот глуп, кто на слова скуп, а тот глуп, кто на деле туп.” (Warren Buffett, в беседе с Frant и shapo).
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 10:02

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Lambada написав:Можна! В епіцентрі зараз ламінат по 100 грн (акція), недавно розпродували класні двері, в JYSK шафи купе по 6 тис, електродроти недавно брала за смішні гроші на торпедо (гірлянди робили, всі китайські перегоріли). Сусід вчора пралку Miele за 3800 грн привіз, німецькі дубові шкіряні дивани можна по 5-6 тис взяти. Думаю, зараз, в НЕсезон і цемент можна по минулорічній ціні знайти, клеї, штукатурки і фарби - майстри регулярно викладають на олх тиряні. Якщо пильнувати і самому багато що робити - то можна вкластися в 5000$ так, щоби заїхати. В червні

Пи.Си. Згадала! Долярчик, Вам склопакети на балкон треба? В мене їх багато зайвих має бути в закромах. Відпродам дешево

1)...я справді думаю тісно співпрацювати з епіком! - найбільша мотивація це: багато чого в одному місці/можна щось по акціх купити і ГОЛОВНЕ, картками можна розплатитись!(55днів а-банка і приват - по 50К є ліміту на кожній...... а може і ще підвищать ліміт) :D
2)...слопакети......- якщо я/ми будемо склити лоджію, то ТІЛЬКИ по проекту, відповідно Ваші - навряд, чи підійдуть...
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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