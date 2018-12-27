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jump написав:хто цвиклі з хроном потре, хто вареників зі смаженою цибулькою приготує?
Теща ж недалеко, на районі. Натерла цвиклі, наліпила вареників, окремо насмажила цибульки - і то все в окремі контейнери від Ікеа поскладала (їх можна в холодильнику тримати або розігрівати в мікрохвильовці, цілий комплект 150 грн коштує), дзвонить Долярчику, що все готове - приходь, забирай, дорогенький зятьок.
jump написав:от піде Долярчик від тещеньки і хто йому тоді діряві шкарпетята цирувати буде? хто старенькі портєта підлатає? хто сорочину розірвану під пахвами зашиє?
В кожній хаті має бути гламурний чорний ящик наприклад від JYSK, коштує 80 грн, в який після прання і сушіння кидається увесь незрозумілий одяг (подертий, розпарований, без гудзиків і т д), от його регулярно можна відвезти тещі, щоби не сумувала за зятем. У мене раз в півроку теща складає такий ящик, а сверуха цЕрує. Роблять то з великою радістю і кажуть "давай, може ше шось треба". Їх та робота заспокоює, а мені чудово!
jump написав:а як без тестя улюбленого??
Та нормально. Півроку буде відпочивати. А далі потече кран, замкне замок, забракне на комуналь - теща зготує все що завгодно, тесть налиє шо скажуть - тільки би прийшов зєтьок! І кожен прихід зятя буде як свято!
jump написав:хто бурачанки або калганівки вижене? хто шлапачка по вінця уввечері налиє? з ким до столу разом сяде, крякне, вип"є, за політику і комуналь побалакає??
До червня все піде! А від червня до червня - щотижня новосілля відзначати будуть, там тільки встигай складати пляшки, щоби було куди наливати все вигнане.
jump написав:внести туди на руцях щасливу жону і одразу за дверима зайнятись шаленим секасом, отримуючи одночасно два оргазми: від секасу і від наявності новенької, умебльованої квартири jump
Пані Lambada! Ви таке припиняйте писати, бо всі інвестори кинуться саме до Львова:
"...Та нормально. Півроку буде відпочивати. А далі потече кран, замкне замок, забракне на комуналь - теща зготує все що завгодно, тесть налиє шо скажуть - тільки би прийшов зєтьок! І кожен прихід зятя буде як свято!"
Боже, життя ж таке смачне!
Ціни на нерухомість підскочать одразу! У Дніпрі он всі орендодавці вже підняли ціни на оренду (в середньому "двушка", перероблена з "однушки" (для того купують однушку площею в 54 квадрати, вигорожують місце для втіх), - 14 000 гривень на місяць) - й тут піднімуть!
P.S. Мої приятелі, що викупили частину квартири в 120 квадратів та будуть вигорожувати із того псевдо-дво-кімнатну квартиру для орендарів, планують вкластися в 5 000 доларів - і не більше. Термін введення в експулаутацію - не більше 3-х місяців. Ніяких 2-9-29-39 років не чекатимуть... Буде інтересне змагання... Команда номер ОДИН: пан Долярчик... Команда номер ДВА: Пани, що майстрюють 5-ту за кількістю під орендарів затишну квартирку для IT-шника з котами... (вчора сказали, що черговий орендар виїхав - за 48 годин заселився новий). Сили рівні: і в першій, і в другій команді: чоловік+жінка. У команди 2, правда, грошей більше... Зараз готівкових - після викупу квартири - десь 30 000$... Та й шомісячних БЕЗПОДАТКОВИХ надходжень приблизно 4х11000=44 000 гривень... Ну ось подивимося...
“Не тот глуп, кто на слова скуп, а тот глуп, кто на деле туп.” (Warren Buffett, в беседе с Frant и shapo).
Lambada написав:Можна! В епіцентрі зараз ламінат по 100 грн (акція), недавно розпродували класні двері, в JYSK шафи купе по 6 тис, електродроти недавно брала за смішні гроші на торпедо (гірлянди робили, всі китайські перегоріли). Сусід вчора пралку Miele за 3800 грн привіз, німецькі дубові шкіряні дивани можна по 5-6 тис взяти. Думаю, зараз, в НЕсезон і цемент можна по минулорічній ціні знайти, клеї, штукатурки і фарби - майстри регулярно викладають на олх тиряні. Якщо пильнувати і самому багато що робити - то можна вкластися в 5000$ так, щоби заїхати. В червні
Пи.Си. Згадала! Долярчик, Вам склопакети на балкон треба? В мене їх багато зайвих має бути в закромах. Відпродам дешево
1)...я справді думаю тісно співпрацювати з епіком! - найбільша мотивація це: багато чого в одному місці/можна щось по акціях купити і ГОЛОВНЕ, картками можна розплатитись!(55днів а-банка і приват - по 50К є ліміту на кожній...... а може і ще підвищать ліміт) 2)...склопакети......- якщо я/ми будемо склити лоджію, то ТІЛЬКИ по проекту, відповідно Ваші - навряд, чи підійдуть...
Востаннє редагувалось Долярчик в Пон 04 лют, 2019 12:44, всього редагувалось 1 раз.
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
akurt написав:Буде інтересне змагання... Команда номер ОДИН: пан Долярчик... Команда номер ДВА: Пани, що майстрюють 5-ту
...коротко про склад команди номер ОДИН: основний майстер тато/пенсіонер(10-15 днів/міс. їздить на роботу/тобто не зовсім безробітний) + Долярчик/буде брати 1 вихідний/тиждень + по пів дня, майже щодня! + десь/колись допоможе мій брат і брат жінки + тесть(може 2-4дні в місяць кожен з них! )
...то ще б хотілось дізнатись про команду номер ДВА?(двоє будуть робити ремонт? - безробітні/тобто, чи мають багато вільного часу? ) - бо те, що мають більше "вільних" грошей - це ясно!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4