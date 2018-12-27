Додано: Пон 04 лют, 2019 08:01

Пані Lambada!

Ви таке припиняйте писати, бо всі інвестори кинуться саме до Львова:



"...Та нормально. Півроку буде відпочивати. А далі потече кран, замкне замок, забракне на комуналь - теща зготує все що завгодно, тесть налиє шо скажуть - тільки би прийшов зєтьок! І кожен прихід зятя буде як свято!"



Боже, життя ж таке смачне!



Ціни на нерухомість підскочать одразу!

У Дніпрі он всі орендодавці вже підняли ціни на оренду (в середньому "двушка", перероблена з "однушки" (для того купують однушку площею в 54 квадрати, вигорожують місце для втіх), - 14 000 гривень на місяць) - й тут піднімуть!



P.S. Мої приятелі, що викупили частину квартири в 120 квадратів та будуть вигорожувати із того псевдо-дво-кімнатну квартиру для орендарів, планують вкластися в 5 000 доларів - і не більше.

Термін введення в експулаутацію - не більше 3-х місяців.

Ніяких 2-9-29-39 років не чекатимуть...

Буде інтересне змагання...

Команда номер ОДИН: пан Долярчик...

Команда номер ДВА: Пани, що майстрюють 5-ту за кількістю під орендарів затишну квартирку для IT-шника з котами... (вчора сказали, що черговий орендар виїхав - за 48 годин заселився новий).

Сили рівні: і в першій, і в другій команді: чоловік+жінка.

У команди 2, правда, грошей більше... Зараз готівкових - після викупу квартири - десь 30 000$...

Та й шомісячних БЕЗПОДАТКОВИХ надходжень приблизно 4х11000=44 000 гривень...

Ну ось подивимося...

“Не тот глуп, кто на слова скуп, а тот глуп, кто на деле туп.” (Warren Buffett, в беседе с Frant и shapo).