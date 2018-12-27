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jump написав:хто цвиклі з хроном потре, хто вареників зі смаженою цибулькою приготує?
Теща ж недалеко, на районі. Натерла цвиклі, наліпила вареників, окремо насмажила цибульки - і то все в окремі контейнери від Ікеа поскладала (їх можна в холодильнику тримати або розігрівати в мікрохвильовці, цілий комплект 150 грн коштує), дзвонить Долярчику, що все готове - приходь, забирай, дорогенький зятьок.
jump написав:от піде Долярчик від тещеньки і хто йому тоді діряві шкарпетята цирувати буде? хто старенькі портєта підлатає? хто сорочину розірвану під пахвами зашиє?
В кожній хаті має бути гламурний чорний ящик наприклад від JYSK, коштує 80 грн, в який після прання і сушіння кидається увесь незрозумілий одяг (подертий, розпарований, без гудзиків і т д), от його регулярно можна відвезти тещі, щоби не сумувала за зятем. У мене раз в півроку теща складає такий ящик, а сверуха цЕрує. Роблять то з великою радістю і кажуть "давай, може ше шось треба". Їх та робота заспокоює, а мені чудово!
jump написав:а як без тестя улюбленого??
Та нормально. Півроку буде відпочивати. А далі потече кран, замкне замок, забракне на комуналь - теща зготує все що завгодно, тесть налиє шо скажуть - тільки би прийшов зєтьок! І кожен прихід зятя буде як свято!
jump написав:хто бурачанки або калганівки вижене? хто шлапачка по вінця уввечері налиє? з ким до столу разом сяде, крякне, вип"є, за політику і комуналь побалакає??
До червня все піде! А від червня до червня - щотижня новосілля відзначати будуть, там тільки встигай складати пляшки, щоби було куди наливати все вигнане.
jump написав:внести туди на руцях щасливу жону і одразу за дверима зайнятись шаленим секасом, отримуючи одночасно два оргазми: від секасу і від наявності новенької, умебльованої квартири jump
Пані Lambada! Ви таке припиняйте писати, бо всі інвестори кинуться саме до Львова:
"...Та нормально. Півроку буде відпочивати. А далі потече кран, замкне замок, забракне на комуналь - теща зготує все що завгодно, тесть налиє шо скажуть - тільки би прийшов зєтьок! І кожен прихід зятя буде як свято!"
Боже, життя ж таке смачне!
Ціни на нерухомість підскочать одразу! У Дніпрі он всі орендодавці вже підняли ціни на оренду (в середньому "двушка", перероблена з "однушки" (для того купують однушку площею в 54 квадрати, вигорожують місце для втіх), - 14 000 гривень на місяць) - й тут піднімуть!
P.S. Мої приятелі, що викупили частину квартири в 120 квадратів та будуть вигорожувати із того псевдо-дво-кімнатну квартиру для орендарів, планують вкластися в 5 000 доларів - і не більше. Термін введення в експулаутацію - не більше 3-х місяців. Ніяких 2-9-29-39 років не чекатимуть... Буде інтересне змагання... Команда номер ОДИН: пан Долярчик... Команда номер ДВА: Пани, що майстрюють 5-ту за кількістю під орендарів затишну квартирку для IT-шника з котами... (вчора сказали, що черговий орендар виїхав - за 48 годин заселився новий). Сили рівні: і в першій, і в другій команді: чоловік+жінка. У команди 2, правда, грошей більше... Зараз готівкових - після викупу квартири - десь 30 000$... Та й шомісячних БЕЗПОДАТКОВИХ надходжень приблизно 4х11000=44 000 гривень... Ну ось подивимося...
“Не тот глуп, кто на слова скуп, а тот глуп, кто на деле туп.” (Warren Buffett, в беседе с Frant и shapo).
Lambada написав:Можна! В епіцентрі зараз ламінат по 100 грн (акція), недавно розпродували класні двері, в JYSK шафи купе по 6 тис, електродроти недавно брала за смішні гроші на торпедо (гірлянди робили, всі китайські перегоріли). Сусід вчора пралку Miele за 3800 грн привіз, німецькі дубові шкіряні дивани можна по 5-6 тис взяти. Думаю, зараз, в НЕсезон і цемент можна по минулорічній ціні знайти, клеї, штукатурки і фарби - майстри регулярно викладають на олх тиряні. Якщо пильнувати і самому багато що робити - то можна вкластися в 5000$ так, щоби заїхати. В червні
Пи.Си. Згадала! Долярчик, Вам склопакети на балкон треба? В мене їх багато зайвих має бути в закромах. Відпродам дешево
1)...я справді думаю тісно співпрацювати з епіком! - найбільша мотивація це: багато чого в одному місці/можна щось по акціях купити і ГОЛОВНЕ, картками можна розплатитись!(55днів а-банка і приват - по 50К є ліміту на кожній...... а може і ще підвищать ліміт) 2)...склопакети......- якщо я/ми будемо склити лоджію, то ТІЛЬКИ по проекту, відповідно Ваші - навряд, чи підійдуть...
Востаннє редагувалось Долярчик в Пон 04 лют, 2019 12:44, всього редагувалось 1 раз.
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
akurt написав:Буде інтересне змагання... Команда номер ОДИН: пан Долярчик... Команда номер ДВА: Пани, що майстрюють 5-ту
...коротко про склад команди номер ОДИН: основний майстер тато/пенсіонер(10-15 днів/міс. їздить на роботу/тобто не зовсім безробітний) + Долярчик/буде брати 1 вихідний/тиждень + по пів дня, майже щодня! + десь/колись допоможе мій брат і брат жінки + тесть(може 2-4дні в місяць кожен з них! )
...то ще б хотілось дізнатись про команду номер ДВА?(двоє будуть робити ремонт? - безробітні/тобто, чи мають багато вільного часу? ) - бо те, що мають більше "вільних" грошей - це ясно!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
akurt написав:Буде інтересне змагання... Команда номер ОДИН: пан Долярчик... Команда номер ДВА: Пани, що майстрюють 5-ту
...коротко про склад команди номер ОДИН: основний майстер тато/пенсіонер(10-15 днів/міс. їздить на роботу/тобто не зовсім безробітний) + Долярчик/буде брати 1 вихідний/тиждень + по пів дня, майже щодня! + десь/колись допоможе мій брат і брат жінки + тесть(може 2-4дні в місяць кожен з них! )
...то ще б хотілось дізнатись про команду номер ДВА?(двоє будуть робити ремонт? - безробітні/тобто, чи мають багато вільного часу? ) - бо те, що мають більше "вільних" грошей - це ясно!
Третя команда, я -роблю ремонт в спадковому хрущику в р-ні Океану.Буду робити все сам, крім сантехніки.
jump написав:хто цвиклі з хроном потре, хто вареників зі смаженою цибулькою приготує?
Теща ж недалеко, на районі. Натерла цвиклі, наліпила вареників, окремо насмажила цибульки - і то все в окремі контейнери від Ікеа поскладала (їх можна в холодильнику тримати або розігрівати в мікрохвильовці, цілий комплект 150 грн коштує), дзвонить Долярчику, що все готове - приходь, забирай, дорогенький зятьок.
jump написав:от піде Долярчик від тещеньки і хто йому тоді діряві шкарпетята цирувати буде? хто старенькі портєта підлатає? хто сорочину розірвану під пахвами зашиє?
В кожній хаті має бути гламурний чорний ящик наприклад від JYSK, коштує 80 грн, в який після прання і сушіння кидається увесь незрозумілий одяг (подертий, розпарований, без гудзиків і т д), от його регулярно можна відвезти тещі, щоби не сумувала за зятем. У мене раз в півроку теща складає такий ящик, а сверуха цЕрує. Роблять то з великою радістю і кажуть "давай, може ше шось треба". Їх та робота заспокоює, а мені чудово!
jump написав:а як без тестя улюбленого??
Та нормально. Півроку буде відпочивати. А далі потече кран, замкне замок, забракне на комуналь - теща зготує все що завгодно, тесть налиє шо скажуть - тільки би прийшов зєтьок! І кожен прихід зятя буде як свято!
jump написав:хто бурачанки або калганівки вижене? хто шлапачка по вінця уввечері налиє? з ким до столу разом сяде, крякне, вип"є, за політику і комуналь побалакає??
До червня все піде! А від червня до червня - щотижня новосілля відзначати будуть, там тільки встигай складати пляшки, щоби було куди наливати все вигнане.
Побила Lambada усі наведені переваги
Долярчик, признавайтесь! Теща хоче, щоб Ви здриснули від неї чи бажає і надалі мешкати великою (трохи галасливою ) родиною?
ol_zy написав:Вы совсем не поняли идею. Вы можете себе представить это все включить в одну группу розеток?
Я блонда. Завжди так включаю. Чоловік уже звик. Тому по 4 разом розетки є тільки біля робочого столу. Ну а в спальні їх взагалі має бути мінімум. Облучєніє!
Тогда понятно... Облучение, простите, чем? Пустой розеткой? Нет там ничего уверяю вас. Элетромагнитное излучение идет от включенных бытовых приборов и то оно очень мизерное. Выключите все из розеток и подойдите к счетчику - он остановится. А провода в стенах вас не пугают?
Lambada написав:
ol_zy написав:Не соглашусь и в спальне и на кухне нужны лишние розетки через 5-10 лет надоело решили переставить или сменить
Яких 10 лет? А тріщини! Через 3-5 років треба знову робити ремонт - Ви ж самі писали, що тріщини є на всіх поверхах:
ol_zy написав:Разочарую вас - еще как видно на последнем этаже - никак этаж не влияет.
От у мене останній поверх, тріщин нема (одна, майже непомітна), 3й рік від здачі, хоч я і налаштовувалася їх ремонтувати. Цегляний будинок, утеплений. В сусідів знизу є, багато і добре видно. - Фізика!
повезло - у меня в обоих квартирах на последнем этаже есть. Это кто вам сказал, что ради трещины надо ремонт заново делать? Заделывается просто трещина и подкрашивается, а вот новую розетку провести - это почти заново ремонт сделать - особенно на кухне, если у вас уже облицовано плиткой...
akurt написав:P.S. Мої приятелі, що викупили частину квартири в 120 квадратів та будуть вигорожувати із того псевдо-дво-кімнатну квартиру для орендарів, планують вкластися в 5 000 доларів - і не більше. Термін введення в експулаутацію - не більше 3-х місяців. Ніяких 2-9-29-39 років не чекатимуть... Буде інтересне змагання... Команда номер ОДИН: пан Долярчик... Команда номер ДВА: Пани, що майстрюють 5-ту за кількістю під орендарів затишну квартирку для IT-шника з котами... (вчора сказали, що черговий орендар виїхав - за 48 годин заселився новий). Сили рівні: і в першій, і в другій команді: чоловік+жінка. У команди 2, правда, грошей більше... Зараз готівкових - після викупу квартири - десь 30 000$... Та й шомісячних БЕЗПОДАТКОВИХ надходжень приблизно 4х11000=44 000 гривень... Ну ось подивимося...
Думаю у Долярчика нет шансов, там профи, а он любитель. Хотя новичкам везет . Мне когда красили стены мастера (кстати родственники и 100% не собирались взять как со своего) посчитали расход краски в 2 раза больше, чем рекомендовал (знакомы) продавец в магазине. Аргумент продавца - они просто не знают и считают по дешевой типа снежки краске у нее действительно расход в 2 раза больше. Послушал продавца - мастера сказали ну ок, но этого нам только на один раз хватит - потом докупишь - в итоге еще даже осталось на подкраску - недавно он звонил уточнял точное название краски, т.к. хочет у себя ей перекрасить. А вот знакомому посоветовал краску, а ему пришел такой мастер красить с валиком, а-ля для побелки в итоге ему даже на один раз не хватило... Т.е. есть много факторов: расход зависит и от материалов и от оборудования и от мастерства или чтобы хоть руки росли откуда надо. (Кстати когда я самостоятельно перекрашивал стену - в другой цвет - расход был согласно рекомендаций продавца (на банке такой же написан был), правда и валик я брал по его рекомендации).